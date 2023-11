Wie auch schon zur Fußball WM 2022 in Katar wird der Telekom-Streamingdienst MagentaTV alle Spiele der EM 2024 zeigen. Los geht es am Samstag allerdings erst einmal mit der EM-Gruppenauslosung ab 18:30 Uhr. Es wird spannend – wer wird gegen Deutschland spielen? Am 2. Dezember, um 17.30 Uhr, wird die Auslosung live aus der Elbphilharmonie in Hamburg auf MagentaTV übertragen. Mit bekannten Persönlichkeiten wie Johannes B. Kerner und Michael Ballack, die als Experten fungieren, verspricht die Veranstaltung eine detaillierte und spannende Analyse der bevorstehenden Gruppenphasen. Besonderes Augenmerk liegt auf den möglichen Gegnern der deutschen Nationalmannschaft und den Favoriten des Turniers.

Der Countdown zur Europameisterschaft 2024

Die Spannung steigt: Am 2. Dezember wird aus der Elbphilharmonie in Hamburg der Final Draw der UEFA EURO 2024 übertragen. Ab 17.30 Uhr führt MagentaTV die Zuschauer live durch das Event. Johannes B. Kerner, zusammen mit Tabea Kemme, Jan Platte und Michael Ballack, wird die Zuschauer durch die Gruppenauslosung führen und Einblicke in die möglichen Szenarien und Favoriten geben. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den potenziellen Gegnern der deutschen Elf.

Analyse der Gruppen und Favoriten

Die Auslosung der Gruppenphase der EURO 2024 verspricht eine faszinierende Mischung aus Herausforderungen und Chancen für alle teilnehmenden Teams. Deutschland, als Gastgeber, wird in Lostopf 1 gesetzt und erwartet spannende Gegner. Mit Nationen wie Österreich, Ungarn und Dänemark in verschiedenen Töpfen zeichnet sich eine anspruchsvolle Gruppenphase ab. Titelverteidiger Italien und Top-Teams wie Frankreich, Spanien oder Belgien werden ebenfalls ihre Gruppenkonstellationen erfahren. Das Expertenteam um Ballack und Platte liefert tiefe Einblicke in die Stärken und potenziellen Herausforderungen der Teams.

MagentaTV überträgt die Auslosung

MagentaTV hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für die UEFA EURO 2024 gesichert, einschließlich der Gruppenauslosung. Dies macht den Sender zum zentralen Anlaufpunkt für die umfassende Berichterstattung über das Turnier. Mit der Übertragung der kompletten Gruppenauslosung und weiteren exklusiven Spielen bietet MagentaTV eine umfangreiche Plattform für Fußballfans.