Tuchel besorgt über Kontinentalturniere: „Extrem unglücklich“

Trainer Thomas Tuchel äußert Bedenken bezüglich der bevorstehenden Kontinentalturniere in Afrika und Asien, die den FC Bayern München vor große Schwierigkeiten stellen könnten. Tuchel kritisiert die Notwendigkeit, Spieler während der Saison für Turniere freizustellen und betont, dass man Lösungen dafür finden werde. Voraussichtlich werden Min-Jae Kim (Südkorea), Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun) und der verletzte Noussair Mazraoui (Marokko) an den Turnieren in beim Asien Cup in Katar (12. Januar bis 10. Februar) und beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste (13. Januar bis 11. Februar) teilnehmen und somit für bis zu sechs Liga-Spiele fehlen. Auch andere Trainer wie aus Leverkusen hatten dies vorher schon kritisiert.

Tuchel unterstreicht die Wichtigkeit eines wettbewerbsfähigen Kaders, um im Meisterschaftskampf gegen Bayer Leverkusen Anschluss zu halten. Deshalb plant der Trainer, im kommenden Transferfenster entsprechende Maßnahmen vorzubereiten, um den Verlust der Spieler bestmöglich auszugleichen.