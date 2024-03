Er ist wieder vom Markt: Sebastian Hoeneß, der Architekt der bemerkenswerten Transformation Stuttgarts von einem Abstiegskandidaten zu einem Top-Anwärter auf die Champions League, bleibt bis 2027. Diese vorzeitige Vertragsverlängerung sendet ein starkes Signal aus Stuttgart und ist ein klares Bekenntnis zu Hoeneß‘ Vision für den Verein. Derzeit steht der VfB auf dem Dritten Tabellenplatz.

Mit beeindruckender Bilanz hat Hoeneß bewiesen, dass unter seiner Führung der VfB Stuttgart nicht nur dem Abstieg entronnen ist, sondern nun sogar von europäischen Nächten träumen darf. „Seine Entschlossenheit hat viele mitgerissen“, so Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Und auch die Spieler profitieren: Mehrere Stuttgarter haben es dank Hoeneß‘ Einfluss in die Radarzone von Bundestrainer Julian Nagelsmann geschafft.

Hoeneß und Stuttgart: Eine Erfolgsgeschichte

In weniger als einem Jahr hat Sebastian Hoeneß den VfB Stuttgart komplett umgekrempelt. Von der drohenden Zweitklassigkeit zur Hoffnung auf Champions-League-Fußball – eine Leistung, die Anerkennung verdient. Hoeneß, einst selbst Spieler in der Jugend des VfB, hat den Verein in schwierigsten Zeiten übernommen und zu neuer Stärke geführt. Diese bemerkenswerte Wandlung unterstreicht seine Bedeutung für den Verein und war Grund genug für eine vorzeitige Vertragsverlängerung.

Die letzten Spiele des Vfb Stuttgart

VfL Wolfsburg 2 3 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1 1 1.FC Köln SV Darmstadt 98 1 2 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3 1 FSV Mainz 05 SC Freiburg 1 3 VfB Stuttgart

Spieler im Fokus von Bundestrainer Nagelsmann

Nicht nur der Verein profitiert von Hoeneß‘ Expertise, sondern auch die Spieler. Mehrere Akteure des VfB stehen dank der herausragenden Saisonleistung im Blickfeld des Bundestrainers Julian Nagelsmann. Namen wie Chris Führich, Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt und Waldemar Anton werden in den kommenden Länderspielen möglicherweise auf dem Feld stehen – ein Beweis für die Qualität der Arbeit von Hoeneß.

Zukunftsvision: Stuttgart dauerhaft an der Spitze

Hoeneß selbst bleibt trotz des Erfolgs bescheiden und zielorientiert. Sein primäres Ziel ist es, den VfB Stuttgart dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren und so die Grundlage für weitere Erfolge zu schaffen. Diese Vision, gepaart mit seiner bewiesenen Fähigkeit, sie umzusetzen, macht ihn zum Schlüsselfaktor für die Zukunft des VfB.

# Team B S U N Pkt. 1 BAY 24 20 4 0 64 2 FCB 24 17 3 4 54 3 VfB 24 16 2 6 50 4 BVB 24 12 8 4 44 5 RBL 24 13 4 7 43 Deutscher Meister / CL

Champions League

Europa League

Europa League Conference

Relegation

Abstieg

FAQ’s

Wie hat Hoeneß es geschafft, den VfB so schnell zu transformieren?

Durch seine klare Vision, sein taktisches Know-how und die Fähigkeit, das Team zu motivieren und zu vereinen, hat Hoeneß eine beeindruckende Wende herbeigeführt. Er glaubt an das Potenzial seiner Spieler und setzt auf eine Kombination aus Jugendförderung und erfahrener Führung.

Welche Spieler sollten wir im Auge behalten?

Besonders Chris Führich, Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt und Waldemar Anton verdienen Aufmerksamkeit. Ihre Leistungen unter Hoeneß‘ Führung haben sie auf die Liste von Bundestrainer Nagelsmann gebracht.

Kann der VfB unter Hoeneß tatsächlich dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte bleiben?

Mit Hoeneß am Ruder, seiner strategischen Planung und dem Engagement des Vereins, ihn langfristig zu binden, stehen die Chancen gut. Der VfB zeigt bereits, dass er mit den Großen mithalten kann, und die Zukunft sieht vielversprechend aus.