Deutschland Länderspiele 2023: Hansi Flick möchte vor EM 2024 globalen Mix – Termine

Der deutsche Bundestrainer Hansi Flick äußert sich bereits jetzt zu seinen Vorbereitungsplänen für die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land. Flick wünscht sich eine Mischung aus den besten Mannschaften Europas sowie internationalen Top-Teams, um die deutsche Elf auf Augenhöhe auf die EM 2024 vorzubereiten. Im Länderspieljahr 2023 wird es keine Pflichtspiele geben.



Deutschland ohne Qualifikation, Testspiele von enormer Bedeutung

Deutschland hat sich als Gastgeber bereits jetzt für die EM 2024 qualifiziert – ganz ohne quer durch Europa für die WM-Quali reisen zu müssen. Bei der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen unterhielt sich Hansi Flick bereits mit seinem Kollegen dem englischen Nationaltrainer von England Gareth Southgate. Vermutungen, ob es dabei schon um ein Testspiel 2023 zwischen England und Deutschland ging, konnten bislang jedoch nicht bestätigt werden.

Trotzdem steht fest, dass England (genau wie Frankreich und Belgien) die Qualifikation in einer Fünfergruppe bestreitet, sodass einem Testspiel gegen die Nationalelf nichts im Wege stehen würde. An den spielfreien Wochenenden könnte ein Duell gegen die deutsche Nationalmannschaft stattfinden – auch für England, Frankreich und Co. eine nette Abwechslung gegen die häufig unterlegenen Teams aus der Qualifikationsgruppe.

Das möchte Bundestrainer Hansi Flick

Kürzlich äußert sich der Bundestrainer der deutschen Nationalelf zu den Testspielen der EM 2024

„Wir wollen einen Mix aus Topteams und Mannschaften, gegen die man auch mal etwas ausprobieren kann. Und wir können das Ganze etwas weiter fassen, auch außerhalb Europas nach Gegnern schauen“. Hansi Flick, deutscher Bundestrainer

Bereits aktuell werden Gespräche geführt, sodass die Gegner zeitnah feststehen dürften.

Flick mit viel Vorfreude auf WM 2022 in Katar

Aktuell blickt Hansi Flick optimistisch auf die anstehende Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Dazu beigetragen haben dürfte das jüngste Top-Spiel der Bundesliga, bei welchem er die zahlreichen Nationalspieler beim Bayern-Spiel gegen Dortmund im Signal Iduna Park spielen sah. Flick beschreibt das Spiel als hoch intensives, zufriedenstellendes Spiel für beiden Seiten. Gleichzeitig sagt er „Es war für ganz Fußball-Deutschland ein tolles Spiel“. Dies lässt die Vorfreude auf die die WM 2022 in Katar noch weiter steigen.

Termine für mögliche deutsche Länderspiele 2023