Fußball heute 11.7. – Fußball Frauen EM 2022: Wer spielt heute Abend im Frauenfußball? EM Live im TV

Heute Abend geht es bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England in den 2.Spieltag der Vorrunde. In der EM Gruppe A spielt der Gastgeber England gegen die Nationalmannschaft aus Norwegen sowie um 18 Uhr die beiden Außenseiter Österreich gegen Nordirland. Nach dem 1.Spieltag geht es nun heute schon um dein vermeintlichen Gruppensieg und das Weiterkommen in die k.o.phase. Denn Norwegen schoss Nordirland am 1.Spieltag mit 4:1 ab und führt die Tabelle an, der Gastgeber aus England kam nur auf ein maues 1:0 gegen Österreich. Es bleibt spannend in dieser EM-Gruppe! Die heutigen EM-Spiele werden im ZDF-Livestream ab 17:50 Uhr bzw. auf ZDF ab 20:50 Uhr und auf DAZN übertragen.

Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 11.07.2022 18:00, ZDF-Livestream, DAZN 🇦🇹 Österreich -:- Nordirland 11.07.2022 21:00, ZDF, DAZN 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England -:- 🇳🇴 Norwegen

EM-Spiele heute – Wer spielt heute?

In der EM Gruppe A geht es heute in den 2.Spieltag. Dabei treffen die beiden Favoriten aufeinander, die im 1.Gruppenspiel ihr jeweiliges Match gewonnen hatten. Die Frauen Fußballnationalmannschaft der Engländerinnen treten als Gastgeber äußerst optimistisch auf, kamen im EM-Eröffnungsspiel aber nicht über ein 1:0 gegen den Fußballzwerg hinaus, Beth Mead traf in der 16.Spielminute und war die große Matchwinnerin. Ganz anders machten es die Norwegerinnen, Titelverteidigerinnen von 2017 mit einem 4:1 gegen Nordirland. Gewinnen die Norwegerinnen heute, stehen sie im EM-Viertelfinale. Und die Statistik spircht für sie, bei 20 Begegnungen ging Norwegen zehn Mal als Sieger vom Platz. nur sechs Mal konnte England gewinnen. Das letzte Spiel gewann Norwegen 2019 mit 2:1. Das Topspiel beginnt heute um 21 Uhr.

Davor um 18 Uhr treffen sich Österreich und Nordirland, die auf einen Lucky Punch hoffen und drei Punkte mitnehmen wollen. Bisher spielte man nur zwei Mal gegeneinander, im April gewann Österreich mit 3:1, 2021 trennten sich beide 2:2 unentschieden. Gegen England stand die Österreicherinnen sehr tief und ließen wenig zu, Torchancen gab es aber auch nur über Fernschüsse.

Die Nordirinnen verloren mit 1:4 gegen Norwegen, gaben sich zwar zu keiner Zeit auf und kämpften leidenschaftlich, hatten gegen das norwegische Team aber keine Chance.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇳🇴 Norwegen 1 1 0 0 4:1 +3 3 2 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 1 1 0 0 1:0 +1 3 3 🇦🇹 Österreich 1 0 0 1 0:1 -1 0 4 🏴 Nordirland 1 0 0 1 1:4 -3 0

Wer zeigt heute die Frauen EM im Live TV?

Das erste Fußballspiel zwischen Österreich und Nordirland heute bei der Frauen-EM läuft heute nicht im Free-TV, sondern bei DAZN und im ZDF Livestream ab 17:50 Uhr. Aus Southhampton/England wird Reporter Oliver Schmidt kommentieren. Das Topspiel des Abends wird dann ab 20:50 Uhr im Free-TV gezeigt. Aus Brighton & Hove/England berichtet Claudia Neumann und kommentiert das Spiel.

