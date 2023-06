Top 20 der besten Mittelstürmer der Welt – Messi, Ronaldo oder Haaland?

Wer ist der beste Stürmer der Welt?

Stürmer sind ganz besonders wichtige Spieler einer Mannschaft. Nicht selten entscheidet ihre Treffsicherheit und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor darüber, ob die Saisonziele erreicht werden oder nicht. Auf dem Transfermarkt gelten Stürmer daher stets als heißes Eisen und werden vermutlich nur noch von Außenverteidigern, deren Qualitäten ebenfalls eine absolute Mangelware darstellen, übertroffen. Hat ein Stürmer Torflaute oder fällt gar durch eine längere Verletzung aus, dann sind die Auswirkungen mitunter für die gesamte Mannschaft verheerend.

Im vergangenen Jahr konnten wir in der Bundesliga sowie in ganz Europa einigen der besten Stürmer der FIFA 22 auf dem Platz dabei zusehen, wie sie ihrer Arbeit auf spektakuläre Art und Weise nachgehen. Fragt man Fans jedoch, wer der beste Stürmer der Welt ist, dann gehen die Meinungen erfahrungsgemäß schnell auseinander. Wir haben uns diese Frage ebenfalls gestellt, möchten sie jedoch nicht anhand von fehlender oder vorhandener Sympathie, sondern mit harten Fakten beantworten. Hier kommen die 20 derzeit besten Stürmer der Welt mitsamt ihren Leistungsnachweisen. Einige werden auch bei der nächsten Fußball-EM 2024 dabei sein, andere wie die Nummer 1 vielleicht nicht!

Platz 20: Jonathan David

Vollständiger Name Jonathan Christian David Geburtsdatum 14. Januar 2000 Geburtsort Brooklyn, New York Position Mittelstürmer, Hängende Spitze Bevorzugter Fuß Beidfüßig Land Kanada, USA

Der junge Kanadier Jonathan David gehört mit zu den spannendsten aufstrebenden Stürmern in Europa. Längst haben ihn Scouts aller großen Vereine auf dem Zettel und ein Wechsel zu einem größeren Klub scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Sein Marktwert ging seit seinem Wechsel zum LOSC Lille buchstäblich durch die Decke. Jonathan David könnte somit zum absoluten Rekordverkauf für die Nordfranzosen werden.

Leistungsdaten und Erfolge von Jonathan David

Champions League Sieger 0 Europa League Sieger 0 Meisterschaften 1 Pokalsiege 0 Länderspiele 40 Absolvierte Spiele als Profi 254 Tore 116 Torvorlagen 38 Torschützenkönig 2x

Platz 19: Dušan Vlahović

Vollständiger Name Dušan Vlahović Geburtsdatum 28. Januar 2000 Geburtsort Belgrad Position Mittelstürmer Bevorzugter Fuß Links Land Serbien

Der Serbe Dušan Vlahović konnte seit seinem Wechsel zum AC Florenz in der italienischen Serie A voll und ganz überzeugen. In seinen drei Jahren bei der Florentina hat er auch aufgrund seiner enormen Kopfballstärke seinen Marktwert deutlich steigern können. Im Sommer 2021 zahlte Juventus Turin mehr als 81 Millionen Euro Ablöse und dass Vlahović diese Summe durchaus Wert ist, konnte er bereits mehrfach beweisen.

Leistungsdaten und Erfolge von Dušan Vlahović

Champions League Sieger 0 Europa League Sieger 0 Meisterschaften 1 Pokalsiege 3 Länderspiele 21 Absolvierte Spiele als Profi 235 Tore 105 Torvorlagen 22 Torschützenkönig 2x

Platz 18: Ciro Immobile

Vollständiger Name Ciro Immobile Geburtsdatum 20. Februar 1990 Geburtsort Torre Annunziata Position Mittelstürmer Bevorzugter Fuß Rechts Land Italien

Als der italienische Top Stürmer Ciro Immobile im Sommer 2014 als frisch gebackener italienischer Torschützenkönig in Dortmund aufschlug, war Trainer Jürgen Klopp begeistert von dem „echten Krieger“. Das Gastspiel in Deutschland endete jedoch verhältnismäßig schnell und nach der Zwischenstation Spanien verschlug es Immobile zurück in seine italienische Heimat, wo der Stürmer Fußball spielt, als wäre er niemals weg gewesen.

Leistungsdaten und Erfolge von Ciro Immobile

Champions League Sieger 0 Europa League Sieger 0 Meisterschaften 0 Pokalsiege 1 Länderspiele 55 Absolvierte Spiele als Profi 599 Tore 331 Torvorlagen 79 Torschützenkönig 7x

Platz 17: Olivier Giroud

Vollständiger Name Olivier Jonathan Giroud Geburtsdatum 30. September 1986 Geburtsort Chambéry Position Stürmer Bevorzugter Fuß Links Land Frankreich

Dem Franzosen Olivier Giroud scheint das Alter überhaupt nichts auszumachen. Auch mit über 30 spielte er noch bei absoluten Top Clubs wie dem FC Chelsea und dem AC Mailand. Keine Frage, Giroud hat eine beeindruckende Karriere hinter sich und es gibt kaum eine Trophäe, die dem Weltmeister fehlt. Giroud ist jedoch kein Fußball Stürmer, der mehr als 25 Tore pro Saison erzielt, seine Stärke ist vielmehr das mannschaftsdienliche Spiel.

Leistungsdaten und Erfolge von Olivier Giroud

Champions League Sieger 1 Europa League Sieger 1 Meisterschaften 2 Pokalsiege 4 Länderspiele 122 Absolvierte Spiele als Profi 785 Tore 317 Torvorlagen 287 Torschützenkönig 3x

Platz 16: Roberto Firmino

Vollständiger Name Roberto Firmino Barbosa de Oliveira Geburtsdatum 02. Oktober 1991 Geburtsort Maceió Position Stürmer, Hängende Spitze, Offensives Mittelfeld Bevorzugter Fuß Rechts Land Brasilien

Die Qualitäten von Roberto Firmino konnten wir von 2011 bis 2015 in der Bundesliga bestaunen, als er für die TSG Hoffenheim die Schuhe schnürte. Danach ging es für den Brasilianer zum großen FC Liverpool. Dort hatte er eine herausragende Zeit, sein Marktwert betrug zwischenzeitlich unglaubliche 90 Millionen Euro. Nach acht Jahren in England geht es für ihn nun auf in ein neues Abenteuer. Auch auf PC und Konsole ist Firmino eine exzellente Wahl. Wer gute Stürmer FIFA 22 sucht, ist mit diesem Spieler bestens beraten.

Leistungsdaten und Erfolge von Roberto Firmino

Champions League Sieger 1 Europa League Sieger 0 Meisterschaften 1 Pokalsiege 1 Länderspiele 55 Absolvierte Spiele als Profi 606 Tore 183 Torvorlagen 122 Torschützenkönig 0x

Platz 15: Richarlison

Vollständiger Name Richarlison de Andrade Geburtsdatum 10. Mai 1995 Geburtsort Nova Vénecia Position Stürmer, Rechts- sowie Linksaußen Bevorzugter Fuß Rechts Land Brasilien

Der brasilianische Stürmer Richarlison geht in der mit Superstars gespickten englischen Premier League vielleicht etwas unter. Dabei ist ihm der Durchbruch in der stärksten Liga der Welt schon beim FC Everton gelungen. Seit Sommer 2022 geht der Brasilianer nun für die Tottenham Hotspurs auf Torjagd. Dass er bei den Spurs trotz Topstar Harry Kane mehr als nur ein Mitläufer ist, zeigt sein zuletzt wieder auf 65 Millionen Euro gestiegener Marktwert eindrucksvoll, wie auch, dass die Suche “gute Stürmer FIFA 22” unter anderem den Namen Richarlison ausspuckt.

