Fußball WM heute Ergebnis * 2:1 England gegen Frankreich ** Frankreich im WM Halbfinale

Heute um 20:00 Uhr treffen England und Frankreich beim WM Viertelfinale der Fußball WM 2022 in Katar aufeinander. Nachdem sich Argentinien und Kroatien bereits das Ticket für das Halbfinale gesichert haben, kämpfen nun England und Frankreich um den Einzug in die nächste Runde der Weltmeisterschaft. Der amtierende Weltmeister Frankreich und der Vize-Europameister England galten als Favoriten der WM – doch eine Mannschaft wird heute im Spitzenspiel den Weg in die Heimat antreten müssen. Gegner des Gewinners am Mittwoch wird Marokko sein, die Portugal heute überraschend ausgeschaltet hatten. Ausgestrahlt wird das Duell der beiden Mannschaften heute um 20:00 Uhr im ZDF. Alternativ können Fußballfans das Spiel auch im Magenta-TV streamen.

Frankreich gewinnt mit 2:1 – der Traum von der Titelverteidigung lebt

Liveticker England gegen Frankreich Liveticker England gegen Frankreich 2:1 1:0 Tchouameni (17.), 1:1 Kane (54, Elfmeter), 1:2 Giroud (77.) Frankreich gewinnt mit 2:1 – der Traum von der Titelverteidigung lebt 21:58 Uhr – Ähnlich wie gestern bei den Holländern, Freistoß für England! 21:50 Uhr – Acht Minuten Nachspielzeit gibt es hier! 21:44 Uhr – England kann immer noch kein Elfmeter! Weit in der Himmel von Katar. Der Titelverteidiger Frankreich weiterhin vorne! England wechselt nun: Rashford und Sterling in der offensive, ebenso Mount für Henderson. 21:41 Uhr – Und im Gegenzug 2.Elfmeter für England! Noch acht Minuten zu spielen! 21:39 Uhr – Giroud köpft nach Flanke von Griezmann das 2:1 aus heiterem Himmel! Die Engländer nun unter Zugzwang. 21:36 Uhr – Giroud mit einer hundertprozentigen Chance, doch Lloris mit Glanztat! 21:28 Uhr – Kopfballmonster Harry Maguire mit einem tollen Kopfball nach Freistoß! England nun um einiges mehr offensiv als die Franzosen. 21:12 Uhr – Saka wird gefoult, nun Strafstoß für England! Kane gegen Lloris! Kane drischt den Ball ins Netz! Verdienter Ausgleich. 21:07 Uhr – Bellingham mit einer Großchance, Lloris lenkt den Spielball übers Tor. Die Ecke wieder gefährlich, Lloris mit einem Stolperer, das war knapp! 21:05 Uhr – Wird es auch hier zum Elfmeterschießen wie gestern zwei Mal kommen? Wir sind gespannt?

20:50 Uhr – Sehr gutes Fußballspiel hier, wir erwarten eine spannende 2.Hälfte! 20:40 Uhr – Fast ist die 1.Hälfte vorbei. England drängt und die Franzosen sind etwas untergetaucht. 4 Minuten Nachspielzeit gibts obendrauf,. 20:28 Uhr – Kane prüft per Fernschuß seinen Vereinskollegen Lloris. Danach der Eckstoß sehr gefährlich, aber die Defensive klärt! 20:25 Uhr – England am Drücker – ein Foul der Franzosen am Strafraum wird geprüft! Elfmeter? Nein, kein Foul, kein Strafstoß. 20:21 Uhr – England mit zwei guten Chancen, doch Lloris auf dem Posten. Hier ist Feuer im Spiel! 20:17 Uhr – Da klingelt es, Frankreich mit Tikki-Takka um den Sechzehner, doch Tchouameni wird frei gelassen, der zieht mächtig ab und trifft links. 20:01 Uhr – Der französische Torhüter Hugo Lloris (35) ist zum alleinigen Rekordnationalspieler Frankreichs aufgestiegen, es ist nun sein 143. Länderspiel. 20:00 Uhr – Bei den Franzosen stehen immer noch sechs Weltmeister von 2018 heute auf dem Platz. Überhaupt erst das zweite Spiel hier von Weltmeistern gegeneinander! Frankreich in blau, England in weiß, beide also hin ihren Heimtrikots. 19:50 Uhr – Die britische Nationalhymne “God save the King” und die Marseillaise, die französische Hyme nun! Dann geht es los! Die Aufstellungen der englischen und der französischen Nationalmannschaften sind nun da: England: 1 Pickford – 2 Walker, 5 Stones, 6 Maguire, 3 Shaw – 4 Rice – 8 Henderson, 22 Bellingham – 17 Saka, 9 Kane, 20 Foden Frankreich: 1 Lloris – 5 Kounde, 4 Varane, 18 Upamecano, 22 T. Hernandez – 8 Tchouameni, 14 Rabiot – 11 Dembele, 7 Griezmann, 10 Mbappe – 9 Giroud 17:00 Uhr – WM-Schiedsrichter ist heute Abend bei diesem Spiel Wilton Pereira Sampaio aus Brasilien, schon seit 4.Spiel bei dieser Katar-WM. 17:00 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen?

