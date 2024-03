In ihren letzten Testspielen vor der Europameisterschaft auf eigenem Boden begegnet die deutsche Nationalmannschaft der Ukraine und Griechenland. Am 3. Juni um 20.45 Uhr, live auf ARD, trifft Deutschland im Nürnberger Max-Morlock-Stadion auf die Ukraine. Das Aufeinandertreffen mit Griechenland, dem Europameister von 2004, ist für den 7. Juni um 20.45 Uhr, live auf RTL, im Mönchengladbacher Borussia-Park angesetzt. Beide Kontrahenten befinden sich noch im Rennen um einen Platz bei der UEFA EURO 2024 in Deutschland, wobei die Ukraine im Play-off-Halbfinale auf Bosnien-Herzegowina und Griechenland auf Kasachstan trifft.

Nagelsmann & Völler zu den Gegnern

Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte, dass man sich mit Blick auf die Europameisterschaft und die Gruppengegner auf verschiedene Spielstile und -systeme vorbereiten müsse. Die Ukraine und Griechenland seien zwei kampfstarke, leidenschaftliche Mannschaften – mit Gegnern dieser Art habe man zuletzt Schwierigkeiten gehabt. Deshalb seien diese beiden Teams nach den jetzt anstehenden Duellen mit den spielstarken Topnationen Frankreich und Niederlande genau die richtigen Bewährungsproben. Spätestens mit diesen Spielen beginne die heiße Phase der EM, darauf freue man sich alle.

Rudi Völler, Direktor der Männer-Nationalmannschaft, meinte, dass die letzten Länderspiele vor Turnierbeginn immer etwas Besonderes seien. Die Mannschaft stecke dann mitten in der Vorbereitung, jeder einzelne Spieler kämpfe um seinen Platz im Team, und der Bundestrainer könne letzte Details ausprobieren. Man gehe nach dem Trainingslager in Ostdeutschland ganz bewusst in zwei äußerst fußballbegeisterte Städte mit ganz viel Fußballtradition, die jedoch keine Spielorte der Heim-Europameisterschaft seien. Denn diese EURO sei eine EM für das ganze Land, und die Nationalmannschaft wolle ihre Fans überall in Deutschland auf dem Weg durch das Turnier mitnehmen.

Deutscher Spielplan vor der EM 2024

Datum TV Team 1 Erg. Team 2 Ort Art des Spieles 23. März 2024 ZDF 🇩🇪 GER -:- 🇫🇷 FRA Lyon/FR Testspiel 26. März 2024

Datum TV Team 1 Erg. Team 2 Ort Art des Spieles
03.06.2024 ARD 🇩🇪 GER -:- 🇺🇦 Ukraine Nürnberg Testspiel 07.06.2024 RTL 🇩🇪 GER -:- 🇬🇷 Griechenland M'Gladbach Testspiel

Bilanzen gegen Griechenland und die Ukraine

Deutschland traf bisher jeweils neunmal auf die Ukraine und Griechenland. Gegen die Ukraine erzielte das DFB-Team fünf Siege und vier Begegnungen endeten remis, wobei das letzte Aufeinandertreffen im Juni des Vorjahres in Bremen – das 1000. Länderspiel der Nationalmannschaft – mit einem 3:3 Unentschieden endete. Gegen Griechenland blieb Deutschland ungeschlagen, mit sechs Siegen und drei Unentschieden. Im letzten Spiel gegen Griechenland im Juni 2012 gewann Deutschland im Viertelfinale der Europameisterschaft in Danzig mit 4:2, dank Toren von Philipp Lahm, Sami Khedira, Miroslav Klose und Marco Reus.

