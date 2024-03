Verletzung: Manuel Neuer verpasst Länderspiele

Enttäuschende Nachrichten für Manuel Neuer: Der 37-jährige, der von Bundestrainer Nagelsmann heute in der DFB-PK als erste Wahl für das deutsche Tor bestätigt wurde, muss den Auftakt des EM-Jahres auslassen. Laut DFB erlitt Neuer im Training am Mittwoch einen Muskelfaserriss im linken Adduktor und hat das Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Frankfurt bereits vorzeitig verlassen. Folglich verpasst er das Länderspiel gegen Frankreich am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon, bei dem er nach 15 Monaten sein Comeback im DFB-Team hätte feiern sollen, sowie das Spiel gegen die Niederlande am Dienstag in Frankfurt.

Dadurch wird wahrscheinlich Neuers langjähriger Ersatz, Marc-Andre ter Stegen (31), zum Einsatz kommen, den Bundestrainer Julian Nagelsmann ursprünglich dem Weltmeister von 2014 vorgezogen hatte. Ter Stegen, der seit Jahren eine feste Größe beim FC Barcelona ist, vertrat Neuer bereits in acht der elf Länderspiele nach Neuers Beinbruch und dem Vorrundenaus bei der WM in Katar.

Im November fiel ter Stegen wegen einer Rückenverletzung für die Spiele gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) aus. In dieser Zeit wurde Kevin Trapp, der diesmal nicht berücksichtigt wurde, als Torhüter eingesetzt.

Länderspiele Frankreich - - Deutschland Länderspiele Deutschland - - Niederlande

Nagelsmann schafft Fakten: Neuer die Nummer 1

Julian Nagelsmann hat rund drei Monate vor dem Beginn der Europameisterschaft klare Verhältnisse geschaffen. Manuel Neuer wird im Eröffnungsspiel gegen Schottland das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten, während sein langjähriger Stellvertreter Marc-Andre ter Stegen den vertrauten, wenn auch undankbaren Posten auf der Ersatzbank übernehmen wird. So enttäuschend diese Entscheidung für den erstklassigen Torwart des FC Barcelona auch sein mag, sie ist verständlich.

Nach seiner ernsten Beinverletzung hat sich Neuer beeindruckend erholt. Aktuell befindet er sich in einer besseren Verfassung als vor den Weltmeisterschaften 2018 und 2022. Der Bundestrainer steht vor genügend anderen Herausforderungen in der momentan schwächelnden Mannschaft des DFB, sodass es eine kluge Entscheidung ist, die Frage nach der Torwartposition frühzeitig zu klären.

Neuer ist wieder in Topform und nimmt auch ohne die Kapitänsbinde eine führende Rolle in der Hierarchie der Nationalmannschaft ein. Ter Stegen hatte das Unglück, dass er zuletzt durch eine Rückenverletzung gebremst wurde. Zudem zeigte er im Nationalteam nicht immer eine fehlerfreie Leistung.

Nagelsmann stand vor der Wahl zwischen zwei herausragenden Torhütern, die beide auch im Umgang mit dem Ball überzeugen. Eine falsche Entscheidung gab es für ihn eigentlich nicht. Angesichts der vielen Problemfelder wird die Wahl für Neuer wohl nicht ausschlaggebend für Erfolg oder Misserfolg bei der Europameisterschaft im eigenen Land sein.