Leistungsdaten und Erfolge von Richarlison

Champions League Sieger 0 Europa League Sieger 0 Meisterschaften 0 Pokalsiege 0 Länderspiele 42 Absolvierte Spiele als Profi 336 Tore 101 Torvorlagen 42 Torschützenkönig 1x

Platz 14: Alexander Isak

Vollständiger Name Alexander Isak Geburtsdatum 21. September 1999 Geburtsort Solna Position Stürmer Bevorzugter Fuß Rechts Land Schweden

Vielleicht fragt sich der eine oder andere unserer Leser nun, was der junge schwedische Stürmer Alexander Isak in unserer Bestenliste zu suchen hat und das auch noch auf Platz 14. Wir sind allerdings davon überzeugt, dass der schwedische Nationalspieler auch aufgrund seines jungen Alters auf dem besten Weg zum Superstar von morgen ist. Vor allem seit seinem Wechsel von Spanien zu Newcastle United läuft es für Isak wie geschmiert und er lässt sein Talent nicht mehr nur aufblitzen. Vielleicht wird er ja irgendwann in der Zukunft als bester Stürmer der Welt bekannt werden.

Leistungsdaten und Erfolge von Alexander Isak

Champions League Sieger 0 Europa League Sieger 0 Meisterschaften 0 Pokalsiege 1 Länderspiele 9 Absolvierte Spiele als Profi 246 Tore 101 Torvorlagen 26 Torschützenkönig 1x

Platz 13: Kai Havertz

Vollständiger Name Kai Lukas Havertz Geburtsdatum 11. Juni 1999 Geburtsort Aachen Position Stürmer, Rechtsaußen, Offensives Mittelfeld Bevorzugter Fuß Links Land Deutschland

Zugegeben, der gebürtige Aachener Kai Havertz ist kein reiner oder gar gelernter Mittelstürmer. Diese Position begleitet er eher als Aushilfe, denn im offensiven Mittelfeld fühlt sich Havertz deutlich wohler. Nichtsdestotrotz wird er bei seinem Verein, dem FC Chelsea häufig in der Sturmspitze eingesetzt und ist dort mittlerweile zu einem echten Top Stürmer gereift.

Leistungsdaten und Erfolge von Kai Havertz

Champions League Sieger 1 Europa League Sieger 0 Meisterschaften 0 Pokalsiege 0 Länderspiele 34 Absolvierte Spiele als Profi 382 Tore 118 Torvorlagen 62 Torschützenkönig 0x

Platz 12: Romelu Lukaku

Vollständiger Name Romelu Menama Lukaku Bolingoli Geburtsdatum 13. Mai 1993 Geburtsort Antwerpen Position Stürmer Bevorzugter Fuß Links Land Belgien, DR Kongo

Es gibt gute Stürmer und es gibt Stürmer wie den belgischen Sturmtank Romelu Lukaku. Lukaku konnte im Laufe seiner Karriere einige bedeutende Erfolge feiern, musste allerdings auch so manch einen Rückschlag einstecken. Eines ist jedoch sicher, Lukaku stand immer wieder auf und zeigte, dass die besten Stürmer der FIFA 22 nicht an dem Namen Lukaku vorbeikommen.