Nationalmannschaft in Frankfurt zur Vorbereitung

Die Nationalmannschaft traf am Montag in Frankfurt ein und nutzt den DFB-Campus zur Vorbereitung auf die ersten beiden Länderspiele des Jahres der Europameisterschaft. Am Freitag macht sich das Team auf den Weg nach Lyon, um am Samstag um 21 Uhr (live im ZDF) gegen den zweifachen Weltmeister Frankreich anzutreten. Am darauf folgenden Sonntag kehrt die Mannschaft nach Frankfurt zurück und trifft am Dienstag, den 26. März, um 20.45 Uhr (live bei RTL), auf die Niederlande.

Von 26. bis 31. Mai wird die Nationalmannschaft im Weimarer Land in Thüringen Trainings zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft im eigenen Land absolvieren, bevor sie in Herzogenaurach, dem Stammsitz des DFB-Partners adidas, ihr Team Base Camp bezieht.

Wer zeigt die beiden EM-Vorbereitungsspiele gegen die Ukraine und Griechenland im TV?

RTL zeigt am 7. Juni das letzte Vorbereitungsspiel vor der Europameisterschaft gegen Griechenland.

Das Länderspiel des DFB gegen Griechenland wird am 7. Juni um 20:15 Uhr (Spielbeginn: 20:45 Uhr) im Borussia-Park in Mönchengladbach von RTL live und exklusiv im Free-TV gesendet. Schon am Dienstag, den 26. März, trifft die deutsche Mannschaft in Frankfurt auf die Niederlande zu einem weiteren Länderspielklassiker, der ebenfalls um 20:15 Uhr live und exklusiv von RTL übertragen wird.

Durch eine Kooperation mit Magenta TV sicherte sich RTL das exklusive Recht, zwölf Spiele der UEFA EURO 2024 live und kostenfrei zu übertragen. Zusätzlich verfügt RTL über umfassende Highlight-Rechte für alle 51 Spiele des Turniers.

Die ARD überträgt das erste Spiel gegen die Ukraine live im Free-TV.

FAQ

Welche Bedeutung haben die Testspiele gegen Ukraine und Griechenland für Deutschland? Die Testspiele gegen Ukraine und Griechenland dienen der deutschen Nationalmannschaft als wichtige Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2024. Sie bieten die Gelegenheit, sich gegen kampfstarke und leidenschaftliche Mannschaften zu beweisen, was laut Bundestrainer Julian Nagelsmann eine gute Probe für die EM darstellt. Diese Begegnungen gelten als entscheidende Bewährungsproben, um verschiedene Spielstile und -systeme zu testen und sich auf die Gruppengegner einzustellen.

Wie haben sich Deutschland, die Ukraine und Griechenland bisher in Länderspielen geschlagen? Deutschland blickt auf eine starke Bilanz gegen Griechenland zurück, gegen das es bisher ungeschlagen ist mit sechs Siegen und drei Unentschieden. Die letzte Begegnung endete mit einem 4:2-Sieg für Deutschland im EM-Viertelfinale 2012. Gegen die Ukraine hat das deutsche Team fünf Siege erzielt und vier Spiele endeten remis, einschließlich des letzten Aufeinandertreffens, das in einem 3:3-Unentschieden resultierte. Diese historischen Ergebnisse zeigen, dass Deutschland gegen beide Mannschaften eine solide Leistung erbracht hat, was für die bevorstehenden Spiele ein gutes Omen sein könnte.

Wie sieht die Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft aus? Vor den entscheidenden Testspielen absolviert die deutsche Nationalmannschaft ein intensives Trainingsprogramm. Die Mannschaft traf in Frankfurt ein, um im DFB-Campus ihre Vorbereitung zu starten. Ein Highlight der Vorbereitung ist das Trainingslager im Weimarer Land in Thüringen vom 26. bis 31. Mai, gefolgt von der Einrichtung des Team Base Camps in Herzogenaurach, dem Stammsitz des DFB-Partners adidas. Diese Maßnahmen dienen dazu, das Team optimal auf die Herausforderungen der EM 2024 vorzubereiten, sowohl physisch als auch taktisch.