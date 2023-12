In Anfield zeigte sich Jürgen Klopp unzufrieden nach dem 0:0-Unentschieden von Liverpool gegen Manchester United. Obwohl die Reds 69% Ballbesitz und 34 Torschüsse hatten, gelang ihnen kein Tor. Klopp betonte in seiner Aussage, dass ihm das Ergebnis nicht gefalle, obwohl er viele gute Dinge auf dem Spielfeld gesehen habe. Klopp erwähnte, dass er keine ähnlich dominante Vorstellung seines Teams in Erinnerung habe, selbst nicht beim 7:0-Triumph gegen den ewigen Rivalen im März, bei dem Liverpool „nur“ 60% Ballbesitz und 16 Gelegenheiten gehabt hatte.

Der Teammanager gab zu, dass die Torchancenvertilgung „verrückt“ war und dass seine Offensive die Gelegenheiten nicht klar genug ausgespielt sowie oft zu überhastet abgeschlossen hatte, was schmerzhaft sei. Andererseits betonte er, dass das Spielniveau den Gegner schwer aus seiner eigenen Hälfte herauskommen ließ.

Manchester United verteidigte mit „viel Leidenschaft“, wie Klopp anerkannte. Trotzdem verlor Liverpool durch das fünfte Unentschieden der Saison die Tabellenführung an den FC Arsenal. Die Gunners gewannen ihr Spiel gegen Brighton & Hove Albion mit 2:0, wobei der Nationalspieler Kai Havertz ein Tor erzielte. Arsenal hat nun 39 Punkte auf dem Konto, einen mehr als Liverpool. Das Überraschungsteam von Aston Villa liegt auf dem dritten Platz (38 Punkte), während Manchester City den vierten Platz (34 Punkte) einnimmt.

Havertz und Arsenal erobern die Spitze zurück

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz und der FC Arsenal haben sich im englischen Titelkampf zurückgemeldet und die Tabellenspitze zurückerobert. Nach der vorherigen 0:1-Niederlage gegen Aston Villa gewannen die Londoner am Sonntag gegen Brighton and Hove Albion mit 2:0 (0:0), wodurch sie den FC Liverpool wieder überrundeten. Die Reds von Teammanager Jürgen Klopp kamen gegen den Erzrivalen Manchester United nicht über ein 0:0 hinaus und mussten den ersten Platz nach einer Woche erneut abgeben. Aston Villa zog hingegen dank eines dramatischen 2:1 (0:1) gegen den FC Brentford, bei dem zwei Spieler mit roten Karten vom Platz flogen, mit Liverpool in der Tabelle gleich.

Vor dem Northwest Derby kam es bereits zu Auseinandersetzungen: der Mannschaftsbus von Manchester United wurde mit Gegenständen beworfen und eine Scheibe ging dabei zu Bruch. Während des Spiels dominierten die Reds mit 34:6 Torschüssen, 12:0 Ecken und 69 Prozent Ballbesitz, jedoch gelang kein Treffer. Mit 57.000 Zuschauern war das Spiel das bestbesuchte an der Anfield Road seit 50 Jahren.

Manchester United, das nach der 0:1-Niederlage gegen Bayern München aus der Champions League ausgeschieden war, konzentrierte sich größtenteils auf die Verteidigung und steuerte offensiv wenig zum Spiel bei. Erst gegen Ende entwickelte sich eine offener gestaltete Partie. In der Nachspielzeit erhielt Diogo Dalot von Manchester wegen Meckerns Gelb-Rot (90.+4).

Die Tore für Arsenal erzielten Gabriel Jesus, der per Kopf nach einem Eckball von Bukayo Saka in der 53. Minute traf, und Kai Havertz, der gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Pascal Groß in der 87. Minute die Entscheidung herbeiführte. In einer intensiven Partie konnten Alex Moreno (77.) und Ollie Watkins (85.) das Spiel für Aston Villa drehen.

Am Samstag brach Tom Lockyer, Kapitän des Aufsteigers Luton Town, mit einem Herzstillstand auf dem Platz zusammen. Das Spiel gegen den AFC Bournemouth wurde daraufhin abgebrochen. Später kam die Entwarnung: Lockyer war ansprechbar und befand sich in stabilem Zustand. Die Familie begleitete ihn in das Krankenhaus.

Währenddessen kam Triple-Gewinner Manchester City trotz des verletzungsbedingten Fehlens von Torgarant Erling Haaland gegen Crystal Palace nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus.