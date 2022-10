Nationalspieler Mario Götze mit Tor & Verletzung gegen Union Berlin

Eintracht Frankfurt hat sich für die Champions League in Form gespielt. Nach der Länderspielpause ging es gleich gegen Tabellenführer Union Berlin. Am Ende stand es 2:0 und Spieler des Matches war Mario Götze mit dem wichtigen 1:0. Doch in der 2.Halbzeit musste er verletzt ausgewechselt werden – ohne Fremdeinwirkung knickte er um und musste bandagiert werden. Die Eintracht ist nun mit vier Siegen in fünf Spielen das beste Team der Liga, am Dienstag geht es gegen Tottenham in der Champions League (Live auf Amazon prime).

Mario Götze ist wieder da – und die Hoffnung auf die Fußball WM 2022

Nach seiner Bundesliga-Rückkehr aus den Niederlanden verhilft er der Eintracht zusammen mit Nationalkeeper Kevin Trapp zu einer guten Form. Mario Götze bejubelt in der 12.Spielminute nach Vorlage von Kolo Muani sein 1.Heimtor, kann lässig einschieben. Zur Halbzeit steht es 2:0, dabei bleibt es und sichert Tabellenplatz 5 hinter den Bayern und Dortmund.

Verletzt in der 2.Halbzeit raus

Doch in der 2.Halbzeit muss der Mittelfeldspieler verletzt raus, er knickt ohne Fremdeinwirkung um, bleibt am Rasen hängen. Er wird auf der Bank behandelt und dick bandagiert. Doch Entwarnung nach dem Spiel, Trainer Oliver Glasner kann wohl auf seinen neuen Schlüsselspieler am Dienstag setzen.

Chance bei Hansi Flick?

Hansi Flick hat Götze auf jeden Fall im Blick, er wird sicherlich zur maximal 55 Mann starken DFB-Auswahl gehören, die der Bundestrainer Ende Oktober der FIFA als vorläufigen WM-Kader melden muss. Am Ende fahren 26 Mann nach Katar, Mario Götze hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Er spielt in der Champions League und wird ab nun an englische Wochen haben – Spielpraxis garantiert.