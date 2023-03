Länderspiel Aufstellung heute * Deutschland gegen Belgien * Wer spielt heute? Belgien Kader

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat heute gegen Belgien am Dienstag, den 28. März 2023 das zweite Länderspiel 2023 in kurzem Abstand hintereinander zu absolvieren. Was die deutsche Aufstellung betrifft, werden nur wenige Veränderungen im Vergleich zum Peru-Spiel vom Samstag erwartet. Lediglich Havertz und Schlotterbeck fallen verletzungsbedingt aus und werden durch Gnabry und Kehrer ersetzt. Weiterhin wird Bundestrainer Flick wohl wieder im 4-4-2 mit zwei Spitzen spielen lassen, welches gegen Peru bestens funktionierte. Vor allem Ginter, Can und Füllkrug sind heute wichtige Spieler in der Startelf gegen Belgien. Das Länderspiel läuft heute live im RTL um 20:45 Uhr sowie im Internet-Livestream auf RTL+.

Aufstellungen: deutsche Fussballnationalmannschaft gegen belgische Nationalmannschaft

Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wurden zum Auftakt 2023 einige Spieler nicht berücksichtigt. Die Stammspieler wie Müller, Gündogan, Sané, Rüdiger, Süle fehlen. Außerdem sind Neuer, Musiala. Havertz und Schlotterbeck wegen einer Verletzung draußen. Neue Nationalspieler sind Wolf, der wieder als Rechtsverteidiger starten wird, sowie die Stürmer Schade und Berisha. Vagnoman, Felix Nmecha und Thiaw könnten heute ihr Debüt feiern.

Wer spielt heute bei Deutschland gegen Belgien?

Die offizielle Startelf für das Länderspiel Deutschland gegen Belgien kommt erst kurz vor Spielbeginn. Diese 22 Spieler werden heute vermutlich von Beginn spielen:

Deutschland: ter Stegen – M. Wolf, Ginter, Kehrer, Günter – Kimmich, Can – Gnabry, Wirtz – Füllkrug, Werner

Belgien: Casteels – Meunier, Debast, Vertonghen, Theate – Lavia – Lukebakio, De Bruyne, Carrasco – R. Lukaku, Trossard

Keine Rücksicht auf Bayern und Dortmund Spieler

Bundestrainer Flick wird bei der heutigen Aufstellung keinerlei Rücksicht nehmen auf die Spieler des FC Bayern München und von Borussia Dortmund. Die beiden Teams treffen am nächsten Bundesliga-Spieltag am 1.4. aufeinander. Jeweils drei Spieler beider Mannschaften wurden beim letzten Test gegen Peru eingesetzt. Die Bayern kamen allerdings nur auf 180 Minuten, die Bvb Spieler auf 221 Einsatzminuten. Auch heute werden wohl die BVB-Spieler mehr Einsatzzeit erhalten, mit Kimmich und Gnabry werden zunächst nur 2 Bayernspieler in der Startformation erwartet.

Wer steht bei Deutschland in der Aufstellung?

Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Belgien wahrscheinlich in einem 4-4-2-System.

Tor

Neuer-Vertreter Marc-André ter Stegen machte gegen Peru seine Sache gut und steht gegen Belgien wieder zwischen den Pfosten. Außerdem bekommt ter Stegen den Vorzug vor Spielern wie Trapp oder Leno.

Abwehr

In der Abwehr der deutschen Nationalmannschaft ist Ginter der Leader in der Innenverteidigung. Sein Nebenmann heute ist Kehrer, weil Schlotterbeck verletzt ist. Außerdem spielen Raum und Wolf wieder als Außenverteidiger.

Mittelfeld

Im Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft haben Can und Kimmich im zentralen Mittelfeld gut funktioniert und werden wieder starten. Außerdem spielen Top-Talent Wirtz und Gnabry, der für Havertz in die Mannschaft kommt.

Sturm

Deutschlands Sturm mit Werner und Füllkrug wird gegen Belgien abermals auf Torejagd gehen.

Wer steht bei Belgien in der Aufstellung?

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft hat sich nach der WM 2022 stark gewandelt. Mit neuem Trainer, neuem Kapitän und neuem Spielsystem kann heute noch nicht alles reibungslos funktionieren. Im Tor bekommt der Bundesliga-Keeper Casteels eine Chance. Außerdem könnte Lavia für Onana in die Startelf rücken. Hertha-Stürmer Lukebakio zeigte gegen Schweden am Freitag eine gute Leistung.

Belgiens Kader für das Länderspiel gegen Deutschlands

Die belgische Nationalmannschaft hat Spieler von europäischen Top-Clubs mit viel Erfahrung im internationalen Fußball. Nach dem blamablen Aus in der WM 2022 Vorrunde erklärten Coach Martínez sowie Kapitän Eden Hazard ihren Rücktritt – die Armbinde trägt nun Kevin de Bruyne. Weiterhin fehlen im März 2023 Stammkeeper Courtois und Alderweireld sowie die Routiniers Witsel und Mertens.

Torwart

Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Matz Sels (RC Straßburg Alsace), Thomas Kaminski (Blackburn Rovers)

Abwehr

Arthur Theate (FC Stade Rennes), Wout Faes (Leicester City), Zeno Debast (RSC Anderlecht), Sebastiaan Bornauw (VfL Wolfsburg), Jan Vertonghen (RSC Anderlecht), Timothy Castagne (Leicester City), Thomas Meunier (Borussia Dortmund)

Mittelfeld

Amadou Onana (FC Everton), Roméo Lavia (FC Southampton), Orel Mangala (Nottingham Forest), Dennis Praet (Leicester City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Charles De Ketelaere (AC Mailand)

Sturm

Charles De Ketelaere (AC Mailand), Leandro Trossard (FC Arsenal), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Alexis Saelemaekers (AC Mailand), Dodi Lukébakio (Hertha BSC), Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Romelu Lukaku (Inter Mailand), Loïs Openda (RC Lens)

Das war die Aufstellung Belgiens beim 3:0 Sieg gegen Schweden: