Fußball heute RTL live Übertragung * 1:0 AS Rom – Bayer Leverkusen verliert

Fußball heute RTL live Übertragung: Bayer 04 Leverkusen hat heute – am 11. Mai 2023 – das Halbfinal-Hinspiel in der UEFA Europa League gegen den AS Rom. Weiterhin gibt es heute mit Juve gegen Sevilla ein zweites hochklassiges Halbfinale in der Europa League. Die beiden Spiele kann man im Livestream bei RTL+ ansehen – Roma gegen Bayer kommt außerdem bei RTL im TV.

Bayer Leverkusen steht vor dem 3. Europapokalfinale nach dem UEFA-Pokalsieg 1988 und dem zweiten Platz der Champions League 2002. Hingegen könnte AS Rom den 2. Titel nacheinander holen nach dem Gewinn der UEFA Europa Conference League 2021/22.

Ebenfalls wird das Trainerduell interessant, denn der erfahrene Roma-Coach José Mourinho weiß wie man in europäischen Spielen gute Ergebnisse erzielt und der aufstrebende Bayer-Coach Xabi Alonso hat einen fast perfekten Start bei Leverkusen hingelegt.

Außerdem sind die Bayer-Profis heiß auf das Spiel gegen die Giallorossi (die Gelb-Roten) aus Rom. Bayers Mittefeldstar Florian Wirtz meinte: „Wir müssen jetzt auch nicht lügen, wir wollen natürlich alle ins Europa-League-Finale.“

Fußball heute RTL live Übertragung Liveticker ab 21 Uhr – 1:0 As Roma – Bayer Leverkusen 22:40 Uhr – Es bleibt dabei, in einer Woche in Leverkusen kann Bayer 04 es besser machen! 22:40 Uhr – Riesenchance für Leverkusen, doch der Ball wird knapp vor der Linie geklärt! Schade! 4 Minuten Nachspielzeit. 22:20 Uhr – Bove mit dem 1:0. Hradecky kann nur abklatschen, Bove steht genau richtig, 62.Minute. 22:10 Uhr – Die 2.Halbzeit läuft. Die Roma wieder mit einem starken Freistoß, der in den Sechszehner kommt, doch alle fliegen am Ball vorbei. 21:45 Uhr – Halbzeit! Die Roma hätte führen können, mehr Chancen und mehr Ballbesitz. Leverkusen sehr unauffällig und kaum vor dem gegnerischen Tor. Gleich geht es weiter! 21:30 Uhr – Die hohe Intensität hält an, aber in den letzten Minuten gab es ein paar harte Zweikämpfe und einige Fouls – keine der beiden Mannschaften kann die gegnerische Abwehr derzeit überwinden. 21:20 Uhr – Die AS Roma hat mehr vom Spiel! Doch es bleibt beim 0:0. 21:10 Uhr -Freistoß für die Roma, doch Hradecky fischt den Ball aus der Luft. Das hätte das 1:0 für die Gastgeber sein können. 21 Uhr – Anstoß! Hier sind die Aufstellungen: Roma: Rui Patricio – Mancini, Cristante, Ibanez – Celik, Bove, Matic, Pellegrini (c), Spinazzola – Belotti, Abraham

Leverkusen: Hradecky (c) – Kossounou, Tapsoba, Tah – Frimpong, Andrich, Palacios, Hincapie – Wirtz – Diaby, Hlozek

Halbfinale der UEFA Europa League 2022/23

UEFA Europa League: Wer spielt heute?

Im Halbfinale der UEFA Europa League 2022/23 finden heute am Donnerstag, den 11. Mai 2023, die Hinspiele statt. Zwei italienischen Gastgeber empfangen Auswärtsteams aus Spanien und Deutschland. Im Olimpico (Rom) treffen AS Rom und Bayer Leverkusen aufeinander und im Allianz Stadium (Turin) spielen Juventus Turin und FC Sevilla.

Wo läuft heute Europa League Fußball live im TV?

