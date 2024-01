Olaf Scholz empfängt U17-Welt- und Europameister

Im Bundeskanzleramt in Berlin fand eine besondere Ehrung statt: Die U17-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes wurden für ihre herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison gefeiert. Sie haben sowohl die Europameisterschaft als auch die Weltmeisterschaft im Fußball gewonnen, was einen doppelten Triumph für Deutschland darstellt. Diese Erfolge sind Zeichen der Stärke und des Potenzials, das in der deutschen Fußballjugend steckt.

Die Begegnung mit führenden Politikern wie Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesministerin des Innern Nancy Faeser zeigt Anerkennung und Unterstützung auf höchster Ebene. Der Austausch über die Erwartungen an die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft 2024 im eigenen Land betont die Bedeutung des Sports in der Gesellschaft und die Rolle Deutschlands als Gastgeberland für dieses bedeutende Ereignis.

U17-Triumph bei Welt- und Europameisterschaften 2023 Im Jahr 2023 errangen die jungen Talente der U17-Nationalmannschaft unter der Führung von Noah Darvich, dem Kapitän vom FC Barcelona, bemerkenswerte Erfolge: Sie gewannen sowohl die Welt- als auch die Europameisterschaft. In beiden Wettbewerben setzten sie sich im Endspiel im Elfmeterschießen gegen ihre französischen Rivalen durch. Paris Brunner, ein Stürmertalent von Borussia Dortmund, erhielt nach den Turnieren die Auszeichnung als herausragender Spieler. In Anerkennung ihrer Leistung wurden die Mannschaft und ihr Funktionsteam im Bundeskanzleramt empfangen, wo sie zunächst eine Tour erhielten und zum Andenken ein Foto mit dem Bundeskanzler und der Bundesinnenministerin machten. Abschließend gab es einen Empfang durch den Bundeskanzler Olaf Scholz in seinen privaten Räumlichkeiten.

Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich: Der Kanzler betont die Bedeutung von Treffen mit Sportlern, besonders den U 17-Welt- und Europameistern.

Er hebt hervor, dass die Mannschaft Deutschland würdig bei internationalen Turnieren vertreten hat.

In persönlichen Gesprächen hat Scholz festgestellt, dass die Spieler nicht nur im Fußball, sondern auch darüber hinaus aufgeschlossen und interessiert sind.

Er ist sich sicher, dass jeder der Spieler seinen Weg erfolgreich gehen wird und wünscht ihnen individuell alles Gute für die Zukunft.

Nancy Faeser, Bundesministerin für Inneres und Heimat, äußert sich Nancy Faeser drückte ihre Freude darüber aus, das kürzlich so erfolgreiche U17-Fußballnationalteam willkommen zu heißen. Sie hob hervor, wie beeindruckt sie von der Reife der Spieler sowohl auf dem Feld als auch bei öffentlichen Auftritten war. Faeser wünschte den jungen Fußballern, die beeindruckende Erfahrungen in Ungarn und Indonesien gesammelt hatten, eine vielversprechende Zukunft. Bernd Neuendorf, Präsident des DFB, wies darauf hin, dass die Einladung ins Bundeskanzleramt eine große Ehre darstellte. Die Leistungen und Ausstrahlung des Teams im Laufe des letzten Jahres hätten diesen Empfang mehr als verdient. Er betonte den doppelten Erfolg als Europameister und Weltmeister innerhalb eines Jahres und erwähnte produktive Gespräche mit der Kanzlerin und der Innenministerin zu Aspekten der bevorstehenden EURO 2024. Neuendorf gab bekannt, dass der DFB plant, die Zusammenarbeit und den Austausch mit der Bundesregierung im Vorfeld des Turniers fortzuführen.