Nächstes Länderspiel: Deutschland trifft im Oktober in den USA auf Gold-Cup-Sieger Mexiko

Die deutsche Fußballnationalmannschaft bereitet sich auf eine Trainingsreise in die USA vor. Hier wird sie im Oktober auf zwei der drei Gastgeber der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft 2026 treffen. Das 1.Länderspiel der Reise gegen die Nationalmannschaft der USA findet am 14. Oktober (ab 15 Uhr Ortszeit/21 Uhr MEZ, live bei RTL) in Hartford, Connecticut statt. Doch der Höhepunkt ist sicherlich das Spiel am 17. Oktober in Philadelphia gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko, das um 20 Uhr Ortszeit (2 Uhr MEZ) beginnt. Ein Länderspiel mitten in der Nacht wird nicht allzu viele deutsche Fußballfans vor den Fernsehbildschirm holen, dennoch wird wohl RTL das Spiel übertragen.

🌐 Spannende USA-Reise der deutschen Fußballnationalmannschaft im Oktober

🌐 Spannende USA-Reise der deutschen Fußballnationalmannschaft im Oktober 🇺🇸 Auftaktspiel gegen USA am 14. Oktober in Hartford, Connecticut

🇺🇸 Auftaktspiel gegen USA am 14. Oktober in Hartford, Connecticut 🇲🇽 Spiel gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko am 17. Oktober in Philadelphia

🇲🇽 Spiel gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko am 17. Oktober in Philadelphia 🏠 Vor der USA-Reise: Zwei Heimspiele im September gegen Japan und Frankreich

🏠 Vor der USA-Reise: Zwei Heimspiele im September gegen Japan und Frankreich 🎫 Ticketverkauf für Heimspiele startet am 25. Juli

🎫 Ticketverkauf für Heimspiele startet am 25. Juli 🗓️ Detaillierte Reisepläne für die USA-Tour im Oktober enthüllt

Philadelphia – Eine Preview auf WM 2026

Dieses Spiel gegen Mexiko findet im Lincoln Financial Field in Philadelphia statt, das mehr als 65.000 Fans Platz bietet und eines der 16 Stadien der kommenden WM ist. Die USA, Mexiko und Kanada richten gemeinsam die Weltmeisterschaft 2026 aus.

Historische Perspektive: Deutschland vs. Mexiko

Die Geschichte der Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Mexiko ist spannend: Insgesamt 12 Mal standen sich die Nationalmannschaften bereits gegenüber. Fünf Siege Deutschlands stehen fünf Unentschieden und zwei Niederlagen gegenüber. Beim jüngsten Aufeinandertreffen, dem Auftaktspiel der Gruppe F bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland, siegte Mexiko mit 1:0. Deutschland schied danach aus.

Heimspiele vor der USA-Reise

Bevor es in die USA geht, stehen noch zwei Heimspiele an, die auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland ausgetragen werden. Deutschland tritt am 9. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in der Volkswagen Arena in Wolfsburg gegen den viermaligen Asienmeister Japan an. Der zweite Heimkampf findet am 12. September (ab 21 Uhr) in Dortmund gegen Frankreich statt, dem zweifachen Welt- und Europameister. Dortmund ist einer der zehn Spielorte der UEFA EURO 2024 in Deutschland.

Ticketverkauf startet bald

Der Ticketverkauf für beide Heimspiele beginnt am Dienstag, den 25. Juli, um 10 Uhr im DFB-Ticketportal. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft haben bereits ab dem 20. Juli (ab 10 Uhr) die Möglichkeit, 15-Euro-Tickets im Fanblock sowie Karten in anderen Kategorien zu erwerben.

Reiseplan der Nationalmannschaft: USA-Tour im Oktober

Die Reisepläne der deutschen Nationalmannschaft für ihre USA-Tour im Oktober stehen fest. Die Mannschaft startet ihre Reise am 9. Oktober 2023 mit dem Flug von Frankfurt am Main nach Boston. Dort verweilt sie vom 9. bis 13. Oktober im Renaissance Boston Patriot Place Hotel in Foxborough. Am 13. Oktober erfolgt die Weiterreise ins Marriott Hotel in Hartford, wo am 14. Oktober um 15 Uhr Ortszeit das Spiel gegen die USA ausgetragen wird. Unmittelbar nach dem Spiel reist das Team nach Philadelphia weiter. Dort findet am 17. Oktober um 20 Uhr Ortszeit das Spiel gegen Mexiko statt. Die Rückreise nach Deutschland ist für den 18. Oktober geplant.

Fragen rund um die Länderspiele im Oktober 2023

Wann und wo finden die Länderspiele der USA-Reise statt? Wer sind die Gegner?

Die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft während ihrer USA-Reise finden im Oktober statt. Das erste Spiel ist am 14. Oktober gegen die USA und wird in Hartford, Connecticut ausgetragen. Das zweite Spiel findet am 17. Oktober in Philadelphia statt, wo die Mannschaft auf den Gold-Cup-Sieger Mexiko trifft.

Wie viele Male trafen die deutsche und die mexikanische Nationalmannschaft bisher aufeinander?

Bisher trafen die deutsche und die mexikanische Nationalmannschaft insgesamt zwölf Mal aufeinander. Dabei konnte Deutschland fünf Mal gewinnen, fünf Spiele endeten Unentschieden und zwei Mal gewann Mexiko.

Wann startet der Ticketverkauf für die Heimspiele im September?

Der Ticketverkauf für die Heimspiele im September startet am Dienstag, den 25. Juli, um 10 Uhr im DFB-Ticketportal.