Leistungsdaten und Erfolge von Romelu Lukaku

Champions League Sieger 0 Europa League Sieger 0 Meisterschaften 2 Pokalsiege 2 Länderspiele 106 Absolvierte Spiele als Profi 697 Tore 355 Torvorlagen 107 Torschützenkönig 4x

Platz: 11 Zlatan Ibrahimović

Vollständiger Name Zlatan Ibrahimović Geburtsdatum 03. Oktober 1981 Geburtsort Malmö Position Stürmer Bevorzugter Fuß Rechts Land Schweden

Selbst der Zahn der Zeit scheint sich selbigen an Zlatan Ibrahimović auszubeißen. Die Altersmarke von 40 hat der bullige Schwede längst überschritten und ein Karriereende ist noch immer nicht in Sicht. Ibra ist für viele Fans nach wie vor der beste Stürmer aller Zeiten. Jedoch merkt auch ein Löwe, dass die Zeit nicht spurlos an ihm vorbeigeht. So kommt es, dass Zlatan lediglich vier Spiele in der Saison 2022/23 für seinen Verein AC Mailand absolvieren konnte. Auf seine unglaublich beeindruckende Karriere einschließlich unvergesslich schöner Tore wie jenes gegen England kann Zlatan allerdings zweifellos mit Recht stolz sein. Dadurch kann er es vermutlich verschmerzen, dass die Suche “FIFA 22 beste Stürmer” ihn nicht mehr auflistet.

Leistungsdaten und Erfolge von Zlatan Ibrahimović

Champions League Sieger 0 Europa League Sieger 1 Meisterschaften 12 Pokalsiege 3 Länderspiele 122 Absolvierte Spiele als Profi 941 Tore 555 Torvorlagen 226 Torschützenkönig 6x

Platz 10: Neymar Junior

Vollständiger Name Neymar de Silva Santos Júnior Geburtsdatum 05. Februar 1992 Geburtsort Mogi das Cruzes Position Stürmer, Linksaußen Bevorzugter Fuß Links Land Brasilien

Der brasilianische Superstar und bis heute teuerste Transfer der Welt führt unsere Top 10 an. Der nicht unumstrittene Neymar verließ 2017 den FC Barcelona mit viel Wirbel, denn der französische Top Club Paris Saint Germain überwies mit 222 Millionen Euro die bis heute höchste Ablösesumme, die jemals für einen Fußballer bezahlt wurde. Von Anfang an wurde darüber gerätselt, ob ein Fußballprofi so viel Geld wert wäre. Nun ja, Neymar hat mit PSG den ersehnten Champions-League-Sieg zwar nicht holen können, dafür jedoch seine Genialität regelmäßig im Prinzenpark aufblitzen lassen. Nebenbei hat er übrigens ein neues Hobby entdeckt, denn auf seinem eigenen Twitch-Kanal geht er häufig seiner Leidenschaft nach, wo er im Online Casino um echtes Geld spielen kann.

Leistungsdaten und Erfolge von Neymar Junior

Champions League Sieger 1 Europa League Sieger 1 Meisterschaften 6 Pokalsiege 7 Länderspiele 124 Absolvierte Spiele als Profi 517 Tore 370 Torvorlagen 244 Torschützenkönig 4x

Platz 9: Victor Osimhen

Vollständiger Name Victor James Osimhen Geburtsdatum 29. Dezember 1998 Geburtsort Lagos Position Stürmer Bevorzugter Fuß Rechts Land Nigeria

Fragt man heute einen Fußballfan, wer die besten Stürmer der Welt sind, wird der Name Victor Osimhen sicherlich des Öfteren fallen. Der Aufstieg des jungen Nigerianers begann beim LOSC Lille, wo er nach seiner Zeit in Wolfsburg über die Zwischenstation Charleroi in Belgien landete. Seit seinem Wechsel nach Neapel 2020 erlebten Napoli sowie Osimhen selbst eine unglaublich beeindruckende Entwicklung. Sein Marktwert liegt heute bei mehr als 100 Millionen Euro!

