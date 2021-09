Fußball heute am 02.09. * WM 2022 Qualifikation * Wer spielt heute?

Heute am Donnerstag, den 2. September 2021, finden weitere Länderspiele des 4. Spieltags der European Qualifiers zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar statt. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt heute gegen Liechtenstein. Außerdem sind Spanien, England, Italien und Belgien am Start. Insgesamt werden 11 Spiele um 20:45 Uhr angepfiffen – eine Partie beginnt bereits um 18 Uhr.

Das Top-Spiel heute ist die Neuauflage des EM 2020 Gruppenspiels Schweden gegen Spanien. Außerdem ist die Partie Island gegen Rumänien in der deutschen WM 2022 Quali-Gruppe J interessant.

Fußball heute am 02.09. – Wer spielt heute?

Die Top-Teams Italien, Deutschland und Belgien haben heute vermeintlich leichte Aufgaben. Europameister Italien trifft auf Bulgarien. Belgien spielt gegen Estland und Deutschland gegen Liechtenstein. England spielt in Budapest gegen die formstarken Ungarn. Außerdem werden die Partien Schweden gegen Spanien und Island gegen Rumänien spannend.

WM 2022 Gruppe B – Wird Schweden Tabellenführer?

In WM 2022 Quali-Gruppe B könnte heute Schweden im Top-Spiel die Tabellenführung von Spanien übernehmen. In der Tabelle liegt Spanien nach 3 Spieltagen mit 7 Punkten knapp vor den Schweden, die 6 Punkte auf ihrem Konto haben. Das letzte Aufeinandertreffen bei der EM 2020 endete 0:0-Unentschieden.

WM 2022 Gruppe C – Europameister Italien gut drauf

In WM 2022 Quali-Gruppe C führt Italien mit 9 Punkten aus 3 Spielen die Tabelle an. Beim Spiel heute gegen Bulgarien kann die italienische Nationalmannschaft die Führung weiter ausbauen, denn Verfolger Schweiz hat spielfrei.

WM 2022 Gruppe E – Pflichtsiege für Belgien und Tschechien

Die belgische Nationalmannschaft ist Tabellenführer in WM 2022 Quali-Gruppe E mit 7 Punkten. Heute hat Belgien mit Estland eine leichtere Aufgabe. Weiterhin gibt es einen Zweikampf um Platz 2 zwischen Tschechien und Wales. Tschechien trifft auf Belarus und Wales hat heute spielfrei.

WM 2022 Gruppe I – England noch ungeschlagen

Der Vize-Europameister England hat bisher in WM 2022 Quali-Gruppe I alle 3 Spiele gewonnen. Heute geht es gegen Verfolger Ungarn, die ihrerseits 7 Punkte auf dem Konto haben. Außerdem trifft Polen (4 Punkte) auf Albanien (6 Punkte) – Polen muss heute gewinnen.

WM 2022 Gruppe J – Holt Armenien den vierten Sieg?

Der Tabellenführer der WM 2022 Quali-Gruppe J ist Armenien mit 9 Punkten nach 3 Spielen. Armenien trifft heute im Top-Spiel der Gruppe J auf den Tabellenzweiten Nordmazedonien. Außerdem ist das Spiel Island gegen Rumänien interessant. Für die deutsche Nationalmannschaft zählt heute nur ein Sieg gegen Liechtenstein zum Auftakt von Neu-Bundestrainer Flick.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute

Die WM 2022 Qualifikation im TV live

Fast alle Spiele der WM 2022 Qualifikation werden beim Streaming-Dienst DAZN übertragen. Bei DAZN werden heute alle Spiele der WM 2022 Qualifikation ohne deutsche Beteiligung übertragen. Dies sind die Kommentatoren der Spiele:

Ungarn – England: Uli Hebel

Estland – Belgien: Nico Seepe

Italien – Bulgarien: Christoph Stadtler

Schweden – Spanien: David Ploch

Das Spiel Republik Liechtenstein gegen Deutschland läuft exklusiv auf RTL ab 20:15 Uhr. Mit dabei sind die Experten Lothar Matthäus und Steffen Freund. Kommentator des Spiels ist Marco Hagemann.