WM 2022 Spielball Al Rihla vorgestellt

Die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar findet erst im November und Dezember statt. Doch durch die WM-Auslosung am letzten Freitag geht es nun Schlag auf Schlag: Wir wissen, wer gegen Deutschland spielen wird, kennen alle WM-Gruppen und der Weltverband und Veranstalter FIFA veröffentlicht nach und nach die Nebenerscheinungen einer Fußball-Weltmeisterschaft. Neben dem WM Maskottchen und dem 1.WM Song wissen wir nun auch wie der Adidas Spielball 2022 aussehen wird. Er hört auf den Namen „Al Rihla“, was in der arabischen Sprache „Die Reise“ bedeutet. Der Fußball soll schneller sein als andere bisherigen Fussbälle. Alle WM Spielbälle von 1950 bis 2022.

Al Rihla – die Reise – der schnellste Fußball aller Zeiten

Dabei hat der Ausrüster und offizieller Sponsor der FIFA-WM in Katar sich wieder ein einzigartiges Design einfallen lassen, welches aus 20 Paneelen besteht und aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit schneller als andere Fußball sein soll.

„Dank dem neuen Design erreicht der Ball in der Luft ein wesentlich höheres Tempo. Für die größte Bühne des Sports überhaupt wollten wir mit totaler Innovation das Unmögliche möglich machen und den schnellsten und präzisesten Fußball in der Geschichte der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft entwickeln“ Franziska Löffelmann, Designdirektorin bei adidas

Das Design des neuen offiziellen WM Spielballs

Beim Design und den leuchtenden Farben ließ sich adidas von der Kultur, der Architektur, den typischen Schiffen und der Flagge Katars inspirieren.

„Das Spiel wird immer schneller, und je schneller es wird, desto wichtiger werden Genauigkeit und Flugstabilität. Das neue Design ermöglicht es dem Ball, seine Geschwindigkeit in der Luft deutlich höher zu halten.“ heisst es bei adidas

Der Al Rihla wurde von innen nach außen entwickelt und basiert auf Daten aus strengen Tests in adidas-Labors, Windkanälen und auf dem Spielfeld. Er bietet ein Höchstmaß an Präzision und Zuverlässigkeit auf dem Spielfeld, was zum Teil auf seine neue Plattenform und Oberflächenstruktur zurückzuführen ist:

CTR-CORE – Ein innovativer Kern im Inneren des Balls, der die Genauigkeit und Konsistenz verbessert und ein schnelles, präzises Spiel mit maximaler Form- und Lufterhaltung unterstützt SPEEDSHELL – Die Polyurethan (PU)-Haut des Balls mit Mikro- und Makrotexturen und einer neuen 20-teiligen Plattenform, die die Aerodynamik verbessert, um die Genauigkeit und die Flugstabilität zu erhöhen.

Al Rihla geht um die Welt

Der Start in Katar wird der Ausgangspunkt einer Reise der Möglichkeiten sein, auf der Al Rihla an Orte auf der ganzen Welt reist, um eine Reihe von zielgerichteten Aktivitäten zu schaffen. Jede Aktion zielt darauf ab, den Zugang und die Chancengleichheit für die Menschen in den lokalen Fußballgemeinschaften zu verbessern, unter anderem in Dubai, Tokio, Shanghai, Mexiko-Stadt oder New York.

Hilfe für die Common Goal-Bewegung 1 % des Nettoumsatzes von Al Rihla geht an die Common Goal-Bewegung, um den sozialen Wandel voranzutreiben und Fußballgemeinschaften an der Basis weltweit zu unterstützen.

Was kostet der offizielle Spielball der Fußball WM 2022?

Den neuen offiziellen Adidas Spielball zur Fußball WM 2022 gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die Original-Variante kostet 149,95 EUR. Als Trainingsball kostet er 34,95 EUR, als Lightball sogar nur 24,95 EUR. Es gibt in diversen Farben. Der Spielball ist ab 13.April 2022 erhältlich.

Alle WM Spielbälle von 1950 bis 2022