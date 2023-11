U21 Weltmeister-Trainer Stefan Kuntz: Enttäuscht vom DFB & Bierhoff

In einem bemerkenswerten Interview äußert Stefan Kuntz, ehemaliger Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft sowie der türkischen A-Nationalmannschaft, seine Enttäuschung über die Entscheidungsprozesse im Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Jahr 2021. Kuntz kritisiert die Wahl von Hansi Flick als Nachfolger von Joachim Löw und die damit einhergehende mangelnde Kommunikation und Wertschätzung durch Oliver Bierhoff, den damaligen DFB-Direktor. Durch das Länderspiel morgen gegen die Türkei steht Kuntz derzeit vermehrt im Medieninteresse, auch im Podcast von Sebastian Hellmann “Spielmacher” ist er in einem interessanten Interview zu hören.

Stefan Kuntz enttäuscht von DFB-Entscheidungen

Stefan Kuntz enttäuscht von DFB-Entscheidungen Kritik an Kommunikation und Wertschätzung

Kritik an Kommunikation und Wertschätzung Flick als Löw-Nachfolger, Kuntz’ Wechsel in die Türkei

Flick als Löw-Nachfolger, Kuntz’ Wechsel in die Türkei Als Spieler Europameister 1996, als U21 Trainer 2017 und 2021

Als Spieler Europameister 1996, als U21 Trainer 2017 und 2021 1985/86 und 1993/94 Bundesliga Torschützenkönig

Der Umgang mit Löws Erbe

Stefan Kuntz, der die deutsche U21-Nationalmannschaft zu Erfolgen führte, erlebte 2021 eine persönliche Enttäuschung. Er kritisiert den Deutschen Fußball-Bund und insbesondere Oliver Bierhoff, den damaligen DFB-Direktor, für die fehlende Kommunikation und mangelnde Wertschätzung während des Prozesses der Nachfolgebestimmung von Joachim Löw. Kuntz, der selbst auf eine Erwägung seiner Person gehofft hatte, fühlte sich bei der Wahl von Hansi Flick übergangen.

Neben der Personalentscheidung äußert sich Kuntz auch kritisch über die aktuelle Lage der deutschen Fußballausbildung. Er bemängelt, dass traditionelle Stärken wie Mentalität, Einsatzwille und Zweikampfstärke vernachlässigt werden. Besonders hervorzuheben ist seine Kritik an der Herangehensweise im Umgang mit Mittelstürmern, die seiner Meinung nach zu stark in Richtung flexibler, technisch versierter Spielertypen umgeschult werden.

Trotz seiner Kritik erkennt Kuntz die Ernennung von Julian Nagelsmann als Nachfolger von Flick als eine „Win-win-Situation“ an. Er hebt Nagelsmanns Qualitäten hervor und sieht in ihm eine positive Entwicklung für den deutschen Fußball. Kuntz, der mittlerweile als Nationaltrainer in der Türkei tätig ist, hat den Kontakt zu Bierhoff abgebrochen.

Wie sieht Kuntz die Entwicklung im deutschen Fußball, speziell in der Ausbildung?

Kuntz kritisiert, dass traditionelle deutsche Tugenden wie Mentalität, Einsatzwille und Zweikampfstärke vernachlässigt werden. Er sieht eine problematische Entwicklung in der Ausbildung von Mittelstürmern, bei der zu stark auf technische Vielseitigkeit und weniger auf klassische Stürmerqualitäten Wert gelegt wird.

Was hält Kuntz von der Ernennung Julian Nagelsmanns als neuen Bundestrainer?

Obwohl Kuntz generelle Kritik am DFB und dessen Entscheidungen äußert, bewertet er die Ernennung von Julian Nagelsmann als positiv. Er betrachtet Nagelsmann als qualifizierten und zukunftsorientierten Trainer, dessen Rolle er als vorteilhaft für den deutschen Fußball einschätzt.