Fußball heute live Nations League 2022 * Länderspiel Deutschland gegen England

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat heute am Dienstag, den 7. Juni 2022, ihr 1.Länderspiel gegen England in der Allianz Arena. Es ist die Neuauflage des EM 2021 Achtelfinals, das England mit 2:0 gewinnen konnte. Das zweite Spiel der Gruppe lautet Italien gegen Ungarn. Die ungarische Fußball-Nationalmannschaft ist Tabellenführer in Gruppe A3 nach dem sensationellen Sieg gegen England.

Außerdem gibt es heute das WM 2022 AFC Qualifikation Finale zwischen VAE und Australien um 20 Uhr. Weitere Länderspiele gibt es in den Nations-League-Gruppen B3 und C1. Die Live-Übertragungen der Spiele sind auf DAZN. Die Anstoßzeiten sind 18 Uhr und 20:45 Uhr. Deutschland gegen England kommt bei ZDF live ab 20:15 Uhr.

Deutschland gegen England – Holt Deutschland den ersten Sieg der Saison?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 07.06. 20:45 🇩🇪 Deutschland Vorschau 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England A / 3 07.06. 20:45 🇮🇹 Italien - 🇭🇺 Ungarn A / 3

Deutschland gegen England – der nächste Fußball-Klassiker der noch jungen Karriere als Bundestrainer für Hansi Flick. Gelingt diesmal der erste Sieg gegen einen der großen Gegner? Die Buchmacher sehen Deutschland vorne: Für einen Sieg gibt es eine 2.25 und für eine Niederlage gegen England gibt es eine 3.25.

Deutschland und England wollen es heute besser machen nach dem für beide Teams enttäuschenden 1. Spieltag. Deutschland kam in Italien nur zu einem 1:1-Unentschieden – Bundestrainer Flick sah „zu viele Fehler“. Weiterhin verlor England sogar völlig überraschend das Auswärtsspiel in Ungarn.

Die Länderspielbilanz des Duells Deutschland gegen England ist fast ausgeglichen mit leichten Vorteilen für England. Insgesamt gab es 37-mal das Länderspiel Deutschland gegen England. Deutschland gewann 15-mal und England gewann 17-mal bei 5 Unentschieden. In Pflichtspielen war Deutschland allerdings besser. Von 12 Spielen gewann Deutschland 6-mal und England nur 4-mal. Insgesamt schoss England deutlich mehr Tore – 80:55 lautet das Torverhältnis.

Italien gegen Ungarn – Landet Ungarn den nächsten Coup?

Das Länderspiel Italien gegen Ungarn ist auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Italien ist hoher Favorit auf den Sieg mit einer Wettquote von 1.50. Hingegen kommt Ungarn lediglich auf eine 7.25 Siegquote.

Allerdings konnte die ungarische Nationalmannschaft am ersten Spieltag bereits einen unerwarteten Sieg einfahren – vielleicht gelingt heute die nächste Überraschung. Bisher gab es 33 Länderspiele zwischen der ungarischen und der italienischen Nationalmannschaft. Italien holte 16 Siege, Ungarn nur 8. Außerdem gab es 9 Remis.

Tabelle Liga A, Gruppe 3

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇭🇺 Ungarn 1 1 0 0 1:0 +1 3 2 🇮🇹 Italien 1 0 1 0 1:1 0 1 2 🇩🇪 Deutschland 1 0 1 0 1:1 0 1 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 1 0 0 1 0:1 -1 0

UEFA Nations League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

Heute am 7. Juni 2022 gibt es Länderspiele in den Nations-League-Gruppen B3 und C1. In Gruppe B3 spielt Tabellenführer Montenegro in Finnland. Außerdem spielt Bosnien-Herzegowina gegen Rumänien. Weiterhin spielen in Gruppe C1 Färöer gegen Luxemburg und Litauen gegen die Türkei. Die türkische Nationalmannschaft ist Favorit auf den Gruppensieg und kann heute den nächsten Sieg einfahren.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 07.06. 18:00 🇫🇮 Finnland - 🇲🇪 Montenegro B / 3 07.06. 20:45 🇩🇪 Deutschland Vorschau 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England A / 3 07.06. 20:45 🇮🇹 Italien - 🇭🇺 Ungarn A / 3 07.06. 20:45 🇧🇦 Bosnien - 🇷🇴 Rumänien B / 3 07.06. 20:45 🇫🇴 Färöer Inseln - 🇱🇺 Luxemburg C / 1 07.06. 20:45 🇱🇹 Litauen - 🇹🇷 Türkei C / 1

VAE gegen Australien – Wer kommt ins WM 2022 Playoff Finale?

Im Länderspiel VAE gegen Australien geht es um eines der verbliebenen WM 2022 Tickets. Die beiden Nationalmannschaften ermitteln heute den Playoff-Finalteilnehmer des asiatischen Verbands AFC. Der Sieger spielt gegen Peru um die WM-Teilnahme. Australien konnte 3 von 5 Spielen gegen VAE gewinnen und ist heute wieder favorisiert. Die Wettquote für einen Australien-Sieg liegt bei 1.75.

Wer überträgt heute Fußball live?

Die Heimspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der UEFA Nations League 2022/23 werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Deutschland gegen England kommt heute am 20:15 Uhr im ZDF. Moderatorin ist Katrin Müller-Hohenstein. Als Experte ist Christoph Kramer mit dabei. Kommentator des Spiels aus der Allianz Arena München ist Béla Réthy.

Das WM 2022 Playoff Vereinigte Arabische Emirate gegen Australien läuft bei Sportdigital – DAZN zeigt ebenfalls den Sportdigital-Stream. Sportdigital ist ab 19:50 Uhr auf Sendung.

Die weiteren Länderspiele der UEFA Nations League 2022/23 kommen heute am 7. Juni 2022 live auf DAZN. Der Streaming-Sender DAZN ist live um 18 Uhr und 20:45 Uhr am Start. Folgende Nations-League-Spiele werden mit deutschem Kommentar live auf DAZN gezeigt:

A3: Italien – Ungarn (20:45 Uhr) – Kommentator: Flo Hauser

