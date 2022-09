Fußball heute Bundesliga live – Wer spielt heute? FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen

Heute Abend geht es um 20:30 Uhr in der Münchener Allianzarena in den 8.Spieltag der Fußball-Bundesliga. Nach der Länderspielpause sind die Nationalspieler spätestens seit Donnerstag wieder bei ihren Vereinen im Training. Die Bayern können wir wieder auf die corona-freien Manuel Neuer und Leon Goretzka setzen, auch die restlichen Nationalspieler anderer Länder wie Mané (1 Tor für Senegal), Matthijs de Ligt (zwei Mal auf der Bank bei Holland) oder Davies (Kanada) sind zumindest verletzungsfrei zurück gekehrt. Fußball heute – ab 20:30 Uhr auf DAZN live aus der Allianz Arena aus München.

Wer spielt heute in der Bundesliga Fußball?

Das Topspiel des Spieltages lautet also FC Bayern gegen Bayer o4 Leverkusen – der 5. gegen den 15. der Tabelle. Denn bei beiden Teams lief es zuletzt alles andere als gut. Normalerweise ist dies ein Match unter den Top 5 der Liga, seit 2006/2007 am 12.Spieltag ist es das erste Mal, dass kein Team unter den ersten vier Plätzen steht. Während die Bayern-Achse in der Nationalmannschaft versuchte sich in Laune zu spielen, gelang es dem Tschechen Patrick Schick ebenfalls nicht Mut für die kommenden Wochen zu sammeln. Seitdem er nicht mehr bei Bayer 04 trifft, ist er auch kein Leader mehr und zieht die ganze Mannschaft nach unten. Eigentlich hätte er nun der Top-Torjäger der Bundesliga sein können,doch in dieser Saison traf er erst zwei Mal.

Spielplan des 8.Bundesliga Spieltages

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 30.09.2022 20:30 Bayern München -:- Bayer Leverkusen 8. Spieltag 01.10.2022 15:30 RB Leipzig -:- VfL Bochum 8. Spieltag 01.10.2022 15:30 SC Freiburg -:- 1. FSV Mainz 05 8. Spieltag 01.10.2022 15:30 1. FC Köln -:- Borussia Dortmund 8. Spieltag 01.10.2022 15:30 Eintracht Frankfurt -:- 1. FC Union Berlin 8. Spieltag 01.10.2022 15:30 VfL Wolfsburg -:- VfB Stuttgart 8. Spieltag 01.10.2022 18:30 Werder Bremen -:- Bor. Mönchengladbach 8. Spieltag 02.10.2022 15:30 Hertha BSC -:- 1899 Hoffenheim 8. Spieltag 02.10.2022 17:30 FC Schalke 04 -:- FC Augsburg 8. Spieltag

FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen

Die deutschen Nationalspieler in den Reihen der Bayern suchen ihre Form und auch der Rest des Teams scheint noch nicht angekommen zu sein. Der 67 Mio. Mann de Ligt ist in Findungsphase, ebenso Sadio Mané, der bisher noch nicht viele Akzente setzen konnte. Die Statistik spricht übrigens gegen die Bayern, denn die Spieltage während des Oktoberfestes in München verliefen nicht so gut: Nur drei der letzten zehn Spiele wurden gewonnen, vier Mal verlor man, zuletzt 0:1 gegen den FC Augsburg am vorherigen Spieltag.

Aufstellungen FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen

Das könnten die möglichen Aufstellungen heute Abend sein. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

FCB: Neuer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Kimmich, Sabitzer – Musiala, Sane – Müller, Mane

B04: Hradecky – Kossounou, Tah, Tapsoba, Hincapie – Andrich, Demirbay – Frimpong, Hudson-Odoi, Diaby – Schick

Wer zeigt heute Fußball im TV?

Heute am Freitag Abend gibt es einige Fußballspiele, Highlight die Bayern gegen die Werkself aus Leverkusen.

18.30 Uhr Sky: Zwei Spiele live und in der Konferenz (2. Liga)

19.00 Uhr MagentaSport: Erzgebirge Aue – SV Meppen (3. Liga)

19.15 Uhr Eurosport/MagentaSport: Wolfsburg – Leverkusen (Frauen-BL)

20.30 Uhr DAZN: Bayern München – Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)

21.00 Uhr DAZN: Angers SCO – Olympique Marseille (Ligue 1)