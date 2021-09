Fußball heute Länderspiele am 04.09. * WM 2022 Qualifikation Spielplan & Ergebnisse * Wer spielt heute?

Heute am Samstag, den 4. September 2021, startet der 5. Spieltag der European Qualifiers zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Die Spiele finden in den WM 2022 Quali-Gruppen A, D, F, G und H statt. Frankreich, Dänemark und die Niederlande sind am Start. Insgesamt werden 13 Spiele ausgetragen. Die Anstoßzeiten sind 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr. DAZN überträgt alle Spiele im Livestream.

Fußball heute am 04.09. – Wer spielt heute?

Heute findet das Top-Spiel in WM 2022 Quali-Gruppe D zwischen der Ukraine und Frankreich statt. Die Niederlande spielt in WM 2022 Quali-Gruppe G daheim gegen Montenegro, wo der neue Bondscoach Louis van Gaal den ersten Sieg holen könnte. Außerdem hat die sehr gut aufgelegte dänische Nationalmannschaft ein Auswärtsspiel gegen Färöer in WM 2022 Quali-Gruppe F.

WM 2022 Gruppe A – Serbien schielt auf Platz eins

In WM 2022 Quali-Gruppe A hat Tabellenführer Portugal spielfrei – stattdessen absolviert das Team um CR7 ein Testspiel gegen WM-Gastgeber Katar. Der Tabellenzweite Serbien spielt gegen Luxemburg und könnte mit einem hohen Sieg den ersten Platz in Gruppe A übernehmen.

WM 2022 Gruppe D – Kann Frankreich wieder gewinnen?

Am 5. Spieltag kommt es in WM 2022 Quali-Gruppe D zum Spitzenspiel zwischen der Ukraine und Frankreich. Die französische Nationalmannschaft kam am 4. Spieltag gegen Bosnien-Herzegowina nur zu einem 1:1-Unentschieden – Ukraine spielte nur 2:2 in Kasachstan. Außerdem könnte Finnland heute mit einem Sieg gegen Kasachstan den zweiten Platz der Ukraine erobern.

WM 2022 Gruppe F – Dänemark auf dem Durchmarsch

Die dänische Nationalmannschaft ist souveräner Tabellenführer in WM 2022 Quali-Gruppe F. Heute könnte Dänemark gegen Färöer den fünften Sieg im fünften Spiel einfahren. Außerdem gibt es das interessante Duell zwischen Österreich und Israel – Israel wird vom Österreicher Willi Ruttensteiner trainiert und liegt derzeit auf dem zweiten Platz in Gruppe F.

WM 2022 Gruppe G – Alles offen in der spannendsten Gruppe

In WM 2022 Quali-Gruppe G sind vier Teams sehr eng beieinander. Norwegen hat 7 Punkte und spielt um 18 Uhr gegen Lettland. Tabellenführer Türkei mit 8 Punkten spielt um 20:45 Uhr in Gibraltar. Weiterhin gibt es das attraktive Verfolgerduell Niederlande gegen Montenegro (beide mit 7 Punkten).

WM 2022 Gruppe H – Kann die Slowakei Kroatien ärgern?

In WM 2022 Quali-Gruppe H spielt Tabellenführer Kroatien in der Slowakei. Die beiden Teams trennt nur ein Punkt und die Slowakei könnte mit einem Sieg heute an Kroatien vorbeiziehen. Außerdem spielt Russland in Zypern – die russische Nationalmannschaft ist punktgleich mit Kroatien und könnte heute Tabellenerster werden.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute – Spielplan & Ergebnisse

Die WM 2022 Qualifikation im TV live

Heute laufen alle Spiele der WM 2022 Qualifikation beim Streaming-Dienst DAZN. Ein Spiel startet um 15 Uhr. Um 18 Uhr werden 5 Spiele angepfiffen. Außerdem beginnen 7 weitere Spiele um 20:45 Uhr. Dies sind die Kommentatoren der Spiele um 20:45 Uhr:

Israel – Österreich: Max Gross

Niederlande – Montenegro: Adrian Geiler

Gibraltar – Türkei: Flo Hauser

Ukraine – Frankreich: Stefan Galler

Die Partie Israel gegen Österreich läuft ebenfalls bei ORF eins. Die Kommentatoren sind Thomas König und Helge Payer.