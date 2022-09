Neue DFB Heimtrikots 2022 *** Verkaufsstart ab 29.8. *** Wie sehen die neuen DFB Trikots aus?

Die WM 2022 Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sind da! Am 29. August 2022 ist Verkaufsstart der neuen DFB Trikots für die Fußball-Weltmeisterschaft. Wie sieht das Heimtrikot aus? Welche deutschen Nationalspieler werden in den Deutschland Trikots auflaufen? Wann sind die Länderspiele? Schon vor einigen Zeit sind DFB Trikotleaks aufgetaucht, die dann aber ein Fake waren. Hier gibt es die neuen DFB Away Trikots 2020 für die WM. Bei den nächsten beiden Länderspielen im September sollen die neuen DFB Trikots zum Einsatz kommen.



DFB WM 2022 Trikots – Wann kommen die neuen Trikots raus?

Das Heimtrikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft von Adidas kommt am 29. August 2022 in den Handel. Also gut zwei einhalb Monate vor dem Beginn der WM in Katar.

DFB WM 2022 Trikots – Wie sieht das Heimtrikot aus?

Das Deutschland WM 2022 Trikot ist wie immer in Weiß. Allerdings ist diesmal ein dicker schwarzer Balken vertikal vor auf dem Shirt abgebildet. Auf dem schwarzen Streifen befinden sich eine goldene Nummer, das DFB-Logo mit den vier Sternen und das Adidas-Logo.

Außerdem hat das Trikot einen breiten Ärmelsaum in Schwarz. Der Kragen des Shirts hat feine Streifen in den Farben der Deutschland-Flagge.

Zudem ist das Shirt mit einem Design-Prinz bedruckt, der das komplette Shirt abdeckt.

Die Trikots erinnern vom Aussehen her an die EM 2008 Away Trikots, die ebenfalls diesen schwarzen Streifen hatten.

DFB WM 2022 Trikots – Wann kommt das Trikot zum Einsatz?

Das DFB WM 2022 Trikot wird von den Nationalspielern bei der WM 2022 getragen. Allerdings kommt das Trikot erstmals bei den entscheidenden Spielen der UEFA Nations League zum Einsatz. In den September-Länderspielen gegen Ungarn und England geht es für Deutschland um den Gruppensieg in der Nations League:

Fr., den 23.09.2022 gegen Ungarn in Leipzig

Mo., den 26.09.2022 gegen England

Die Deutschland WM Spiele 2022 finden folgendermaßen statt:

Mi., 23.11.2022 gegen Japan

So., den 27.11.2022 gegen Spanien

Do, den 01.12.2022 gegen Costa Rica

Weiterhin „Die Mannschaft“ im Nacken

Eigentlich hatte der DFB den Slogan „Die Mannschaft“ Ende Juli abgeschafft, doch auf der 1.Charge der Authentic Trickots (140 EUR) ist im Nacken wieder der Slogan zu sehen. Bei den günstigen Fan-Trikots in der Replica-Variante ist „Die Mannschaft“ nicht mehr aufgedruckt oder eingestickt. Adidas und der DFB begründen dies mit Vorlaufzeiten der Produktion. In Katar wolle man auf den Spielertrikots keinesfalls „Die Mannschaft“ im Nacken stehen haben, so DFB-Vize Watzke. Außen im Nacken steht stattdessen einfach nur „Deutschland“.

DFB WM 2022 Trikots – Welche deutschen Nationalspieler tragen das neue Deutschland Trikot?

Bekannte deutsche Nationalspieler im WM 2022 Kader sind Spieler wie die Bayern Gnabry, Kimmich, Goretzka und Müller. Außerdem spielte Thilo Kehrer (PSG) richtig viel unter Bundestgrainer Hansi Flick. Derzeit ist Kehrer bei PSG aber auf dem Abstellgleis – ebenso wie Teamkollege Draxler.

Außerdem kommt noch Kai Havertz im Angriff dazu, der bei Chelsea eine wichtige Rolle spielt. Sein früherer Teamkollege Werner stürmt jetzt für Leipzig und muss bis zur WM noch in top Form kommen. Bei RB Leipzig spielen auch Raum, Klostermann und Halstenberg.

Weitere wichtige Spieler kommen vom BVB. Dazu gehören Süle, Schlotterbeck und Reus. Außerdem könnte ManC-Spieler Gündogan wichtig werden.

