Deutschland Aufstellung gegen Japan heute bei der WM 2022 * Wer spielt heute für Deutschland?

Nachdem die WM Gruppen A bis D der FIFA Fußballweltmeisterschaft bereits in die Katar-WM 2022 starteten, duellieren sich heute die Mannschaften aus Gruppe E und F. Deutsche Fans warten gespannt auf das erste WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan. Das Spiel wird heute, am 23.11.2022 um 14:00 Uhr im Khalifa International Stadium angepfiffen. Deutschlands Ausgangslage ist durchwachsen. Zwar stehen fast alle Akteure der Mannschaft zur Verfügung, dennoch waren die letzten Leistungen eher durchwachsen. Leider fehlte Leroy Sané im Abschlusstraining und verpasst aufgrund von Knieproblemen das heutige Länderspiel. Aber welche Spieler laufen heute im Deutschlandtrikot auf? Und wer spielt für die japanische Nationalmannschaft? Die Aufstellungen im Check.

WM-Spiel Deutschland gegen Japan: Wer zeigt das Deutschlandspiel live im Free-TV?

In der ersten Partie gegen die japanische Nationalmannschaft möchte die deutsche Nationalmannschaft die Chance nutzen, sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Bei allen Weltmeistertiteln 1954, 1974, 1990 und 2014 der deutschen Nationalmannschaft gewannen sie das Auftaktspiel. Daher ist das Spiel gegen Japan heute von besonders hoher Relevanz – ein Sieg würde Hoffnung auf mehr schüren. Der deutsche Bundestrainer Hansi Flick legte einen hervorragenden Start in seine Karriere als Bundestrainer hin, sodass Deutschland acht Siege in Folge verzeichnen konnte. Doch vor allem in der Defensive ist die deutsche Nationalmannschaft sehr anfällig, sodass sie in den letzten zehn Länderspielen nur zweimal ohne Gegentreffer (gegen Oman und Israel) blieben.

Liveticker Deutschland gegen Japan Liveticker Deutschland gegen Japan 14:05 Uhr – Man merkt, das Spiel wird schwer, die Japaner pressen sofort bei jedem Ballkontakt. Viel raum zur Entfaltung ist da bisher nicht. 13:55 Uhr – Die Nationalhymnen laufen, jetzt geht es los für Deutschland bei der WM 2022! 13:45 Uhr – WM Schiedsrichter heute wird Ivan Barton aus El Salvador sein. 13:40 Uhr – Wird sich heute ein Deutscher Spieler in die Liste der WM 2022 Torschützen eintragen. Thomas Müller vielleicht? 13:25 Uhr – Der Bundestrainer in der ARD im Interview vor dem Spiel. Die Mannschaft sei enttäuscht wegen der One Love Binde, doch man konzentriere sich auf das Spiel, man habe gut trainiert. Man würde nun versuchen sich auf das Sportliche zu konzentrieren. Aber ganz an den Nationalspielern würde es nicht vorbeigehen. 12:45 Uhr – Bald wird es spannend, wir erwarten die deutsche Startaufstellung demnächst! Da ist sie: Neuer – Schlotterbeck, Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Gündogan – Gnabry, Müller, Musiala – Havertz

Aufstellung: Deutschland gegen Japan

Wie sieht die heutige Aufstellung der beiden Mannschaften aus?

Deutsche Aufstellung heute beim Länderspiel gegen Japan

Hansi Flick setzt beim Spiel gegen Japan vermutlich auf eine 4-2-3-1-Formation.

Die voraussichtliche Aufstellung besteht aus:

Neuer – Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Gündogan – Gnabry, Musiala, Müller – Havertz

Die Reaktion auf den Ausfall von Sané könnte ein Startelfeinsatz für das junge Mega-Talent Musiala als Flügelspieler sein.

Japanische Aufstellung heute beim Länderspiel gegen Japan

Japan hat sich für die letzten sieben Weltmeisterschaften qualifiziert. Bei den meisten Teilnahmen war bereits in der Vorrunde oder im Achtelfinale Schluss. Demnach wird das Überstehen der Vorrunde eine große Herausforderung sein. Der japanische Kader hat allerdings großes Potenzial und kann definitiv für eine Überraschung sorgen. Denn in den vergangenen Jahren konnte Japan immer mehr Spieler mit internationalem Format hervorbringen, die auch in Europa ihr Geld verdienen. Die Zeiten einer Nationalmannschaft, die ausschließlich aus heimischen Akteuren besteht, ist längst vorbei.

Japan hat ebenfalls einige bekannte deutsche Bundesligaspieler im Kader wie beispielsweise Hiroki Ito (Stuttgart), Wataru Endo (Stuttgart), Ko Itakura (Mönchengladbach), Ritsu Doan (Freiburg), Maya Yoshida (Schalke), Ao Tanaka (Düsseldorf), Daichi Kamada (Frankfurt), und Takuma Asano (Bochum).

Die voraussichtliche Aufstellung von Japan besteht aus:

Shuichi Gonda – Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito – Wataru Endo, Gaku Shibasaki, Junya Ito, Daichi Kamada,Takefusa – Daizen Maeda

Wer überträgt heute das WM-Spiel Deutschland gegen Japan?

Das Spiel Deutschland gegen Japan können Fußballfans heute um 14:00 Uhr live auf ARD schauen. Die Vorberichte beginnen bereits eine Stunde früher, um 13:00 Uhr. Alternativ kann man die Partie auch bei Magenta TV streamen. Moderiert wird das Spiel in der ARD von Alexander Bommes und als Experten stehen Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger zur Verfügung.