Fußball WM heute Vorschau auf Samstag & Sonntag bei der Fußball WM 2022 * WM Übertragung live

Nach zwei spielfreien WM Tagen heute und gestern, geht es am morgigen Samstag Nachmittag in Katar bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 auf die Zielgerade. Zunächst gibt es das eher unbeliebte Spiel um Platz 3 am Samstag Nachmittag um 16 Uhr zwischen den beiden Verlierern des WM Halbfinales Kroatien und Marokko. Das siebte und letzte Spiel der Franzosen und der Argentinier bei dieser Fußball-WM wird dann das WM Finale am Sonntag um 16 Uhr im Lusail Iconic Stadium sein. Während das WM Spiel um Platz 3 exklusiv bei MagentaTV im Livestream laufen wird, gibt es das WM Finale am Sonntag in der ARD im Livestream und Free-TV zu sehen. Die WM Spiele Nummer 63 und 64 sind der Abschluß der FIFA WM in Katar – dann endlich können wir uns auf Weihnachten 2022 freuen.

Zwei Fußballspiele noch, dann ist die Wüsten-Katar WM Geschichte und wir wissen, wer der Fußball Weltmeister 2022 ist – Frankreich oder Argentinien!

Wer überträgt die letzten WM Spiele am Samstag & Sonntag im TV?

Am Samstag Nachmittag um 16 Uhr wird in der ARD oder dem ZDF kein Fußball laufen, denn die TV-Übertragung Kroatien gegen Marokko übernimmt der Telekom-Sender MagentaTV im Livestream. Ab 15 Uhr geht es bei MagentaTV los, wenn Moderator Johannes B.Kerner zusammen mit Michael Ballack und dem deutschen Nationaltrainer Ghanas Otto Addo ins vorletzte WM einstimmen wird. Kommentator des WM Spiels wird Wolff Fuss sein.

Am Sonntag dann um 15 Uhr geht auch die TV Übertragung in der ARD los, Anstoß des WM Finales ist um 16 Uhr, welches Tom Bartels kommentieren darf, bei MagentaTV sitzt wieder Wolff Fuss am Mikrofon.

Um wie viel Uhr finden die letzten WM Spiele statt?

Um jeweils 16 Uhr ist Anstoß bei den beiden letzten WM Spielen in Katar, eine eher ungewöhnliche Uhrzeit. Ortszeit in Katar ist dann 18 Uhr, die FIFA will damit sicherstellen, dass das WM Finale möglichst viele weltweite Länder zu angenehmen Uhrzeiten anschauen können. Europa hat es dabei wohl am besten getroffen, aber auch in Teile von Asien findest das Spiel dann um 20 Uhr zur besten Primetime statt. Um 17:45 Uhr könnte diese WM dann Geschichte sein, wenn es keine 30 minütige Verlängerung plus Elfmeterschießen geben wird.

WM Spiel um Platz 3 – Kroatien gegen Marokko

Das “kleine Finale”, das Spiel um den dritten Platz bei der WM zwischen Kroatien und Marokko um 16 Uhr ist aus Deutscher Sicht nicht allzu interessant, auch wenn die Marokkaner wohl bei dieser WM viele Sympathien sammeln durften. Mit Stolz geht man in das 7.WM Spiel, man will sich gut verabschieden und den größten internationalen Erfolg eines afrikanischen Teams nochmals toppen. Schon vor dem Spiel steht fest: Es wird historisch, Marokko Trainer Walid Regragui bangt allerdings weiterhin um seine Abwehrkette, die schon vor dem Turnier angeschlagen war oder sich während des Turniers weiter verletzte.

Der kroatische Trainer Zlatko Dalic fordert natürlich auch von seinem Nationalteam einen großen Fight um Platz 3 bei dieser Fußball-WM. Sein Blick geht aber dennoch Richtung Fußball EM 2024, das wäre das nächste Ziel, solange läuft sein Vertrag als kroatischer Trainer. In der EM Quali Gruppe D warten allerdings auch nur Wales, Armenien, die Rükei und Lettland – eine erfolgreiche Qualifikation sollte kein Problem sein, zumal sich die Gruppenersten und Gruppenzweiten automatisch qualifizieren.

WM Finale Argentinien gegen Frankreich

Im Halbfinale gab es das Duell von Kylian Mbappé und seinem Teamkollegen Achraf Hakimi aus Marokko. Man sah nach dem Spiel nette Gesten zwischen den beiden Teamkollegen, die beide bei Paris St. Germain spielen. Ein von Katar gesponsertes Team. Nun wird es wieder ein Kollegenduell im Finale geben, ebenso von Katar bezahlt: Der Franzose Kylian Mbappé gegen Lionel Messi. Vor dem WM-Finale wird es wohl kaum solche freundschaftlichen Gesten geben, denn es geht immerhin um den WM Pokal.

Um 16 Uhr Deutscher Zeit ist Anstoß im 90.000 Zuschauern fassenden Lusail Iconic Stadion. Argentinien gegen Frankreich, es könnte kaum ein besseres WM-Finale geben, es stehen sich die beiden besten Fußballnationalmannschaften dieser Fußballweltmeisterschaft gegenüber.

Mbappé ist erst 23 Jahre alt und es könnte sein zweiter Weltmeistertitel nach 2018 sein. Für Lionel Messi wird es das 26.Wm-Spiel, welches ihn zum alleinigen WM-Rekordhalter machen wird. Mit 35 Jahren wird es seine letzte WM sein, das verkündete er bereits. Weltmeister war er noch nie.