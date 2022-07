Frauenfußball Fußball – Die deutsche Aufstellung zum Finale 2022 – DFB Trikots & Rückenummern

Die Deutsche Frauen Nationalmannschaft steht heute im Finale der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 gegen England. Dabei werden die beiden Bundestrainerinnen wohl auf ihre letzten Startformationen setzen. Englands Trainerin Sarina Wiegmann wird zum sechsten Mal hintereinander gleich auflaufen lassen. Mit den Stürmerinnen White und Mead hat sie zwei Goalgetterinnen gefunden, denen sie vertraut. Beth Mead steht somit in der Torschützenlisten ganz oben. Neben Alxandra Popp, deutsche DFB-Kapitänin und ebenfalls mit sechs Treffern in fünf EM-Spielen. Die deutsche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ebenso ihre Startformation gefunden. Deshalb wird es heute wohl nur wenig Spielraum für Überraschungen heben. Das EM Finale England gegen Deutschland gibt es heute ab 17:05 Uhr (Anpfiff 18 Uhr) in der ARD live. Wir sagen dir hier alles zur Aufstellung, den Trikots und den Rückennummern.

Länderspiel Deutschland gegen England

1966 gewann die englische Männer-Nationalmannschaft den letzten Titel auf der Insel. Gegen Deutschland beim 2:4 im legendären WM-Finale im Londoner Wembley-Stadion. Seitdem holte man keine Meisterschaft, weder einen Weltmeister- noch einen Europameistertitel. Zuletzt verlor England im EM-Finale 2021 gegen Italien. Heute soll also wieder ein Titel her – ausgerechnet wieder gegen Deutschland! „Footballs coming home!“ schallte es nach den letzten Spielen der englischen Siegen bei dieser Europameisterschaft.

Datum Team 1 Erg. Team 2 31.07.2022 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Vorschau 🇩🇪 Deutschland

Wie sieht die Aufstellung Deutschland gegen England heute aus?

So wird Deutschland im Endspiel auflaufen:

1 Merle Frohms – 3 Kathrin Hendrich, 5 Marina Hegering, 6 Lena Oberdorf, 9 Svenja Huth, 11 Alexandra Popp (C), 13 Sara Däbritz, 15 Giulia Gwinn, 17 Felicitas Rauch, 20 Lina Magull, 22 Jule Brand

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird wieder auf dieselbe Formation wie im letzten Spiel gegen Frankreich setzen, die 19jährige Jule Brand kam für die an Corona erkrankte Klara Bühl und sicherte sich durch ein gutes Spiel gegen Frankreich den Platz vorne links.

Mehr Infos zur Frauen Fußball-Nationalmannschaft 2022

Die englische Aufstellung heute

Wie sieht die englische Aufstellung heute im EM-Finale aus?

Englands Trainerin Sarina Wiegmann setzt erneut auf ihre Stammformation im 4-2-3-1 System ohne Änderungen gegen Deutschland.

Earps (Torhüterin) – Bronze, Bright, Williamson, Daly – Stanway, Walsh – Mead, Kirby, Hemp – White.

In welchen DFB Trikots spielt die deutsche Nationalmannschaft heute?

Die DFB Frauen spielen heute in den grünen DFB Auswärtstrikots, in denen Sie gegen Finnland 3:0 gewannen in der Vorrunde. Die Engländerinnen haben Wahlrecht und spielen in den weißen Heimtrikots. Somit kann Deutschland nicht in den weißen DFB Heimtrikots auflaufen.

Welche DFB Rückennummern tragen die deutschen Frauen heute?

Die wichtige Nummer ist sicherlich die Nummer 11 von Alexandra Popp. Als klassische Stürmerin hat sie die klassiche Nummer 11. Torhüterin Merle Frohms trägt die Nummer 1. Das sind alle Rückennummern der deutschen Frauen heute auf dem Feld:

Den kompletten DFB Kadern mit allen Rückennummern 1 bis 23 gibt es hier.