Das UEFA Europa League 2022/23 Halbfinale AS Rom gegen Bayer Leverkusen kommt live bei RTL. Die Vorberichte beginnen um 20:15 Uhr, Anstoß ist um 21:00 Uhr. Außerdem kann man beide Spiele heute bei RTL+ im Livestream als Einzelspiel oder in der Konferenz anschauen. Moderatorin ist Laura Papendick, die Experten sind Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle. Die Kommentatoren im Live-TV bei RTL sind Marco Hagemann und Experte Steffen Freund.

Europa League * RTL+ Kommentatoren

AS Rom – Bayer Leverkusen – Robby Hunke, Experte: Patrick Helmes (Einzelspiel), Cornelius Küpper (Konferenz)

Juventus Turin – FC Sevilla – Oliver Seidler, Experte: Felix Kroos (Einzelspiel), Christian Straßburger (Konferenz)

Europa League Halbfinale: AS Rom gegen Bayer Leverkusen – Wer gewinnt?

Das Europa League Halbfinale AS Rom gegen Bayer Leverkusen wird ein knappes Spiel, wo die Heimmannschaft als leichter Favorit gilt. Roma hat eine Siegquote von 2.15 und Bayer hat eine 3.60. Allerdings hat Bayer den höheren Gesamtmarktwert von 421,85 Millionen Euro im Vergleich zu 317,15 Millionen Euro für AS Rom. Beide Teams sind etwas außer Form und müssen die Leistungen der letzte Spielen heute verbessern.

Wie spielt die Roma gegen Bayer 04?

Insgesamt hat sich die Roma unter Mourinho in Heimspielen gut verkauft, insbesondere in den europäischen Wettbewerben. Allerdings konnte das Team wettbewerbsübergreifend die letzten vier Spiele nicht gewinnen. Karsdorp, Llorente und Kambulla sind heute nicht einsatzbereit. Außerdem startet Rom wahrscheinlich in einer 3-4-2-1-Formation mit Spielmacher Dybala in einer wichtigen Rolle.

Voraussichtliche Rom Aufstellung:

Rui Patricio – Cristante, Mancini, Roger Ibanez – Spinazzola, Bove, Matic, Zalewski – Dybala, Lo. Pellegrini – Abraham

Wie spielt Bayer 04 gegen die Roma?

Bayer 04 Leverkusen spielt unter Coach Xabi Alonso meist in einem 3-4-2-1. Bis auf den Ausfall von Patrick Schick stehen alle Spieler zur Verfügung. In der Dreierkette spielen wahrscheinlich Kossounou, Tah und Tapsoba. Im zentralen Mittelfeld sollen Andrich und Palacios für Ordnung sorgen. Außerdem könnten Frimpong und Hincapie auf den Außenbahnen spielen – Frimpong dürfte aufgrund seiner Offensivqualitäten gesetzt sein. Weiterhin besteht der Angriff aus dem Top-Talent Wirtz sowie Diaby und Adli, der aktuell unter Alonso aufblüht und in guter Form ist.

Voraussichtliche Bayer 04 Aufstellung:

Hradecky – Kossounou, Tah, Tapsoba – Frimpong, Andrich, Palacios, Hincapie – Diaby, Wirtz, Adli

UEFA Europa League: Wer kommt ins Finale?

Das UEFA Europa League 2022/23 Halbfinale Juve gegen Sevilla könnte eine eindeutige Angelegenheit werden, denn Juve gilt als Favorit auf einen Sieg. Außerdem wird Rom gegen Leverkusen spannend und könnte in beide Richtungen gehen – Leverkusen braucht heute ein gutes Resultat im Hinspiel.

UEFA Conference League: Wer spielt heute noch?

Im Halbfinale der UEFA Conference League finden die Begegnungen West Ham gegen AZ Alkmaar und AC Florenz gegen FC Basel statt. Anpfiff ist heute, am 11.5.2023, um 21 Uhr. Die TV-Übertragung ist ebenfalls bei RTL+ im Livestream mit Einzelspiel und Konferenz. West Ham und die Fiorentina gelten als große Favoriten auf einen Heimsieg im Hinspiel und den Finaleinzug.