Leistungsdaten und Erfolge von Victor Osimhen

Champions League Sieger 0 Europa League Sieger 0 Meisterschaften 0 Pokalsiege 0 Länderspiele 23 Absolvierte Spiele als Profi 208 Tore 107 Torvorlagen 32 Torschützenkönig 2x

Platz 8: Robert Lewandowski

Vollständiger Name Robert Lewandowski Geburtsdatum 21. August 1988 Geburtsort Warschau Position Stürmer, Hängende Spitze Bevorzugter Fuß Rechts Land Polen

Der polnische Superstar Robert Lewandowski ist nach wie vor einer der besten Stürmer der Welt. Den Großteil seiner in Polen einmaligen Karriere hat der Starstürmer in Deutschland zuerst bei Borussia Dortmund und anschließend beim FC Bayern verbracht. Mittlerweile spielt Lewandowski in Spanien, wo er gute Stürmer nicht nur übertrifft, sondern geradezu überragt.

Leistungsdaten und Erfolge von Robert Lewandowski

Champions League Sieger 1 Europa League Sieger 0 Meisterschaften 10 Pokalsiege 4 Länderspiele 140 Absolvierte Spiele als Profi 857 Tore 616 Torvorlagen 172 Torschützenkönig 19x

Platz 7: Antoine Griezmann

Vollständiger Name Antoine Griezmann Geburtsdatum 21. März 1991 Geburtsort Macon Position Stürmer, Linksaußen, Hängende Spitze Bevorzugter Fuß Links Land Frankreich

Der Franzose Antoine Griezmann hat in Spanien eine zweite Heimat gefunden, wo der Stürmer Fußball erfolgreich zelebriert. Bis auf seinen Heimatverein UF Macon hat Griezmann seine gesamte Karriere in Spanien verbracht. Seine große Liebe Atlético Madrid verließ er nur für ein kurzes Gastspiel beim FC Barcelona.

Leistungsdaten und Erfolge von Antoine Griezmann

Champions League Sieger 0 Europa League Sieger 1 Meisterschaften 1 Pokalsiege 2 Länderspiele 119 Absolvierte Spiele als Profi 758 Tore 283 Torvorlagen 143 Torschützenkönig 1x

Platz 6: Harry Kane

Vollständiger Name Harry Edward Kane Geburtsdatum 28. Juli 1993 Geburtsort London Position Stürmer, Hängende Spitze Bevorzugter Fuß Rechts Land England

Harry Kane ist vielleicht nicht der beste Stürmer der Welt, auf jeden Fall aber einer der besten der Premier League. In Englands höchster Spielklasse stellt man sich sogar die Frage, ob Kane nicht als bester Stürmer aller Zeiten bezeichnet werden kann. Fakt ist allerdings, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft einer der treffsichersten und mit einem Marktwert von 90 Millionen Euro teuersten Spieler überhaupt ist.

Leistungsdaten und Erfolge von Harry Kane

Champions League Sieger 0 Europa League Sieger 0 Meisterschaften 0 Pokalsiege 0 Länderspiele 82 Absolvierte Spiele als Profi 592 Tore 357 Torvorlagen 97 Torschützenkönig 6x

Platz 5: Karim Benzema

Vollständiger Name Karim Benzema Geburtsdatum 19. Dezember 1987 Geburtsort Lyon Position Stürmer, Linksaußen, Rechtsaußen Bevorzugter Fuß Rechts Land Frankreich, Algerien

Der französische Nationalspieler Karim Benzema gehört ohne Zweifel zum erlauchten Kreis der besten Stürmer der Welt. Seit über 14 Jahren schnürt er nun bereits für Real Madrid die Stiefel. Auch dank ihm kann der spanische Top Club auf einen Schrank voller Trophäen verweisen. Für die Fans von Real stellt sich die Frage, wer der beste Stürmer der Welt ist, daher erst gar nicht.

