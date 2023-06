DFB Kader für die U21 EM 2023 – Wird Deutschland wieder U21 Europameister?

Ein Jahr vor der Europameisterschaft der Großen findet im Sommer 2023 – vom 21. Juni bis 8. Juli – die UEFA U21-EM in Rumänien und Georgien statt. Zwar musste Deutschland trotz dem EM-Titel von 2021 in die Qualifikation, doch das Team konnte sich als Gruppensieger durchsetzen und für die EM-Endrunde qualifizieren. Bei der U21-EM 2023 trifft das DFB-Juniorenteam in Gruppe C auf England, Israel und Tschechien. Welche Spieler sind im DFB-Kader bei der U21-EM vertreten? Und hat die Mannschaft eine Chance auf die Titelverteidigung?

U21 Fußball-Europameisterschaft im Überblick:

Erste U21-EM-Endrunde: 1972

Erste U21-EM-Endrunde: 1972 U21-EM 2023 ist die 24. EM-Endrunde

U21-EM 2023 ist die 24. EM-Endrunde Rekordsieger: Italien und Spanien, je 5 EM-Titel

Rekordsieger: Italien und Spanien, je 5 EM-Titel Deutschland mit 3 EM-Titeln (2009, 2017, 2021)

Deutschland mit 3 EM-Titeln (2009, 2017, 2021) Deutschland mit 3 Finalteilnahmen infolge

Deutschland mit 3 Finalteilnahmen infolge U21-EM erstmals in Rumänien und Georgien (2023)

U21-EM erstmals in Rumänien und Georgien (2023) U21-EM 2023: 16 Nationalmannschaften nehmen teil (4 Gruppen)

U21-EM 2023: 16 Nationalmannschaften nehmen teil (4 Gruppen) U21-EM 2023: K.O.-Runde ab dem Viertelfinale

U21-EM 2023: K.O.-Runde ab dem Viertelfinale U21 EM Spielplan und EM Gruppen

Wird Deutschland wieder U21 Europameister?

Als amtierender Europameister gehört Deutschland fast automatisch zu den Favoriten auf die Europameisterschaft. Allerdings muss man beachten, dass sich das Team seit der letzten EM 2021 komplett verändert hat. Mit di Salvo gibts einen neuen Bundestrainer, der Nachfolger von Stefan Kuntz wurde. Und außer Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) war kein Spieler bei dem EM-Sieg vor 2 Jahren dabei.

Weiterhin gilt das Starterfeld bei der U21 EM 2023 als eines der besten aller Zeiten – die 16 teilnehmenden U21-Nationalmannschaften sind sehr gut besetzt und es gibt einige Favoriten.

Bei den Buchmachern zählt die DFB-U21-Mannschaft aber zum engen Favoritenkreis, der aus Spanien, Frankreich, Deutschland und England besteht – diese 4 Nationalmannschaften haben Siegquoten zwischen 5.00 und 6.00. Außerdem gehören Italien, Portugal und die Niederlande zum erweiterten Favoritenkreis.

Im Vorfeld der EM 2023 hat die DFB-U21-Mannschaft ein paar schwächere Ergebnisse abgeliefert. Von den letzten 6 Spielen gewann das Team nur 2-mal (gegen Italien und Schweiz). Außerdem holte das Team in 2023 zwei Remis gegen Japan (2:2) und Rumänien (0:0) und einen 1:3-Sieg gegen die Schweiz.

DFB Kader für die U21 EM 2023?

Bei der Kadernominierung für die U21 EM 2023 hatte Bundestrainer Antonio di Salvo ein paar Überraschungen parat – und er musste einige Ausfälle beklagen. Unter anderem war die Nominierung von Youssoufa Moukoko beachtenswert, da der Stürmer auch schon in der A-Nationalmannschaft gespielt hat. Außerdem ist Moukoko der einzige Vertreter der deutschen Top-Clubs Bayern und BVB. Die Vereine mit den meisten Spielern im U21 EM Kader sind SC Freiburg (4 Spieler), Hoffenheim, Schalke 04, Hertha BSC und 1. FC Köln (je 2 Spieler).

Welche Torhüter sind im U21 EM 2023 DFB Kader?

Der Stammkeeper ist Noah Atubolu, der Stammkeeper bei Freiburg II in der 3. Liga ist. Außerdem sind 2 Legionäre dabei, die bei Vereinen im Ausland unter Vertrag stehen.

Torhüter im U21 EM 2023 DFB Kader: Noah Atubolu (SC Freiburg), Christian Früchtl (Austria Wien), Nico Mantl (Aalborg BK)

Welche Abwehrspieler sind im U21 EM 2023 DFB Kader?

In der Abwehr sind U21-Spieler dabei, die bereits einige Spiele in der Bundesliga absolviert haben. Dardai, Bauer und Netz haben über 30 Bundesligaspiele. Matriciani und Vagnoman waren in der Saison 2022/23 Stammspieler bei ihren Vereinen.

Außerdem wurde der frühere Ex-FC-Köln-Verteidiger Yann Aurel Bisseck als Kapitän für die EM ausgewählt. Coach di Salvo musste einen Nachfolger für den etatmäßigen Kapitän Jonathan Burkardt auswählen, der bei der U21 EM 2023 verletzungsbedingt ausfällt.

Abwehrspieler im U21 EM 2023 DFB Kader: Márton Dárdai (Hertha BSC), Maximilian Bauer (FC Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Aarhus GF), Henning Matriciani (FC Schalke 04), Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Kilian Fischer (VfL Wolfsburg)

Welche Mittelfeldspieler sind im U21 EM 2023 DFB Kader?

Mittelfeldspieler Angelo Stiller ist der erfahrenste Akteur im Kader mit 13 U21-Länderspielen. Stiller und Keitel waren in der engeren Auswahl für den Posten als Kapitän bei der EM-Endrunde. Sie werden beim Turnier eine wichtige Rolle spielen, ebenso wie Kraus und Martel, die bereits einige U21-Länderspiele absolviert haben.

Mittefeldspieler im U21 EM 2023 DFB Kader: Eric Martel (1.FC Köln), Angelo Stiller (TSG 1899 Hoffenheim), Yannik Keitel (SC Freiburg), Tom Krauß (FC Schalke 04), Denis Huseinbasic (1.FC Köln), Finn Ole Becker (TSG 1899 Hoffenheim)

Welche Stürmer sind im U21 EM 2023 DFB Kader?

Im Sturm sind die wertvollsten Spieler mit Moukoko und Schade dabei, die einen Marktwert von 30 und 25 Millionen Euro und eine hohe fußballerische Qualität haben. Allerdings ist der deutsche Angriff ersatzgeschwächt durch den Schlüsselbeinbruch von Knauff und den Ausfall von Burkhardt – die 2. Reihe um Ngankam, Weiper, Weißhaupt ist gefragt. Zuletzt bemängelte Coach di Salvo die Chancenverwertung.

Stürmer im U21 EM 2023 DFB Kader: Noah Weißhaupt (SC Freiburg), Faride Alidou (Eintracht Frankfurt), Kevin Schade (FC Brentford), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Jessic Ngankam (Hertha BSC), Nelson Weiper (1.FSV Mainz 05)

Der komplette DFB U21 Kader 2023