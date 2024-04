Rudi Völler verlängert beim DFB bis 2026

Rudi Völler setzt seine bedeutende Rolle im deutschen Fußball fort und bleibt Direktor der A-Nationalmannschaft der Männer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) über das Europameisterschaftsjahr 2024 hinaus. Sein Einfluss auf den Fußball war schon als Spieler spürbar, wo er Deutschland in insgesamt 90 Länderspielen repräsentierte, dabei Weltmeister wurde und in weiteren bedeutenden Turnieren Erfolge feierte. Nun wird er sein Fachwissen weiterhin bis zum Abschluss der FIFA Weltmeisterschaft 2026 an der Spitze der Nationalmannschaft einbringen.

Nach seiner Rückkehr zum DFB im Februar 2023, auf Empfehlung einer Task-Force und mit der Zustimmung der DFB-Gremien, hat sich Völler erneut als Schlüsselfigur im Management des deutschen Fußballs etabliert. Seine früheren Erfolge als Teamchef, einschließlich des Erreichens des WM-Finales 2002, und seine unvergleichliche Erfahrung als Weltklasse-Fußballspieler legen die Grundlage für seine jetzige leitende Rolle in der Entwicklung und Förderung des deutschen Fußballs.

Das sagt Rudi Völler zu seiner Verlängerung

Rudi Völler spricht mit Leidenschaft über seine Aufgaben als Direktor der A-Nationalmannschaft. Seine Bindung zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Nationalmannschaft ist in den letzten Monaten gewachsen. Völler betont die Bedeutung seiner Verantwortung und sein persönliches Engagement für den Erfolg des Teams. Er freut sich auf die bevorstehende EM im eigenen Land und will den dortigen Erfolg nutzen, um auch zukünftige Aufgaben positiv zu beeinflussen. Die gute Zusammenarbeit mit den DFB-Verantwortlichen und unter den U-Mannschaften bereitet ihm große Freude.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf äußert sich ebenso positiv über Völlers Rolle und Beitrag. Er sieht in Völler einen wertvollen Partner für Trainer und Spieler. Die Nationalmannschaft profitiert von seinem Einfluss und seiner Erfahrung. Neuendorf zeigt sich erfreut darüber, dass Völlers Verbleib beim DFB auch über das Jahr 2024 hinaus gesichert ist. Nach schwierigeren Zeiten erkennen viele eine aufkeimende Begeisterung für das Team, zu deren Aufschwung auch Völler maßgeblich beiträgt.

Hans-Joachim Watzke erklärt

Hans-Joachim Watzke, der 1. DFB-Vizepräsident, zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung. Er hebt die menschliche Qualität und die fachliche Expertise von Rudi Völler hervor, die dem DFB und der Nationalmannschaft zugutekommen. Die bisherige Zusammenarbeit mit den DFB-Verantwortlichen wird als außerordentlich positiv beschrieben, zudem seien gemeinsame Ziele für die Zukunft gesetzt.

Andreas Rettig, Geschäftsführer Sport der DFB GmbH & Co. KG, betont die Bedeutung Völlers für die Kontinuität und Entwicklung der A-Nationalmannschaft der Männer. Völlers Bodenständigkeit, Fannähe und Erfolgstreben im deutschen Fußball seien einzigartig. Seine langfristige Bindung an den DFB wird als ein starkes Zeichen für die bevorstehende, hoffentlich erfolgreiche Heim-EM gesehen. Die Vertragsverlängerung soll auch als positives Signal für die Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann, dem Bundestrainer, dienen, die auf lange Sicht angelegt ist.