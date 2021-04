Fußball Länderspiel heute – wer spielt heute? Wm 2022 Qualifikation Spielplan & Ergebnisse (Update)

Fußball Länderspiel heute Abend?

Am heutigen Montag heisst es wieder „Fußball Länderspiele heute!“. Denn neben dem dritten Länderspiel der U21 Nationalmannschaft geht die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar in den dritten Spieltag. Während die deutsche U21 Mannschaft von Stefan Kuntz lediglich ein Unentschieden heute im Länderspiel gegen Rumänien reicht, kämpfen in der WM 2022 Qualifikation die Teams in Europa um weitere Punkte auf dem Weg zur Endrunde 2022. Wir sagen dir das Wichtigste heute zu den Fußballspielen und wo diese im TV zu sehen sind.

Fußball heute: U21 Bundestrainer Stefan Kuntz bei der UEFA U21 EURO am 24.März 2021- ATTILA KISBENEDEK / AFP

Update 19:55 Uhr: Deutschland steht im Viertelfinale! Das Team war besser als der Gegner, doch Chancen konnten nicht genutzt werden.

Update 19:32 Uhr: Hand-Elfmeter für Deutschland, doch Lukas Nmecha vergibt, es bleibt beim 0:0.

Update 19:30 Uhr: Nach einer Stunde steht es bei der U21 immer noch 0:0. Da die Niederlande im parallelen Spiel führt, wäre Deutschland im Viertelfinale.

Update 17:00 Uhr: Die deutsche U21 Startelf: Dahmen – Vagnoman, Raum, Schlotterbeck, Pieper, Dorsch, Maier (K), Nmecha, Berisha, Baku, Klimowicz. Damit gibt es 2 Änderungen zum letzten Länderspiel: Raum und Klimowicz kommen für Jakobs und Özcan. Um 18 Uhr ist Anpfiff.

Fußball morgen: Jogis Jungs und die A-Nationalmannschaft wieder morgen dran

Heute hat die deutsche A-Nationalmannschaft noch spielfrei, morgen geht es in Duisburg um weitere drei Punkte in der Qualifikation zur WM 2022. Dabei wartet nun im Länderspiel morgen mit Nordmazedonien ein komplett unbekannter Gegner. Nach zwei Siegen der Nationalelf – und auch noch ohne Gegentor – heisst es nun diese Länderspielphase weiter gut abzuschließen und den Weg nach Katar zu ebnen. Dabei wird der Bundestrainer Löw dennoch etwas rotieren, auch wenn dies anfangs nicht gedacht war. So wird Manuel Neuer wohl pausieren und ter Stegen ranlassen, im Sturm wird wohl Werner statt Gnabry spielen. Morgen Abend um 20:45 Uhr wird dieses Länderspiel wieder bei RTL zu sehen sein.

Fußball heute: U21 im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande

Als Tabellenführer geht die U21 Nationalmannschaft von Bundestrainer Stefan Kuntz heute in das abschließende Vorrundenspiel der Europameisterschaft 2021 gegen die Nationalmannschaft von Rumänien. Ein Unentschieden würde reichen um in die k.o.-Phase einzuziehen, die dann übrigens erst in der Zeit vom 31.Mai bis 6.Juni stattfindet und aus einem Viertelfinale, Halbfinale und dem Finale besteht.

Nach dem mageren 1:1 gegen die Niederlande führt das Team mit vier Punkten nun die Tabelle an. Bei einem Unentschieden wäre Deutschland sicher weiter, Wenn Holland gegen Ungarn gewinnt, reicht sogar eine Niederlage gegen Rumänien heute. Doch darauf will sich Kuntz nicht verlassen.

Das Spiel wird um 18 Uhr auf Pro 7 gezeigt.

Fußball heute: Wer spielt heute? Die WM 2022 Qualifikation geht weiter

In der Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar geht es heute in den WM-Gruppen A, E, G und H am dritten Spieltag um einen guten Abschluß der Länderspielphase. In der Gruppe A erwartet man von den beiden Gruppenersten Serbien und Gruppenzweiten Portugal Arbeitssiege gegen Aserbaidschan und Luxemburg. In der Gruppe E sieht es ähnlich aus: Belgien und Tschechien haben beide 4 Punkte und spielen nun gegen Belarus bzw. Wales.

Die Gruppe G führt die Türkei nach 2 Siegen an, heute könnte der dritte Sieg folgen gegen Lettland, die bisher sieglos sind. Verfolger Montenegro – ebenfalls zwei Siege – fordert Haaland vom BVB mit seinen Norwegern heraus. Die Niederlande muss Weidergutmachung betreiben gegen Gibraltar.

Und in der WM Gruppe H muss Tabellenführer Russland in die Slowakei reisen, die Verfolger Kroatien und Slowenien spielen gegen die Fußballzwerge Zypern und Malta. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es in der Gruppe J erst morgen weiter. Alle Spiele in der Wm-Quali werden im PayTV bei DAZN gezeigt. Die Anstöße sind zwischen 18 Uhr und 20:45 Uhr.

Update 22:30 Uhr: Endergebnisse in der WM 2022Qualifikation! Am Ende gab es einige Kontersiege: 8:0 fegt Belgien Belarus vom Platz, die Niederländer schicken Gibraltar mit 7:0 nach Hause. Ansonsten: Die Türkei spielt nur 3:3 und die Portugiesen reißen das Ruder noch rum gegen Luxemburg und gewinnen mit 3:1. Hier alle Ergebnisse und Tabellenstände.

Update 21:30 Uhr: Halbzeitergebnisse! Belgien führt 4:0, die Türkei 2:1, Luxemburg führt mit 1:0 gegen Portugal. Das wäre der Hammer, aber sicherlich wird es nicht dabei bleiben!

Update 20:00 Uhr: Die ersten 2 Endergebnisse sind da, Slowenien verliert gegen Zypern! Eine echte Überraschung! Serbien gewinnt mit 2:! gegen Aserbadschan.