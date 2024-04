England: Arsenal vorerst wieder Tabellenführer – Manchester City bleibt dran

Der FC Arsenal hat sich vorübergehend an die Spitze der englischen Premier League gesetzt. Im Spiel gegen Luton Town gelangen der Mannschaft mit Kai Havertz in der Startelf zwei Treffer, die zum 2:0-Sieg führten. Damit haben sie sich vor Jürgen Klopps FC Liverpool positioniert, welcher noch eine Begegnung ausstehend hat und potenziell vorrücken könnte.

Premier League Ergebnisse & Spielplan

Premiere League FC Arsenal 2 0 Luton Premiere League Brentford 0 0 Brighton Premiere League Manchester City 4 1 Aston Villa Premiere League FC Liverpool - - Sheffield Utd Premiere League Chelsea - - Manchester United

Manchester City, aktueller Titelverteidiger, hat ebenfalls seine Ambitionen untermauert und mit einem überzeugenden 4:1 gegen Aston Villa Gleichstand mit Liverpool erzielt. Der herausragende Spieler Phil Foden erzielte dabei einen Dreierpack. Obwohl sie ohne Erling Haaland und Kevin De Bruyne angetreten sind, bleibt City ein Titelanwärter, evident durch ihre starke Performance und derzeitigen 67 Punkte.

Arsenal, nun mit einem Punkt Vorsprung an der Tabelle oben, traf auf den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League. In ihrem letzten Spiel zeigten sie gegen Luton Town eine kontrollierte Leistung, wobei Ödegaard aus einer Havertz-Vorlage und ein Eigentor von Hashioka die Tore beisteuerten. Die Mannschaft von Mikel Arteta schaltete in entscheidenden Momenten einen Gang hoch und verwaltete nach dem Vorsprung das Spielgeschehen ohne große Risiken einzugehen.

Havertz, der durch eine Gelbe Karte wegen einer Schwalbe auffiel, wurde nach 66 Minuten ausgewechselt. Aston Villa, das Überraschungsteam der Saison, konnte durch einen Treffer von Jho Duran kurz Hoffnung schöpfen, befindet sich aber nach dem Spiel gegen City weiterhin hinter dem Spitzentrio auf dem vierten Tabellenplatz.

Tabelle der Premier League