Stefan Kuntz wird neuer Trainer der türkischen Nationalmannschaft und verlässt den DFB

Stefan Kuntz verlässt den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Der bisherige Trainer der deutschen U 21-Nationalmannschaft übernimmt mit sofortiger Wirkung das Cheftrainer-Amt der türkischen Nationalmannschaft. Das DFB-Präsidium hatte bereits am vergangenen Freitag einstimmig beschlossen, Kuntz aus seinem laufenden Vertrag zu entlassen, sollte er sich mit dem Türkischen Fußball-Verband auf eine Zusammenarbeit einigen. Nachfolger von Kuntz beim DFB ist auch schon gefunden: Antonio Di Salvo wird neuer U21 Nationaltrainer Deutschlands.

Stefan Kuntz tritt schweres Erbe an

Für 82 Millionen Fußballverrückte ist er nun der wichtigste Mann: Stefan Kuntz, der erst U21 Europameister-Trainer wurde und nun neuer türkischer Nationaltrainer ist. Dabei sind schon sechs der zehn WM 2022 Qualifikationsspiele gespielt und die Türkei liegt in WM Quali Gruppe G hinter der Niederlande und Norwegen nur auf Platz 3. In zwei Wochen kommt in der Türkei zum Rückspiel gegen Norwegen und somit quasi ein vorzeitiges Endspiel in der WM Qualifikation. Nun muss Kuntz versuchen das Steuer herumzureißen.

„Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge, denn ich hatte eine überragende Zeit beim DFB, der mich 2016 nach zwölf Jahren Abstinenz in den Trainerjob zurückgeholt hat. Das war eine Win-Win-Situation für beide Seiten, denn wir können auf eine erfolgreiche Zeit mit der U 21-Nationalmannschaft zurückblicken. Gleichzeitig freue ich mich sehr über die neue Herausforderung in der Türkei. Seit meiner Station als Spieler bei Beşiktaş Istanbul sind meine Beziehungen dorthin nie abgerissen. Stefan Kuntz, ehemaliger Trainer der deutschen U21 Fußballmannschaft

Dabei fehlen bei den nächsten Spielen im Oktober Söyüncü (Leicester) und Kabak (Norwich) – das macht es gegen den Goalgetter Haaland aus Norwegen nicht leichter. Nach dem Norwegen-Spiel winken Punkte noch gegen Gibraltar und zweimal Montenegro – Platz 2 in der Gruppe und somit Ziel Playoff-Spiele zur WM-Qualifikation.

Erfolge von Stefan Kuntz als Trainer Kuntz übernahm im September 2016 das Amt des U 21-Nationaltrainers von Horst Hrubesch. Unter Kuntz‘ Leitung feierte der DFB-Nachwuchs große Erfolge: Dreimal in Folge (2017, 2019 und 2021) zog er mit seiner Mannschaft in das Finale der U 21-Europameisterschaft ein, 2017 und 2021 gewann er das Endspiel und wurde U 21-Europameister. Zudem war Kuntz Trainer des „TeamD Fußball“, das in diesem Sommer an den Olympischen Spielen in Tokio teilnahm.

Türkei in der WM 2022 Qualifikation

Nach sechs WM-Qualispielen in der WM Quali Gruppe G steht die Türkei nur auf Platz 3.