DFB-Team: Länderspiel Deutschland heute gegen USA * 3:1 * Deutschland gewinnt!

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft heute – am Samstag, den 14. Oktober 2023 – auf die US-amerikanische Nationalmannschaft beim Auswärtsspiel in Hartford, Connecticut. Das DFB-Team steht beim Debüt von Julian Nagelsmann, dem zweitjüngsten DFB-Trainer der Geschichte, unter Erfolgsdruck. Coach Nagelsmann und sein neu formiertes Team setzten bei der Kadernominierung auf Erfahrung und stellten die älteste Auswahl seit 20 Jahren zusammen. Insgesamt sind 11 Spieler älter als 30 Jahre – man darf gespannt sein, ob sich die Erfahrung im Spiel gegen das sehr junge US-amerikanische Team auszahlen wird. Das Live-Fußballspiel USA gegen Deutschland beginnt um 21:00 Uhr. Die Live-Übertragung kann man ab 20:15 Uhr bei RTL im Fernsehen und RTL+ im Internet ansehen.

Nach dem überraschenden 2:1-Sieg gegen Vizeweltmeister Frankreich im September 2023 hat sich Deutschland mit einem positiven Ergebnis zurückgemeldet. Nun muss das Team in den 2 Tests in Nordamerika nachlegen und weitere Siege folgen lassen. Allerdings sind die Gegner USA und Mexiko nicht zu unterschätzen – die USA wurde Deutschland schon mehrmals gefährlich, unter anderem im Viertelfinale der WM 2002, wo Deutschland nur mit einer Portion Glück weiterkommen konnte. In 2023 gilt Deutschland zwar wieder als Favorit, doch das USMNT (U.S. Men’s National Team) könnte dem Gast vor eigenem Publikum die Show stehlen.

Liveticker Deutschland gegen die USA 3:1

23:00 Uhr – Deutschland gewinnt 3:1 gegen die Nummer 11 der FIFA Weltrangliste! Verdient und gut gespielt, Nagelsmann hat seine Handschrift gezeigt. Vor allem die 2.Halbzeit war auch defensiv gut!

22:29 Uhr – Musiala direkt danach mit dem 3:1! Wirtz geht nun, Havertz kommt. Süle kommt für Hummels, der auch gut gespielt hat.

22:27 Uhr – 58.Spielminute: Nun trifft Füllkrug! Verdient!

22:15 Uhr – Deutschland die klar bessere Mannschaft hier in der 2.Halbzeit.

22:13 Uhr – Die 2.Halbzeit, es geht weiter, ohne Wechsel bei Deutschland.

21:50 Uhr – Halbzeit! Viele Dribblings von Sané und Musiala, aber nur ein Tor. Beim Gegentor hatte man etwas geschlafen, Füllkrug dagegen mit einigen Abschlüssen und viel Pech!

21:47 Uhr – Ausgleich! Tolles Tor vom Kapitän Ilkay Gündogan nach traumhaftem Dribbling und Zuspiel von Sané.

21:39 Uhr – Die Usa führt, Christian Pulisic mit einem Traumtor nach schnellem Konter.

21:29 Uhr – Gutes Offensivspiel mit Musiala und Sané in der Mitte, Füllkrug nur mit starkem Abschluss.

21:18 Uhr – Etwa 10 Minuten vorbei, ein munteres Spiel! Chancen auf beiden Seiten, Pascal Groß mit einem Pfostenschuss.

21:08 Uhr – Etwas verspätet geht es los, Deutschland in den weißen DFB-Trikots, die US-Boys in den blauen Awaytrikots von nike.

21:00 Uhr – Nach einer Schweigeminute für Israel läuft die deutsche Nationalhymne. Die deutschen Nationalspieler tragen Jacken mit Goldener Aufschrift “Noch 244 Tage bis zur EM 2024”. Rihanna singt nun die US-Hymne!

20:45 Uhr – In der EM Qualifikation geht es nun mit drei Spielen los.

20:40 Uhr – Die Spannung steigt auch beim Bundestrainer. Wir informieren im Liveticker über alles Wichtige aus den USA!

20:30 Uhr – Nun auch Julian Nagelsmann mit seinem Auftritt bei RTL. Er fordert Passion, geht aber davon aus, dass die Mannschaft nicht alles umsetzen kann heute. Jo Kimmich reist direkt ab, ist erkältet. Für ihn kommt Pascal Groß in die Doppel-Sechs. RTL zeigt zwei Sturmspitzen mit Sané und Füllkrug. Und: Wirtz und Musiala gleichzeitig und gemeinsam auf dem Platz!

