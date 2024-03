Olympisches Fußballturnier 2024: Auslosung der DFB-Damen vor spannender Gruppenphase

Die Vorfreude steigt, denn für die DFB-Frauen zeichnet sich eine spannende und herausfordernde Gruppenphase bei den Olympischen Spielen in Paris ab. Mit dem feststehenden Kräftemessen gegen die viermaligen Olympiasiegerinnen aus den USA und der Aussicht auf weitere hochkarätige Gegnerinnen, steht das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch vor spannenden Zeiten. Am kommenden Mittwoch wird in Paris enthüllt, gegen welche Nationen sich die deutschen Kickerinnen in der Gruppenphase behaupten müssen.

Herausfordernde Auslosung

Angesiedelt in Topf zwei, neben Japan und Olympiasieger Kanada, vermeidet die deutsche Mannschaft aufgrund der Regelung, dass keine zwei Teams aus derselben Konföderation in einer Gruppe landen sollen, einen direkten Schlagabtausch mit diesen Nationen in der Gruppenphase. Die Auswahl für die DFB-Frauen aus Topf eins beschränkt sich somit auf die hochkarätigen Teams: Gastgeber Frankreich und den Weltmeister Spanien bleiben außen vor, es bleibt das Duell mit den USA.

Spannende Gegnerschaft aus Topf drei und vier

Nicht minder spannend wird die Auswahl der weiteren Gegner aus Topf drei: Brasilien, WM-Vierte Australien oder Kolumbien, gegen die Deutschland bei der WM 2023 eine schmerzhafte Niederlage einstecken musste. Aus Topf vier gesellen sich neben Neuseeland zwei afrikanische Teams hinzu, deren Qualifikation noch aussteht. Diese Konstellation verspricht spannende und herausfordernde Partien für die deutschen Damen.

Der Weg ins Viertelfinale

Nur die besten Teams jeder Gruppe und die zwei besten Dritten sichern sich ein Ticket für das Viertelfinale. Für die DFB-Frauen, die Olympiasieger von 2016, ist das Ziel klar: ein starker Auftritt in Paris, um erneut um die Medaillen zu kämpfen. Die Qualifikation über den Auswärtssieg in den Niederlanden hat das Team bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Vorfreude und die Anspannung steigen gleichermaßen, denn in wenigen Tagen wird das Schicksal der Gruppenphase besiegelt.

FAQ’s

Was bedeutet die Auslosung für die DFB-Frauen? Die Auslosung setzt die deutschen Fußballerinnen gleich zu Beginn der Olympischen Spiele in Paris harten Prüfungen aus. Mit den USA als bereits feststehendem Gegner und der Möglichkeit, auf weitere starke Mannschaften wie Brasilien, Australien oder Kolumbien zu treffen, sind spannende und herausfordernde Spiele garantiert.

Wie werden die Mannschaften für die Gruppenphase ausgewählt? Die Teams werden basierend auf ihrer Position in der FIFA-Weltrangliste in vier Töpfe eingeteilt. Um zu vermeiden, dass zwei Teams aus derselben Konföderation in der gleichen Gruppe landen, werden die Mannschaften entsprechend zugelost. Dies sorgt für eine ausgewogene und spannende Gruppenphase.

Welche Teams könnten für Deutschland eine Herausforderung darstellen? Abgesehen von den USA, könnten vor allem Brasilien und Australien aus Topf drei sowie die noch zu qualifizierenden afrikanischen Teams aus Topf vier für die DFB-Frauen zu ernsthaften Herausforderungen werden. Jedes dieser Teams hat das Potential, für spannende und unvorhersehbare Begegnungen zu sorgen.