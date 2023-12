Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat bei der FIFA U17-Weltmeisterschaft in Indonesien das Finale erreicht. Das Team von Trainer Christian Wück gewann in Surakarta das Halbfinale gegen Argentinien mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nun trifft die deutsche Auswahl am Samstag, den 2. Dezember um 13:00 Uhr, im Endspiel erneut auf Frankreich. Das historische Finale wird live im Free-TV auf RTL übertragen. Moderator Florian König, Kommentator Marco Hagemann und TV-Experte Steffen Freund werden durch das Spiel führen.

12 Uhr – Die deutsche Aufstellung: Heide – da Silva Moreira, Jeltsch, Odogu, Hennig – Harchaoui, Osawe – Yalcinkaya, Darvich, Brunner – Moerstedt.

13:45 Uhr – Zur Halbzeit steht es 1:0 für Deutschland durch ein Elfmetertor von Paris Brunner! Verdiente Führung bisher!

14:00 Uhr – Die 2.Hälfte läuft! Sind wir gespannt, ob Deutschland hier Weltmeister werden kann!

Die deutsche U17-Auswahl hat bereits im Juni die U17-Europameisterschaft 2023 nach einem Elfmeterkrimi gegen Frankreich gewonnen. Nun hat das Team die Chance, sich zum ersten Mal in der Geschichte zum Weltmeister zu krönen. Das Endspiel verspricht ein hochspannendes Spiel zu werden, in dem die deutsche Mannschaft alles geben wird, um den Titel zu holen. Die Fans können sich auf ein packendes Spiel freuen.

U17 WM 2023 Spielplan – live bei RTL

EM Auslosung 2024 und Finale der U17-WM live bei RTL

Das Finale der U17-WM und die Auslosung zur Gruppenphase der UEFA EURO 2024 werden live im Free-TV auf RTL übertragen. Die Fans können sich auf einen Showdown der Nachwuchstalente und der A-Nationalmannschaften freuen.

Am Samstagabend wird auf RTL die Auslosung zur Gruppenphase der UEFA EURO 2024 in Hamburg übertragen. Moderator Florian König und TV-Experte Steffen Freund werden die Ziehung live begleiten. Im Vorlauf schalten sie live nach Hamburg zu den Reporter Laura Papendick und Felix Görner. Kommentator Marco Hagemann und Steffen Freund werden die Ziehung begleiten. Im Anschluss an die Hauptnachrichtensendung „RTL Aktuell“ folgen Analysen und Stimmen zur Auslosung.

Häufig gestellte Fragen Wann und wo wird das U17-WM-Finale stattfinden? Das U17-WM-Finale findet am Samstag, den 2. Dezember 2023 statt. Das Spiel wird im Stadion von Jakarta in Indonesien ausgetragen. Der Anpfiff ist um 13 Uhr deutscher Zeit. Fußballfans können das Spiel live im Fernsehen auf verschiedenen Sendern wie ARD, ZDF und Eurosport verfolgen. Darüber hinaus bieten viele Sport-Websites und -Apps wie DAZN, Sportbuzzer und Kicker eine Live-Übertragung des Finales an. Wo kann man eine Zusammenfassung des U17-WM-Halbfinales sehen? Fußballfans, die eine Zusammenfassung des U17-WM-Halbfinales sehen möchten, können dies auf verschiedenen Plattformen tun. Zum Beispiel gibt es auf der offiziellen FIFA-Website eine Zusammenfassung des Spiels, die man sich kostenlos ansehen kann. Darüber hinaus bieten viele Sport-Websites und -Apps wie DAZN, Sportbuzzer und Kicker eine Zusammenfassung des Halbfinales an. Gibt es eine Zusammenfassung des U17-EM-Finales? Ja, es gibt eine Zusammenfassung des U17-EM-Finales. Fußballfans können die Zusammenfassung auf verschiedenen Plattformen ansehen. Zum Beispiel gibt es auf der UEFA-Website eine Zusammenfassung des Spiels, die man sich kostenlos ansehen kann. Darüber hinaus bieten viele Sport-Websites und -Apps wie DAZN, Sportbuzzer und Kicker eine Zusammenfassung des Finales an.