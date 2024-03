In der deutschen Nationalmannschaft richtet sich der Blick gespannt auf das neu formierte Abwehrduo Antonio Rüdiger und Jonathan Tah, das die bisher brüchige Verteidigungslinie der Nationalmannschaft festigen soll. Die zwei Säulen im Abwehrzentrum, deren Zusammenarbeit bisher nur auf dem Papier besteht, sind von Bundestrainer Julian Nagelsmann auserkoren worden, um als das fundamentale „Mauerwerk“ für die anstehende Heim-EM zu dienen. Rüdiger, der Star-Verteidiger von Real Madrid, und Tah, Leverkusens Abwehrriegel, stehen im Fokus der Erwartungen und Hoffnungen. Mats Hummels, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck stehen im abseits. Spannend wird die Aufstellung gegen Frankreich dann am Samstag Abend.

Abwehr unter neuer Leitung

In den vergangenen Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft offenbarte die Abwehr oft Schwächen, die nun durch das Zusammenspiel von Rüdiger und Tah behoben werden sollen. Obwohl sie in den letzten fünf Länderspielen gemeinsam auf dem Platz standen, war das Zusammenspiel nicht immer von Erfolg gekrönt. Ernüchternde Ergebnisse wie die Niederlagen gegen die Türkei und Österreich wecken Zweifel, doch Nagelsmanns Entscheidung, auf dieses Duo zu setzen, signalisiert einen neuen Ansatz in der Defensive.

Leistungen von Tah und Rüdiger in diesem Jahr

Jonathan Tah:

Bundesliga 2023/2024 23 23 0 2029′ 6 0 0 4 (0) 0 0 Europa League 2023/2024 6 6 0 499′ 1 0 0 0 (0) 0 0 DFB Pokal 2023/2024 4 2 2 223′ 0 0 0 2 (0) 0 0 Gesamt: 33 31 2 2751′ 7 0 0 6 (0) 0 0 Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 33 - Per Game In Startaufstellung 31 0.9 Per Game Minuten 2751 83.4 Per Game Tore 6 0.2 Per Game Assists 0 0 Per Game

Antonio Rüdiger:

La Liga 2023/2024 25 24 1 2155′ 7 0 0 1 (0) 0 0 Champions League 2023/2024 7 6 1 559′ 0 0 0 0 (0) 1 0 Gesamt: 32 30 2 2714′ 7 0 0 1 (0) 1 0 Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 32 - Per Game In Startaufstellung 30 0.9 Per Game Minuten 2714 84.8 Per Game Tore 1 0.03 Per Game Assists 1 0.03 Per Game

Neue Herausforderungen und hohe Erwartungen

Die Umstrukturierung in der Verteidigung geht über das neue Zentrum hinaus. Mit Joshua Kimmich, der auf die rechte Abwehrseite versetzt wurde, und der Unsicherheit auf der linken Seite, wo David Raum oder Maximilian Mittelstädt zum Einsatz kommen könnten, setzt Nagelsmann auf eine Viererkette, die in dieser Konstellation noch nicht erprobt ist. Die Last der Erwartungen liegt somit nicht nur auf Rüdiger und Tah, sondern auch auf den Schultern der gesamten Defensive.

Nagelsmanns riskantes Spiel

Julian Nagelsmann, der erst kürzlich seine Taktik von einer defensiv ausgerichteten Strategie zu einer offensiveren Ausrichtung geändert hat, steht vor einer der größten Herausforderungen seiner Karriere als Bundestrainer. Die Abkehr von erfahrenen Spielern wie Mats Hummels, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck und die Integration neuer Kräfte wie Robin Koch und Waldemar Anton in die Defensive zeigt Nagelsmanns Bereitschaft, Risiken einzugehen, um die Mannschaft neu zu formieren und auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten.

FAQ’s

Wie werden Rüdiger und Tah das deutsche Abwehrproblem lösen?

Antonio Rüdiger und Jonathan Tah bringen jeweils ihre individuellen Stärken in die deutsche Abwehr ein, die in der Vergangenheit als instabil galt. Ihre Aufgabe wird es sein, eine solide Basis zu bilden, die Angriffe frühzeitig unterbindet und das Zusammenspiel in der Verteidigung verbessert. Die Kombination aus Rüdigers Erfahrung auf internationalem Niveau und Tahs physischer Präsenz könnte das Rezept für eine stärkere, zuverlässigere deutsche Defensive sein.

Kann das neue Abwehrduo die hohen Erwartungen erfüllen?

Die Erwartungen sind zweifellos hoch, doch die Fußballwelt hat bereits zahlreiche Male gesehen, wie Spieler unter Druck über sich hinauswachsen. Wichtig wird sein, wie schnell sich Rüdiger und Tah aufeinander einstellen und als Einheit funktionieren können. Ihre Leistungen in den kommenden Spielen werden zeigen, ob Nagelsmanns Entscheidung, auf diese beiden zu setzen, die gewünschte Festigung der Abwehr bringt.

Welche Risiken birgt Nagelsmanns Strategie für die EM?

Nagelsmanns Ansatz, sich von erfahrenen Spielern zu trennen und stattdessen auf ein neues Abwehrduo sowie weitere unerfahrene Spieler zu setzen, ist ein Wagnis. Das Hauptproblem liegt in der fehlenden Spielpraxis und Abstimmung innerhalb der neuen Defensive. Sollten Rüdiger und Tah nicht als kohärente Einheit agieren, könnte dies unter dem Druck großer Turniere zu entscheidenden Schwachstellen führen. Die Vorbereitungszeit und die kommenden Testspiele werden entscheidend sein, um diese Risiken zu minimieren.