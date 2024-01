Manchester City erlebte einen mühelosen 5:0 Sieg gegen den Zweitligisten Huddersfield Town, bei dem ein besonderes Ereignis die Fans erfreute: Kevin De Bruyne betrat in der 57. Minute wieder den Rasen nach einer längeren Verletzungspause. Der belgische Spielgestalter hatte seit Mitte August aufgrund einer Oberschenkelverletzung pausieren müssen, zeigte jedoch sofort seine Klasse, indem er die Vorlage für das fünfte Tor durch Jeremy Doku lieferte. Pep Guardiola, der Trainer von Manchester City, äußerte sich positiv über De Bruynes Rückkehr und hob dessen außergewöhnliche Fähigkeiten hervor. Trotz des Fehlens von Erling Haaland, der mit einer Fußverletzung ausfiel, sorgten Phil Foden mit einem Doppelpack, Julian Alvarez und ein Eigentor von Ben Jackson für den restlichen Torerfolg.

Kritik an Havertz: Mangelhafte Präzision und Stärke

Kai Havertz, der deutsche Nationalspieler, sah sich nach einer erfolglosen Leistung im FA-Cup gegen den FC Liverpool harter Kritik ausgesetzt. Anstatt die entscheidenden Treffer zu landen, verfehlte der junge Stürmer mehrfach die Gelegenheit, seine Mannschaft, den FC Arsenal, in Führung zu bringen. Trotz einer Vielzahl an Schüssen offenbarte Havertz eine auffällige Schwäche in der Verwertung seiner Chancen.

Leistungsbeurteilung:

Schussversuche : Havertz feuerte in der ersten Halbzeit fünf Schüsse ab.

: Havertz feuerte in der ersten Halbzeit fünf Schüsse ab. Ballkontakte: Insgesamt hatte er 19 Berührungen mit dem Ball.

Der Mangel an Durchschlagskraft führte zu Vergleichen mit der Filmfigur „Der Weiße Hai“, wobei Havertz als der Hai dargestellt wurde, der diese Bezeichnung nicht verdient. Sein Kopfball fehlte die nötige Genauigkeit und auch bei den Schüssen mangelte es an Kraft und Platzierung. Medienberichte bemängelten seine schüchtern wirkende Spielweise und kritisierten seine Entscheidungen am Ball als träge.

Schwachpunkte im Spiel:

Kopfball : Sein bester Versuch verfehlte knapp das Ziel.

: Sein bester Versuch verfehlte knapp das Ziel. Zeitgefühl: Er verpasste wiederholt den richtigen Moment zum Abschluss.

Die Performance von Havertz führte zur Einschätzung, dass er nicht die geeignete Wahl für die Stürmerposition sei. Kritiker hoben hervor, seine Präsenz im Spiel zöge Aufmerksamkeit darauf, was ihm fehlt, anstelle seiner Fähigkeiten. Der FC Arsenal musste letztendlich eine Niederlage einstecken, nachdem sie durch ein Eigentor und einen späten Treffer von Liverpool geschlagen wurden.