Fußball Länderspiel Ergebnis heute: Deutschland gewinnt gegen Frankreich 2:0

Mit einem beeindruckenden Frühstart und einer starken Darbietung hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, angeführt von Kapitän Toni Kroos und Rekordtorschützen Florian Wirtz, heute gegen Frankreich Begeisterung ausgelöst. Unter der Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann meisterte das umfassend umgestaltete Team den herausfordernden Test gegen den Vize-Weltmeister Frankreich mit einem 2:0-Sieg.

Wirtz mit 8 Sekunden Tor

Wirtz erzielte in Lyon, 83 Tage vor dem EM-Start gegen Schottland, bereits nach acht Sekunden ein Tor, das schnellste in der Geschichte des DFB. Kai Havertz erhöhte in der 49. Minute, 186 Sekunden nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit. Nach dem dritten Erfolg in Frankreich seit 1935 und 2013 zielt die Mannschaft darauf ab, am Dienstag gegen die Niederlande in Frankfurt/Main weiteres Vertrauen für das bevorstehende Heimturnier zu sammeln.

Länderspiele 2024 | Spieltag 1 | Groupama Stadium | - 21:00 Frankreich N S S S U 0 : 2 Spielstand anzeigen Endergebnis Deutschland S S U N N F. Wirtz 1' K. Havertz 49'

1. Halbzeit 45' 2. Halbzeit 90'

Nagelsmanns Mannschaft, die im ersten Länderspiel des Jahres stark verändert auftrat, zeigte auf dem Platz „Mut und Lebensfreude“, wie vom Bundestrainer gefordert. Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Franz Beckenbauer und Andreas Brehme, sorgte Wirtz vor 56.000 Zuschauern im Groupama Stadium für einen spektakulären Moment, indem er den Ball aus der Distanz unter die Latte hämmerte.

Die Deutsche Mannschaft dominierte früh im Spiel, während Frankreich unter Trainer Didier Deschamps das Tempo erhöhte. Trotz des Drucks bewahrte Deutschland die Ruhe, insbesondere dank Kroos und der verbesserten Spielstruktur. In der zweiten Halbzeit setzte Deutschland die Aufmerksamkeit fort, wobei Havertz nach einem hervorragenden Pass von Wirtz traf.

Trotz einiger Defensivprobleme, besonders gegen den schnellen Ousmane Dembele, war die deutsche Mannschaft im Gegenpressing engagiert und zeigte beeindruckende Ballsicherheit. In den letzten Minuten verhinderte Rüdiger ein mögliches Eigentor von Mittelstädt und sicherte so den Sieg.

Statistik heute Deutschland gegen Frankreich

Begegnungsstatistiken Frankreich Deutschland Am Tor vorbei 9 Aufs Tor 2 Aufs Tor 6 Am Tor vorbei 9 2 Gelbe Karten 2 2 Ecken 5 8 Fouls 10 3 Abseits 2 42 Ballbesitz 58 11 Torschüsse 15 2 Schüsse aufs Tor 6 0 Tore 2 9 Schüsse aufs Tor 6 0 Abgewehrte Schüsse 3 8 Schüsse innerhalb des Sechzehners 8 3 Schüsse außerhalb des Sechzehners 7 4 Torhüter Paraden 2 509 Pässe insgesamt 707 444 Pässe erfolgreich 640

Aufstellung heute Deutschland gegen Frankreich

Hier die offizielle Aufstellung von Deutschland: (Stand 19:45 Uhr)

ter Stegen – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt – Kroos, Andrich – Wirtz, Gündogan, Musiala – Havertz

Detallierter Artikel zur Deutschland Aufstellung heute

1 Brice Samba 21 L. Hernández 4 D. Upamecano 2 B. Pavard 5 Jules Koundé 14 Adrien Rabiot 8 Aurélien Tchouaméni 18 W. Zaïre-Emery 10 Kylian Mbappé 15 M. Thuram 11 Ousmane Dembélé 22 M. ter Stegen 18 Maximilian Mittelstädt 4 J. Tah 2 Antonio Rüdiger 6 J. Kimmich 8 T. Kroos 23 Robert Andrich 17 F. Wirtz 21 İlkay Gündoğan 10 J. Musiala 7 K. Havertz

