Neymars Verletzung und Ausfallzeit

Im Oktober erlitt der brasilianische Fußballstar Neymar (31) bei einer WM-Qualifikationsniederlage gegen Uruguay (0:2) schwere Verletzungen: einen Kreuzbandriss und einen Meniskusriss in seinem linken Knie. Die brasilianische Nationalmannschaft und ihr Teamarzt Rodrigo Lasmar haben nun ausgesagt, dass Neymar mindestens neun Monate zur vollständigen Heilung benötigt. Daher wird er nicht am kommenden Copa America teilnehmen, das vom 20. Juni bis 14. Juli in den USA stattfindet.

FIFA-Entschädigung für Al-Hilal

Neymars Verletzung hat nicht nur negative Folgen für die brasilianische Nationalmannschaft, sondern auch für seinen derzeitigen Klub Al Hilal in Saudi-Arabien. Da sich Neymar während eines Pflichtspiels mit der Nationalmannschaft verletzt hat, ist die FIFA verpflichtet, Al-Hilal eine Entschädigung zu zahlen. Gemäß den Regeln des Verbands können bis zu 7,5 Millionen Euro fällig werden, wenn ein Spieler länger als 28 aufeinanderfolgende Tage verletzt ist.

Inzwischen wurde Neymar im November erfolgreich operiert und befindet sich in der Genesungsphase. Nationaltrainer Tite und Teamarzt Rodrigo Lasmar betonen, dass es wichtig ist, geduldig zu sein und keine unnötigen Risiken einzugehen, indem man die Genesungsschritte überspringt. Währenddessen ist es unklar, inwieweit Neymars Abwesenheit die Leistungen der brasilianischen Nationalmannschaft während der kommenden Copa America beeinträchtigen wird.

FAQ’s

