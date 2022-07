Fußball heute 14.7. – Fußball Frauen EM 2022 – Wer spielt im Frauenfußball heute? ARD live heute

Heute Abend geht es bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England in den 2.Spieltag der Vorrunde in der EM Gruppe D. Nach dem ersten Spieltag ist Frankreich mit einem 51: gegen Italien der Favorit.Belgien und Island trennten sich 1:1. Heute können sich die Französinnen dann ins EM-Viertelfinale schießen bei einem Sieg gegen Belgien, denen nur Außenseiterchancen zugesprochen werden. Im Spiel Italien gegen Island geht es ebenfalls um den EM-Viertelfinaleeinzug, hier ist alles offen. Ab 18 Uhr überträgt die ARD das Länderspiel Italien gegen die Isländerinnen live, das 21 Uhr Spiel gibt es als ebenfalls im ARD im Free-TV.



Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 14.07.2022 18:00, ARD, DAZN 🇮🇹 Italien -:- 🇮🇸 Island 14.07.2022 21:00, ARD, DAZN 🇫🇷 Frankreich -:- 🇧🇪 Belgien

Liveticker heute Liveticker Frauenfußball heute Ab 18 Uhr geht es hier los.

EM-Spiele heute – Wer spielt heute?

Bei der Frauen-Europameisterschaft spielen um 18 Uhr Italien gegen Island, um 21 Uhr spielt Frankreich gegen Belgien.

Die Favoriten sind hier die Französinnen, die die Nummer 3 der FIFA-Weltrangliste sind und mit dem 5:! gegen Italien am 1.Spieltag ihre Ambitionen unterstrichen hatte, letztlich eztwas zu hoch die Italienerinnen (FIFA Nr. 14) deklassierten. Heute soll der nächste Schritt gemacht werden. Im 2.Spiel um 18 Uhr geht es um Wiedergutmachung von Italien, die gegen zuletzt schwächelnde Isländerinnen einen 1.Erfolg feiern wollen.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇫🇷 Frankreich 1 0 0 0 5:1 +4 3 2 🇮🇸 Island 1 0 1 0 1:1 0 1 3 🇧🇪 Belgien 1 0 1 0 1:1 0 1 4 🇮🇹 Italien 1 0 0 1 1:5 -4 0

Wer zeigt heute die Frauen EM im Live TV?

Am zweiten Spieltag der Fußball-EM treffen in Gruppe D Italien und Island um 18 Uhr aufeinander – mit Kommentator Bernd Schmelzer in der ARD TV-Übertragung. Mit Kommentatorin Christina Graf geht es dann um 21 Uhr weiter wenn Frankreich und Belgien aufeinander treffen.