Leistungsdaten und Erfolge von Karim Benzema

Champions League Sieger 5 Europa League Sieger 0 Meisterschaften 8 Pokalsiege 3 Länderspiele 97 Absolvierte Spiele als Profi 887 Tore 455 Torvorlagen 212 Torschützenkönig 5x

Platz 4: Kylian Mbappé

Vollständiger Name Kylian Mbappé Lottin Geburtsdatum 20. Dezember 1998 Geburtsort Bondy Position Stürmer, Linksaußen, Rechtsaußen Bevorzugter Fuß Rechts Land Frankreich, Kamerun

Mit Kylian Mbappé hat es ein weiterer französischer Angreifer in unsere Top 10 “Bester Stürmer der Welt” geschafft. Trotz seiner erst 24 Jahre ist Mbappé einer der effizientesten, kaltschnäuzigsten und gefährlichsten Fußball Stürmer der Welt. Satte 180 Millionen Euro Ablöse machte Paris Saint Germain 2018 locker, um Mbappé an die Seine zu locken, eine Summe, die seinem heutigen Marktwert ziemlich genau entspricht!

Leistungsdaten und Erfolge von Kilian Mbappé

Champions League Sieger 0 Europa League Sieger 0 Meisterschaften 5 Pokalsiege 3 Länderspiele 67 Absolvierte Spiele als Profi 387 Tore 276 Torvorlagen 139 Torschützenkönig 9x

Platz 3: Cristiano Ronaldo

Vollständiger Name Cristiano Ronaldo dos Santos Geburtsdatum 20. Februar 1985 Geburtsort Funchal Position Stürmer, Linksaußen, Rechtsaußen Bevorzugter Fuß Rechts Land Portugal

Nicht nur in Portugal, sondern auch international ist der Portugiese Cristiano Ronaldo einer der besten Stürmer der Welt. Auch in seinem mittlerweile gehobenen Alter gehört er nach wie vor zu den Besten der Besten. Sein Stern ging so richtig bei Real Madrid auf, wo der fünfmalige Weltfußballer die Fans Woche für Woche verzückte.

Leistungsdaten und Erfolge von Cristiano Ronaldo

Champions League Sieger 5 Europa League Sieger 0 Meisterschaften 7 Pokalsiege 4 Länderspiele 198 Absolvierte Spiele als Profi 1162 Tore 837 Torvorlagen 268 Torschützenkönig 19x

Platz 2: Lionel Messi

Vollständiger Name Lionel Andrés Messi Cuccitini Geburtsdatum 24. Juni 1987 Geburtsort Rosario Position Stürmer, Rechtsaußen, Hängende Spitze Bevorzugter Fuß Links Land Argentinien

Lange Zeit galten Cristiano Ronaldo und Lionel Messi als die besten Stürmer der Welt, die sich gegenseitig zu Höchstleistungen antrieben. Seine Karriere krönte Lionel Messi bei der WM in Katar, als er mit Argentinien Weltmeister wurde. Für die Fans in seinem Heimatland ist er daher mehr als nur der beste Stürmer der FIFA 22, sondern eine Legende, die mit Diego Maradona auf einer Stufe steht.

Leistungsdaten und Erfolge von Lionel Messi

Champions League Sieger 4 Europa League Sieger 0 Meisterschaften 11 Pokalsiege 7 Länderspiele 174 Absolvierte Spiele als Profi 1045 Tore 811 Torvorlagen 594 Torschützenkönig 22x

Platz 1: Erling Haaland

Vollständiger Name Erling Braut Haaland Geburtsdatum 21. Juli 2000 Geburtsort Leeds Position Stürmer Bevorzugter Fuß Links Land Norwegen

Das norwegische Ausnahmetalent Erling Haaland ist auf dem besten Wege, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi vergessen zu machen. Mit seinen lediglich 22 Jahren kann der im englischen Leeds geborene Haaland bereits heute Statistiken vorweisen, die ihm den Titel bester Stürmer der Welt bescheren. Auch in der englischen Premier League, die als beste Liga der Welt gilt, bricht Haaland einen Rekord nach dem anderen. Er ist daher nicht nur bei FIFA 22 der beste Stürmer!

Leistungsdaten und Erfolge von Erling Haaland