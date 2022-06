Internationale Pressestimmen & Stimmen vor Deutschland gegen England

Länderspiele gegen die Engländer sind immer mit Schärfe und Würze garniert. Da war schon die Rede von deutschen Panzern oder dem Spruch, dass „Deutschland am Ende immer gewinnt!“. Heute Abend kommt es zum 36.Aufeinandertreffen im Fußball zwischen Deutschland und England. Wir haben uns angeschaut, was die Beteiligten Trainer und Spieler sowie die Presse über das 2.Spiel in der UEFA Nations League sagen und schreiben.

Stimmen der Beteiligten

Hansi Flick über…

… Gegner England: Die Engländer bringen eine große Robustheit mit, das wird für uns ein richtig großer Brocken. Dennoch freuen wir uns auf das Spiel. Es wird wichtig sein, dagegen zu halten und unseren Plan durchzuziehen.

… die Rivalität zu England: Es ist ein Klassiker und ein ganz besonderes Spiel für uns. Wir müssen mit attraktivem Fußball dafür sorgen, dass der Funke auch auf das Publikum überspringt.

İlkay Gündoğan über…

… Gegner England: Ich erwarte einen extrem starken Gegner mit einer unglaublichen Breite. Die Engländer können gefühlt drei Nationalmannschaften aufstellen. Wir müssen bereit sein. Es geht darum, sich mit einem großen Gegner zu messen und sich zu behaupten.

… den Kniefall vor dem Spiel: Wir werden vor dem Spiel gemeinsam mit den Engländern auf die Knie gehen. Das ist eine sehr gute Sache und die wollen wir unterstützen.

Gareth Southgate auf die Frage

„Das letzte Aufeinandertreffen mit Deutschland ist erst ein Jahr her. Hat das einen Einfluss auf Ihre Spielvorbereitung?“

Einfluss hat es nicht. Es sind andere Spieler, wir spielen nicht zu Hause, und vor allem hat Deutschland einen anderen Trainer. Wir freuen uns sehr auf das Spiel. England gegen Deutschland diese Spiele sind immer besonders. Die 90 Minuten in München werden ein wertvoller Test für uns sein.

Nationale Pressestimmen Deutschland gegen England

Bild online: Rätsel um Sané – Was Flick und Matthäus jetzt fordern.

Flick:“Mir ist es wichtig, dass ich weiß, was für Dinge ihn vielleicht auch privat umtreiben.“

Matthäus: „Ich bin nach wie vor von ihm überzeugt… Aber es muss Klick machen“

Internationale Pressestimmen Deutschland gegen England

The Guardian: „Gareth Southgates England will in Deutschland für gute Stimmung sorgen“

„Eine Niederlage in München könnte die positive Stimmung, die der Trainer in der Mannschaft verbreitet hat, gefährden, aber er hat Besseres verdient“

„Doch Southgates Bilanz als englischer Nationaltrainer ist unvergleichlich. Zwei von zwei Halbfinalteilnahmen nach zwei im letzten halben Jahrhundert. Eine bessere Siegquote als jeder andere englische Trainer mit mehr als 50 Spielen. Sympathische Mannschaften, siegreiche Elfmeterschießen. Es mag Fragen über die Entwicklung seiner Mannschaft in fünf Jahren geben, und über sein Gespür für feine taktische Margen in den größten Spielen. Aber jetzt, fünf Monate vor einer Weltmeisterschaft im Winter, verdient Southgate ein wenig Vertrauen.“

The Times: „Deutschland Scouting Report: Hansi Flick setzt auf Bayern München-Stars, aber England kann hohes Pressing ausnutzen“

The Telegraph: „Ungeduld der englischen Fans: Gareth Southgate braucht ein Ergebnis gegen Deutschland“

