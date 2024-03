Bayer 04 Leverkusen Alonso bleibt beharrlich: „Noch eine Menge Arbeit vor uns“ – Restspielplan

Bayer Leverkusen hat nach dem gestrigen Sieg beim 1. FC Köln seine Ambitionen unterstrichen, erstmals seit Jahren den Titel der Fußball-Bundesliga zu holen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso zeigt sich mit einem komfortablen Vorsprung auf den Rekordmeister Bayern München, aber es herrscht weiterhin Vorsicht innerhalb des Klubs. Die Verantwortlichen betonen einstimmig die Wichtigkeit, am Boden zu bleiben und die verbleibenden Spiele mit der notwendigen Ernsthaftigkeit anzugehen. Gleichzeitig wurde ein neuer Rekord aufgestellt: 34 Mal unbesiegt!

Trotz der deutlichen Lage in der Tabelle und dem anscheinend sicheren Griff nach der Meisterschale sind sich Spieler und Führungsetage einig, dass die Saison noch lange nicht gewonnen ist. Nationalspieler Jonathan Tah, Geschäftsführer Simon Rolfes und Trainer Alonso bleiben bei einer demütigen Linie und weisen darauf hin, dass die bevorstehende Arbeit entscheidend für den Erfolg sein wird. Diese Saison könnte für Bayer Leverkusen zu einer historischen werden, allerdings ist im Fußball die nächste Herausforderung stets nur ein Spiel entfernt.

Bundesliga-Tabelle: Leverkusen vor Bayern

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Bayer Leverkusen S S S S S > 24 20 4 0 61 16 45 64 2 Bayern München S N N S U > 24 17 3 4 65 28 37 54 Deutscher Meister / CL

Champions League

Europa League

Europa League Conference

Relegation

Abstieg Bundesliga 2023/2024

„Wir haben erst Anfang März, es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns.“

Bayer Leverkusen zeigt sich auf der Jagd nach der ersten Bundesliga-Meisterschaft von zwei Seiten: glanzvolle Erfolge und sogenannte Arbeitssiege zeichnen den bisherigen Saisonverlauf aus. Die Mannschaft von Leverkusen setzt die taktischen Vorgaben ihres Trainers Alonso konsequent um, was in beeindruckenden Ergebnissen wie dem 3:0 gegen München resultiert.

Alonso bewies Führungsstärke, indem er Jeremie Frimpong trotz eines frühen Tores zum Schutz vor einer möglichen roten Karte auswechselte. Stattdessen zielte der Trainer darauf ab, die Partie mit voller Mannschaftsstärke zu beenden, was für mehr Kontrolle und Geduld im Spiel sorgte – ein Zug, der letztendlich zum Auswärtssieg führte.

Die Leverkusener, aktuell auf einem guten Weg, bewahren eine fokussierte Sichtweise. Trotz der positiven Entwicklung unterstreicht Alonso, dass die aktuelle Position in der Tabelle nicht überbewertet werden dürfe. Der Erfolgsdrang bleibt ungebrochen, und die Aufmerksamkeit richtet sich auf naheliegende, greifbare Ziele. Alonso und sein Team sind sich bewusst: Die Saison ist lang, und nach vorn gerichtet wartet noch viel Arbeit auf sie.

Restspielplan von Bayer 04 Leverkusen

Spielplan Bundesliga Bayer Leverkusen - - VfL Wolfsburg Bundesliga SC Freiburg - - Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen - - 1899 Hoffenheim Bundesliga Union Berlin - - Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen - - Werder Bremen Bundesliga Borussia Dortmund - - Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen - - VfB Stuttgart Bundesliga Eintracht Frankfurt - - Bayer Leverkusen Bundesliga Vfl Bochum - - Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen - - FC Augsburg

Nächstes Spiel: Europa League gegen Qarabag Agdam

Bayer Leverkusen richtet den Fokus auf das kommende Europa League Match gegen Qarabag Agdam am Donnerstag um 18:45 Uhr. Die Mannschaft beabsichtigt, einen festen Grundstein für den Einzug in das Viertelfinale zu setzen. Die Reise nach Aserbaidschan stört das Team laut Rolfes nicht, denn das Ziel ist es, Europa-League-Erfahrungen zu sammeln und im Wettbewerb fortzuschreiten. In Anbetracht der Parallelität von Erfolgschancen in der Europa League und im DFB-Pokal, wo Leverkusen das Halbfinale erreicht hat, wird spekuliert, ob die Saison mit mehreren Titeln enden könnte.

Abwehrchef Tah hält den Fokus auf die gegenwärtigen Herausforderungen. Er mahnt, die aktuelle Situation in der Liga nicht zu unterschätzen, da noch viele Punkte vergeben werden und vergangene Saisons gezeigt haben, wie schnell sich die Lage ändern kann.