20:25 Uhr – Nun beginnt die RTL Übertragung mit Florian König und Lothar Matthäus. Der Zeitunterschied beträgt 6 Stunden.

20 Uhr – Die Aufstellung ist da! So wird Deutschland spielen: 1 ter Stegen – 2 Rüdiger, 4 Tah, 5 Hummels, 9 Füllkrug, 10 Wirtz, 14 Musiala, 16 Groß, 19 Sané, 20 Gosens, 21 Gündoğan (C).

19 Uhr – In knapp einer Stunde kommt die deutsche Aufstellung!

Noch 244 Tage bis zum Eröffnungsspiel der Euro 2024

Noch 244 Tage bis zum Eröffnungsspiel der Euro 2024 Fußball heute am 14.10.23: USA gegen Deutschland

Fußball heute am 14.10.23: USA gegen Deutschland Anstoßzeit zur Prime-Time um 21:00 Uhr

Anstoßzeit zur Prime-Time um 21:00 Uhr Spielort: Pratt & Whitney Stadium/Rentschler Field in Hartford

Spielort: Pratt & Whitney Stadium/Rentschler Field in Hartford Fußball-Übertragung live bei RTL im TV und auf RTL+ im Livestream

Deutschland Länderspiel – Wo wird heute Fußball live übertragen?

Das Fußball-Freundschaftsspiel USA gegen Deutschland wird live im Fernsehen bei RTL übertragen. Außerdem kann man online bei RTL+ im Livestream mit dabei sein. Die Partie am Samstag, den 14. Oktober 2023, wird um 21:00 Uhr in Hartford/USA angepfiffen. Die Vorberichte mit Moderator Florian König und Experte Lothar Matthäus beginnen um 20:15 Uhr. Der Kommentatoren der Begegnung sind Marco Hagemann und Experte Steffen Freund.

Fußball heute – Welche Fußballspiele finden heute statt?

Neben dem Fußballspiel USA gegen Deutschland finden am heutigen 14.10.23 noch 7 Spiele in den UEFA European Qualifiers 2023 statt – unter anderem mit Italien, Dänemark und Ungarn. Zudem gibt es Frauen-Bundesliga in den unbespielten Stadien der Männer-Bundesliga auf DAZN sowie 3. Liga auf den Dritten und Magenta.

Länderspiel: USA gegen Deutschland

Das Länderspiel USA gegen Deutschland ist die Premiere von Bundestrainer Julian Nagelsmann und seinem Trainerteam mit den Co-Trainern Glück und Wagner. Außerdem soll Rudi Völler weiterhin einen positiven Einfluss auf die Mannschaft haben. Der deutschen Nationalmannschaft ist zuzutrauen, dass man die gute Leistung vom Frankreich-Spiel wieder abrufen kann. Hingegen war die USA beim CONCACAF Nations-League-Sieg 2023 gut drauf, sodass das Spiel spannend werden könnte.

Wer gewinnt?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gilt als Favorit bei den Buchmachern mit einer Wettquote von 1.82. Die USA hat eine Quote von 3.75 und für das erste Remis der Länderspielgeschichte gibt es eine 3.90. Zudem hat Deutschland den höheren Gesamtmarktwert und die besseren Spieler. Allerdings liegt die USA auf der FIFA-Weltrangliste 4 Plätze vor Deutschland auf dem 11. Rang.

Wer spielt heute für Deutschland?

Deutschlands Bundestrainer Nagelsmann wird wahrscheinlich nur wenige Veränderungen im Vergleich zum Frankreich-Spiel vorzunehmen. Im Tor ist ter Stegen gesetzt. Weiterhin droht Kimmich wegen Erkältung auszufallen. Süle könnte als Rechtsverteidiger kommen und Hummels seine Rückkehr in die Startelf feiern.

Mögliche Deutschland Aufstellung

ter Stegen – Süle, Hummels, Rüdiger, Gosens – Kimmich, Gündogan – Musiala, Wirtz – L. Sané, Füllkrug

Wer spielt heute für USA?

Bei der amerikanischen Nationalmannschaft gibt es einige bekannte Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit wie Pulisic oder McKennie. Außerdem sind mit Scally, Aaronson oder Reyna aktuelle Bundesliga-Profis im US-Team.

Mögliche USA Aufstellung

Turner – Dest, Ream, C. Richards, Scally – McKennie, de la Torre, Musah – Pulisic, Balogun, Weah