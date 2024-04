England: Liverpool und Arsenal patzen im Titelrennen

Im Titelkampf der Premier League hat der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp einen weiteren schweren Dämpfer erlitten. Nur drei Tage nach der 0:3-Niederlage in der Europa League gegen Atalanta Bergamo unterlagen die Reds dem Abstiegskandidaten Crystal Palace mit 0:1 (0:1). Nach dieser ersten Liga-Heimniederlage seit Oktober 2022 rangiert Liverpool mit 71 Punkten nun auf dem dritten Platz, hinter dem neuen Spitzenreiter Manchester City mit 73 Punkten und dem ebenfalls strauchelnden FC Arsenal, der ebenfalls 71 Punkte aufweist.

Der FC Arsenal, mit Nationalspieler Kai Havertz in den Reihen, verlor vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München mit 0:2 (0:0) gegen Aston Villa. Dies war Arsenals erste Liganiederlage des Jahres, wodurch sie die Tabellenführung an Manchester City abgeben mussten, die ihrerseits mit einem 5:1 (1:0) gegen Luton Town am Samstag vorgelegt hatten.

Ergebnisse des letzten Wochenende

Premiere League Newcastle 4 0 Tottenham Hotspurs Premiere League Brentford 2 0 Sheffield Utd Premiere League Burnley 1 1 Brighton Premiere League Manchester City 5 1 Luton Premiere League Nottingham Forest 2 2 Wolves Premiere League Bournemouth 2 2 Manchester United Premiere League FC Liverpool 0 1 Crystal Palace Premiere League West Ham United 0 2 Fulham Premiere League FC Arsenal 0 2 Aston Villa Premiere League Chelsea 6 0 Everton

„Die Mannschaft war heute nicht vollends überzeugend. Das Gegentor war schrecklich“, kritisierte Klopp. „Wir haben nicht gut gespielt. Crystal Palace hatte zu viele Phasen, in denen wir falsch positioniert waren.“ Das typischerweise starke Pressing von Klopps Teams war in der ersten Halbzeit ineffektiv.

Für Crystal Palace erzielte Eberechi Eze in der 14. Minute das Tor, und nutzte damit die erneut schwache Defensive der Gastgeber aus. Trotz des Drucks auf den Ausgleich in der zweiten Halbzeit konnte Liverpool, eine Woche nach dem 2:2-Unentschieden bei Manchester United, die eigenen Torchancen nicht verwerten. Crystal Palace bleibt mit 33 Punkten auf dem 14. Platz.

Im Emirates Stadium sorgten zwei späte Tore von den ehemaligen Leverkusenern Leon Bailey (84.) und Ollie Watkins (87.), für den Erfolg des Tabellenvierten Aston Villa.

Die aktuelle Top 5 Tabelle der Premier League

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Manchester City U U S S S > 32 22 7 3 76 32 44 73 2 FC Arsenal S U S S N > 32 22 5 5 75 26 49 71 3 FC Liverpool U S S U N > 32 21 8 3 72 31 41 71 4 Aston Villa U S N U S > 33 19 6 8 68 49 19 63 5 Tottenham Hotspurs N S U S N > 32 18 6 8 65 49 16 60 Premier League 2023/2024