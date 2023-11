Länderspiel Deutschland gegen Österreich: ÖFB-Nationalmannschaft mit 12 Bundesliga-Spielern im Kader

Ein neuer ÖFB-Kader, frische Gesichter und eine letzte Chance auf den Gruppensieg: Die österreichische Nationalmannschaft mit dem deutschen Trainer Ralf Rangnick steht vor zwei entscheidenden Begegnungen, darunter ein Highlight im Länderspiel gegen Deutschland. Welche Bundesliga-Profis sind dabei und wer sind die neuen Hoffnungsträger? In der EM Quali Gruppe F hat man sich neben Belgien bereits für die EM-Endrunde qualifiziert, was ein großer Erfolg für die Alpenrepublik darstellt.

Neulinge im Rampenlicht

Teamchef Ralf Rangnick hat frischen Wind in den Kader gebracht: Tobias Lawal vom LASK und Stürmer Maximilian Entrup vom TSV Egger Glas Hartberg feiern ihre Premiere im Nationaldress. “Tobias hat bei LASK beeindruckt, und Maximilian bringt eine Stürmerqualität mit, die uns bisher fehlte”, lobt Rangnick die Neuzugänge.

Rückkehr der Stammkräfte

Die Fans können aufatmen: David Alaba, Marko Arnautovic, Stefan Posch und Phillipp Mwene sind nach Verletzungspausen zurück. “Es ist erfreulich, wieder viele Spieler zur Verfügung zu haben”, so Rangnick.

Blick auf die Begegnungen

Am 16. November geht es in Estland um wichtige Punkte in der EM-Qualifikation. Ein Sieg könnte Österreich zumindest temporär an die Spitze der Gruppe F katapultieren. Das freundschaftliche Duell gegen Deutschland am 21. November in Wien verspricht zusätzlich Spannung.

EM 2024 Quali Gruppe F Tabelle

Stand: 16.10.2023 # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 ✅ 🇧🇪 Belgien 6 5 1 0 16:3 16 16 2 ✅ 🇦🇹 Österreich 7 5 1 1 15:7 8 16 3 🇸🇪 Schweden 5 2 0 3 11:8 3 6 4 🇦🇿 Aserbaidschan 6 1 1 4 4:12 -8 4 5 🇪🇪 Estland 6 0 1 5 2:18 -16 1

Chancen auf den Gruppensieg

Trotz der vorzeitigen Qualifikation für die EURO 2024 ist der Ehrgeiz ungebrochen. “Ein Sieg in Estland wäre ein großer Schritt Richtung Gruppensieg. Belgien muss dann ebenfalls liefern”, erklärt Rangnick.

Starke Präsenz der Bundesliga

Nicht weniger als 12 Spieler aus der deutschen Bundesliga verstärken den Kader. Neben Konrad Laimer und Marcel Sabitzer sind auch Xaver Schlager, Christoph Baumgartner und viele andere dabei, die in der Bundesliga Woche für Woche überzeugen.

Österreich hat bereits einen Platz bei der EURO 2024 sicher, aber der Kampfgeist und der Wille, als Gruppensieger zu glänzen, sind ungebrochen. Mit einem Mix aus erfahrenen Kräften und frischen Talenten geht es in die nächsten Begegnungen – mit großer Unterstützung der Bundesliga-Stars.

Der aktuelle ÖFB Kader gegen Deutschland