Frankreich gegen England: Welcher Favorit kann sich das Halbfinal-Ticket sichern?

Das heutige Spiel zwischen England und Frankreich dürfte eines der spannendsten Spiele der WM 2022 sein. Beide Mannschaften liegen in der aktuellen FIFA-Weltrangliste dicht nebeneinander (auf Platz vier und fünf) und zählen damit zu den besten Teams der Welt. Auch bei der diesjährigen WM konnten beide Mannschaften über weite Strecken überzeugen und traten souverän auf, obgleich man eine weltmeisterliche Leistung noch vermissen ließ. England gewann 3:0 gegen Senegal, 3:0 gegen Wales und 6:2 gegen den Iran. Nur beim Spiel gegen die USA reicht es nur für ein 0:0. Les Bleus visiert den zweiten WM-Titel in Folge an und bezwang bereits (Polen 3:1), Australien (4:1) und Dänemark (2:1). Lediglich beim Duell gegen Tunesien verloren sie 1:0. Beide Teams gehen heute hochmotiviert in das Spiel, begegnen sich auf Augenhöhe und wollen unbedingt in das Halbfinale.

WM Spielplan heute – Wer spielt heute?



Können die Three Lions ihre starke Bilanz gegen Frankreich ausbauen?

England und Frankreich standen sich bisher bereits in 31 Länderspielen gegenüber. Im direkten Vergleich liegen die Three Lions mit 17 Siegen, neun Niederlagen und fünf Remis klar vor Frankreich. 15 der 17 Siege gab es allerdings in Testspielen. Aber auch in den einzigen beiden Pflichtspielen bezwang England Les Bleus jeweils in den WM-Endrunden. Trainer Gareth Southgate könnte als erster britischer Trainer sein Team bei zwei WM-Runden bis ins Semifinale führen. Nach dem verpassten EM-Titel 2021 setzt England jetzt alles daran, Frankreich zu schlagen und dem Traum vom WM-Titel näher zu kommen. England zog als Gruppensieger souverän ins Achtelfinale ein ist bei der Katar-WM 2022 ungeschlagen.

Schafft es der amtierende Weltmeister Frankreich erneut ins Halbfinale?

Frankreich muss im Viertelfinale gegen England gewinnen, um den Traum von der Titelverteidigung weiterträumen zu können. England ist jedoch der erste Gegner im Verlauf des Turniers, der auf einem ähnlichen Niveau wie Frankreich spielt und ebenfalls einen mit Weltklassespielern gespickten Kader aufweist. Frankreich kam nach der Niederlage im Finale 2006 erst wieder 2018 über das Viertelfinale hinaus. Zudem verloren sie beide WM-Duelle gegen England in ihrer Fußballgeschichte. Bei der diesjährigen WM zeigt Frankreich allerdings – genau wie England – konstant gute Leistungen. Insbesondere Mbappé soll auch heute im entscheidenden Spiel die richtigen Akzente setzen und es der englischen Verteidigung schwer machen.

Die offiziellen Aufstellungen heute Abend



Die voraussichtliche Aufstellung von England besteht aus:

1 Pickford – 2 Walker, 5 Stones, 6 Maguire, 3 Shaw – 4 Rice – 8 Henderson, 22 Bellingham – 17 Saka, 9 Kane, 20 Foden

Frankreich läuft voraussichtlich mit folgenden Spielern auf:

1 Lloris – 5 Kounde, 4 Varane, 18 Upamecano, 22 T. Hernandez – 8 Tchouameni, 14 Rabiot – 11 Dembele, 7 Griezmann, 10 Mbappe – 9 Giroud

Wer überträgt England gegen Frankreich live in TV und Stream?

Das Spiel zwischen England und Frankreich wird heute Abend um 20:00 Uhr im ZDF übertragen. Die Vorberichte inklusive Analysen und Interviews beginnen bereits um 19:25 Uhr. Das Spiel wird von Jochen Breyer im ZDF-Studio moderiert und als Experten stehen Christoph Kramer und Per Mertesacker zur Verfügung. Das Spiels im Al-Bayt Stadium wird von Oliver Schmidt kommentiert.