Die deutsche Mannschaft in der Einzelkritik

Marc-Andre ter Stegen: Als Nummer 2 eingestuft, aber aufgrund von Manuel Neuers Verletzung die Nummer 1. Zeigte starke Reaktionen gegen Kylian Mbappe während der Druckphase Frankreichs (25. Minute). Sicher im Passspiel, auch unter Druck. Wurde selten herausgefordert. – Bewertung: 2

Joshua Kimmich: Notgedrungen auf die rechte Abwehrseite versetzt, wo er meist gegen Mbappe antrat. Im direkten Laufduell hatte er, wie vermutlich jeder andere Spieler weltweit, keine Chance, zeigte jedoch Kampfgeist und Entschlossenheit sowie einige kluge Pässe nach vorne. – Bewertung: 2,5

Jonathan Tah: Bildete zusammen mit Antonio Rüdiger das neue Stammdoppel in der Innenverteidigung und beide rechtfertigten das in sie gesetzte Vertrauen. Mehrfach in brenzligen Situationen zur Stelle. Strahlte Souveränität im Spielaufbau aus. – Bewertung: 2

Antonio Rüdiger: Der unbestrittene Abwehrchef, sowohl durch die Aussage des Bundestrainers als auch durch seine Leistung. Klärte im Strafraum sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Fuß und arbeitete zusammen mit Kimmich gut gegen Mbappe. – Bewertung: 2

Maximilian Mittelstädt: Der einzige Debütant in der Startelf, von Nagelsmann als einer der vier besten Linksverteidiger weltweit eingestuft. Hatte jedoch Schwierigkeiten mit Ousmane Dembele, lief oft hinterher und verursachte beinahe ein Eigentor kurz vor Schluss. Die Linksverteidigerposition bleibt eine Sorge für Nagelsmann vor der EM. – Bewertung: 4

Toni Kroos: Kehrte nach fast drei Jahren zurück und war schon nach wenigen Sekunden als Torvorbereiter erfolgreich. Antizipierte die Bewegungen der Gegner, bevor diese es selbst taten. Erkannte jede Lücke und war der Dreh- und Angelpunkt im Aufbau Deutschlands, ging sogar in die Grätsche. – Bewertung: 1,5

Robert Andrich: In seinem ersten Spiel in der Startelf der fleißige Arbeiter neben Kroos. Erfüllte die Erwartungen, indem er Räume zulief und sich im Aufbau anbot. Zeigte Zuverlässigkeit und gab mehrere Distanzschüsse ab. Mit seiner Leistung hat er sich als erste Wahl vor Pascal Groß für die EM positioniert. – Bewertung: 2,5

Jamal Musiala: Die neue Nummer 10, in ständigem Wechsel mit Wirtz und Havertz. Einmal sogar als letzter Mann Retter, herausragender Vorbereiter des 2:0. Seine Füße scheinen einen eingebauten Ballmagneten zu haben. – Bewertung: 2

Ilkay Gündogan: Rutschte durch Kroos‘ Rückkehr eine Position nach vorne. Tat sich zunächst auf der Zehnerposition schwer, der Kapitän leistete sich zwei gefährliche Ballverluste. Fand dann zu einer soliden Leistung, konnte nach vorne aber wenig Akzente setzen. Seine Aufgabe, die „Magier“ glänzen zu lassen, erfüllten diese letztlich selbst. – Bewertung: 3

Florian Wirtz: Erzielte nach acht Sekunden ein traumhaftes Tor – das schnellste in der Geschichte der deutschen Länderspiele und sein erstes. Leitete mit einem Steilpass auf Musiala das zweite Tor ein. – Bewertung: 1,5

Kai Havertz: War diesmal nicht als Flügelspieler, sondern als Stürmer im Einsatz. Zunächst wenig einbezogen, doch er öffnete die Lücke für Wirtz‘ blitzschnelles Tor. War am 2:0 als Endpunkt einer Drei-Zauberer-Kombination über Wirtz und Musiala beteiligt. – Bewertung: 2

Thomas Müller: Wurde in der 72. Minute für Gündogan eingewechselt und hatte noch eine gute Großchance.

Chris Führich: Kam in der 72. Minute für Wirtz ins Spiel und nahm den linken Flügel ein.

Niclas Füllkrug: Wurde für die Schlussphase eingewechselt.

Deniz Undav: Erhielt seine ersten Minuten im Länderspiel und war beinahe noch als Torschütze erfolgreich (81. Minute).

Waldemar Anton: Gab ebenfalls sein Debüt in der Schlussphase, als er für Kroos eingewechselt wurde.