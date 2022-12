Fußball WM heute Vorschau Spiel um Platz 3: Kroatien gegen Marokko

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 stehen sich Kroatien und Marokko im Spiel um Platz 3 gegenüber. Das 63. Spiel der WM 2022 findet am Samstag, den 17. Dezember 2022, um 16 Uhr statt, das Spiel wird nur bei MagentaTV übertragen. Kroatien und Marokko wollen den Sieg und den dritten Platz – es könnte ein umkämpftes Spiel werden. Hier mehr zu beiden letzten WM Spielen in Katar.



Die Enttäuschungen im WM Halbfinale bei Kroatien und Marokko waren groß, der Traum vom WM-Finale war zum Greifen nahe. Nun müssen sich die Teams nochmals motivieren. Die Frage ist auch, wer es “mehr” will. Marokko will die historische WM krönen und „unser Land stolz machen“, sagte Marokko-Coach Walid Regragui. Kroatiens Stürmer Andrej Kramaric erklärte, „wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das ein historisches Spiel für Kroatien ist. Diese Möglichkeit am Samstag müssen wir nutzen.“

Kroatien gegen Marokko: Was gibts Wissenswertes?

Bei Kroatien gegen Marokko kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Keeper Dominik Livakovic und Yassine „Bono“ Bounou, die bei der WM herausragend gespielt haben. Vor allem die gehaltenen Elfmetern waren extrem wichtig. Livakovic parierte insgesamt vier Elfmeter, Bono parierte zwei Elfer.

Außerdem stehen sich zwei der besten Verteidigungen der WM 2022 gegenüber – Kroatien hat bis zum Viertelfinale nur 3 Gegentore kassiert, Marokko hat insgesamt nur 2 Gegentore. Allerdings ging die kroatische Defensive im Halbfinale gegen Argentinien baden und muss nun gegen Marokko zu alter Stärke zurückfinden.

Kroatien könnte bei der WM 2022 bereits zum dritten Mal aufs Podium kommen nach dem dritten Platz bei der WM 1998 und dem zweiten Platz bei der WM 2018. Hingegen hat Marokko bereits Geschichte geschrieben als erster WM-Halbfinalteilnehmer des afrikanischen Kontinents.

Kroatien gegen Marokko: Abschiedsspiel für Kroatiens Modric?

Die kroatische Nationalmannschaft könnte das Ende einer Ära erleben, wenn Spielmacher Luka Modric sein letztes Länderspiel bestreitet. Modric kann auf eine lange, erfolgreiche Karriere zurückblicken – zweimal führte er das Team in ein WM-Halbfinale. Außerdem ist Modric Rekordspieler Kroatiens und der wahrscheinlich beste Fußballer, den das Land jemals hervorgebracht hat.

Nach dem Spiel um Platz gegen Kroatien könnte Modric aus der Nationalmannschaft zurücktreten, denn immerhin ist er mit 37 Jahren nicht mehr der Jüngste. Er selbst hat zu dem Thema nur gesagt, dass ein Karriereende mit dem Weltmeistertitel etwas Großartiges wäre. Diese Option gibt es nicht mehr, sodass die Frage noch offen ist.

„Mein letztes Spiel mit der Nationalmannschaft? Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen.“

Hingegen ist für Kroatiens Trainer Zlatko Dalic klar, dass Modric noch die EM 2024 in Deutschland spielen soll. „Das ist die goldene Generation des kroatischen Fußballs. Sie haben Großes geleistet“, sagte der 56-Jährige. „Ich denke, dass diese Generation auch bei der Euro 2024 dabei sein wird.“ Mordrics Teamkollege von Real Madrid Toni Kroos meinte ebenfalls, dass Modric bei der EM 2024 noch dabei sein könnte. „Er ist einfach fußballverrückt“.

Kroatien gegen Marokko: Was gibts Neues bei Marokko?

Bei der marokkanischen Nationalmannschaft war die Enttäuschung nach dem verlorenen Halbfinale riesengroß. Marokkos Trainer Walid Regragui meinte, „wir wollten das Finale spielen am Sonntag, nicht das Spiel morgen.“ Nun werde das Team aber alles daran setzen wenigstens die Medaille nach Marokko zu holen.

Allerdings muss Coach Regragui einige Stammkräfte ersetzen. Vor allem die hochgelobte Defensive ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Kapitän und Innenverteidiger Romain Saiss wird das Spiel um Platz 3 sicher verpassen. Der Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui vom deutschen Rekordmeister Bayern München könnte nach einer kleinen Blessur im Halbfinale ebenfalls ausfallen.

Eine weitere Story aus dem Umfeld Marokkos betrifft die Schiedsrichterleistungen im WM-Halbfinale, wo sich Marokko benachteiligt fühlte. Nun hat der marokkanische Verband FMRF die zuständige Instanz dazu aufgefordert die Schiedsrichterentscheidungen zu prüfen und das Spiel wiederholen zu lassen. Dem Team von Marokko sollen gegen Frankreich zwei Strafstöße vorenthalten worden sein, die in den Augen mehrerer Schiedsrichter-Experten unstrittig waren.

Kroatien gegen Marokko: Die Aufstellungen – Wer spielt?

Die Aufstellungen von Kroatien und Marokko kommen erst kurz vor Spielbeginn. Allerdings gibt es diese voraussichtlichen Aufstellungen – mit keinen Änderungen bei Kroatien und wenigen verletzungsbedingten Wechseln bei Marokko:

KROATIEN: 1 Livakovic – 22 Juranovic, 6 Lovren, 20 Gvardiol, 19 Sosa – 11 Brozovic – 10 Modric, 8 Kovacic – 15 Pasalic, 9 Kramaric, 4 Perisic – Trainer: Dalic

MAROKKO: 1 Bono – 2 Hakimi, 20 Dari, 18 El Yamiq, 25 Attiat Allah – 4 Amrabat – 8 Ounahi, 15 Amallah – 7 Ziyech, 19 En-Nesyri, 17 Boufal. – Trainer: Regragui

Kroatien gegen Marokko: Wo läuft das Spiel im TV?

Das WM 2022 Spiel um Platz 3 Kroatien gegen Marokko läuft live und exklusiv bei Magenta TV. Im Free-TV wird das Spiel nicht zu sehen sein. Das Spiel um Platz 3 ist am 17. Dezember 2022 um 16 Uhr im Khalifa International Stadium in Al-Rayyan (Baaya).