Fußball ARD live heute * 0:1 * Länderspiel Deutschland – Polen

Heute – am Freitag, den 16. Juni 2023 – läuft das nächste Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Live-TV auf ARD. Der Gegner heißt Polen und das Länderspiel wird im Nationalstadion in Warschau ausgetragen. Die deutsche Nationalmannschaft musste zuletzt einige Gegentore und vermehrte Kritik einstecken. Nun hat das Team gegen Polen eine neue Chance es vielleicht etwas besser zu machen und die Kritiker zu beruhigen. Die TV-Übertragung auf ARD beginnt um 20:15 Uhr, Anstoß ist um 20:45 Uhr. Hier geht es zum Liveticker POL-GER



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft lieferte zuletzt ein paar schwächere Leistungen ab. Allerdings sehen die Verantwortlichen noch keinen großen Anlass zur Sorge. Sportdirektor Rudi Völler stärkte Bundestrainer Flick den Rücken und Flick selbst gab an, dass man sich weiterhin absolut auf dem richtigen Weg befindet. Allerdings verlangte der Bundestrainer, dass das Team gegen die polnische Nationalmannschaft mit breiterer Brust auftreten und an den Schwachstellen arbeiten soll.

Fußball heute – Wer spielt heute? Wo kommt Fußball?

Heute – am 16.6.2023 – gibts viel Fußball live. Das Länderspiel Polen gegen Deutschland kommt auf ARD. Außerdem kommt die EM 2024 Qualifikation auf DAZN, wo insgesamt 12 Länderspiele gezeigt werden – mit dabei Teams wie England, Frankreich, Türkei und Schweiz. Außerdem kommen die Zusammenfassungen der European-Qualifiers-Spiele ab 22:45 Uhr auf ARD.

Wo kommt Polen gegen Deutschland live in TV und Stream?

Am 16. Juni 2023 treffen Polen und Deutschland in einem Fußball-Freundschaftsspiel aufeinander. Das Länderspiel beginnt um 20:45 Uhr und wird im polnischen Nationalstadion PGE Narodowy in ausgetragen. Die Live-Übertragung des Länderspiels erfolgt auf dem TV-Sender ARD und auch im Internet in der Mediathek von ARD. Die Sendung wird von Esther Sedlaczek moderiert, die gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger das Spielgeschehen einordnet und analysiert. Weiterhin wird das Spiel von Tom Bartels kommentiert.

Wer läuft für Deutschland gegen Polen in der Startelf auf?

Bundestrainer Hansi Flick wird die offizielle Startelf erst kurz vor dem Spielbeginn bekannt geben. Allerdings sind einige personelle und taktische Entscheidungen bereits im Vorfeld des Polen-Spiels bekannt geworden.

Die deutsche Startelf: 1 Marc-André ter Stegen – 2 Antonio Rüdiger, 5 Thilo Kehrer, 26 Malick Thiaw, 13 Benjamin Henrichs, 18 Jonas Hofmann, 6 Joshua Kimmich (K), 23 Emre Can, 14 Jamal Musiala, 24 Florian Wirtz, 7 Kai Havertz

Im Tor wird wahrscheinlich ter Stegen den etwas glücklosen Trapp ersetzen. In der Abwehr bleibt es wohl vorerst bei der Dreierkette, die wieder von Ginter, Schlotterbeck und Rüdiger besetzt werden könnte. Im Mittelfeld sind 5 Positionen zu vergeben – 2 auf den Flügeln, 2 zentrale Mittefeldspieler und 1 Zehner zwischen Mittefeld und Angriff. Auf den Flügeln werden wahrscheinlich Kehrer und Henrichs den Vorzug erhalten. Außerdem könnten Kimmich und Can die beiden Mittelfeldposten übernehmen, mit Musiala in der offensiven Rolle. Im Sturm werden wahrscheinlich Füllkrug und Havertz starten.