Fußball heute ** WM Spiele live am 20.11. im TV – WM Spielplan ** Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Heute am Sonntag, den 20. November 2022, beginnt die 22. Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel. Im ersten WM 2022 Spiel stehen sich Gastgeber Katar und Ecuador gegenüber. Es ist das erste Spiel in WM Gruppe A mit Senegal und den Niederlanden. Das WM 2022 Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador findet im al-Bayt-Stadion in al-Chaur statt. Anpfiff des Spiels ist um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit beziehungsweise um 19 Uhr Ortszeit. Die Live-Übertragung des Spiels ist beim ZDF, die bereits ab 15:30 Uhr auf Sendung sind. Vor dem Spiel gibts Berichterstattung sowie die WM 2022 Eröffnungsfeier mit verschiedenen Musik-Acts und Showelementen. Auch MagentaTV zeigt das Spiel, Moderator ist hier Wolf Fuss.



Wer spielt heute & jetzt bei der Fußball WM 2022? 20.11. 17:00, ZDF live 0:2 🇶🇦 Katar 🇪🇨 Ecuador Al-Bayt Stadium A

Vor dem ersten Spiel der Weltmeisterschaft 2022 ist eine große Eröffnungsfeier geplant, die etwa von 16:20 bis 16:50 Uhr dauern soll. Im Rahmen der Eröffnungsfeier werden Musiker einige WM-Songs wie „Hayya Hayya“ präsentieren. Außerdem sind die südkoreanische Band BTS und der US-amerikanische Rapper Lil Baby am Start. Nach der Eröffnungsfeier rollt der Ball und die Fußball-WM in Katar wird eröffnet. Das 1. WM-Spiel ist eine Neuauflage des Testspiels aus 2018, welches Katar mit 4:3 gewinnen konnte. Außerdem sind die Wettquoten relativ ausgeglichen, sodass die Fans ein knappes WM 2022 Eröffnungsspiel erwarten können.

Eröffnungsspiel der 22. Fußball-Weltmeisterschaft

Eröffnungsspiel der 22. Fußball-Weltmeisterschaft erste Fußball-WM im arabischen Raum

erste Fußball-WM im arabischen Raum 2. Länderspiel zwischen Katar und Ecuador

2. Länderspiel zwischen Katar und Ecuador zwei Bundesliga-Spieler mit von der Partie

zwei Bundesliga-Spieler mit von der Partie Live-Übertragung des Spiels bei ZDF und Magenta TV

Liveticker zum WM Eröffnungsspiel Liveticker zum WM Eröffnungsspiel Katar – Ecuador 0:2 17:45 Uhr – Katar hatte noch eine groß0e Torchance, doch ansonsten geht das 2:0 für Ecuador nach 45 Minuten völlig in Ordnung. 17:32 Uhr -31.Spielminute und ein tolles Kopfballtor von Enner Valencia erhöht auf 2:0. 17:17 Uhr – Foulelfmeter für Ecuador – Valencia trifft, es steht 1:0 für Ecuador! Der erste WM Schütze in Katar kommt aus Ecuador und spielt in der Türkei! 17:05 Uhr – Es dauert nur drei Minuten und es steht 1:0 für Ecuador! Und es wird zurückgenommen wegen einer Abseitsstellung. Enner Valencia trifft, doch das Tor zählt nicht. 16:50 Uhr – Die Nationalhymnen sind gelaufen, gleich geht es los! 16 Uhr – Pünktlich geht die WM-Eröffnungsfeier los! VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNGEN der WM-Eröffnung: Katar: 1 Saad – 16 Khoukhi, 15 Bassam, 3 Abdelkarim – 2 Pedro, 6 A. Aziz, 10 Alhaydos, 12 Karim, 7 Alaadin – 11 Afif, 19 Almoez. – Trainer: Felix Sanchez Ecuador: 22 Dominguez – 4 Arboleda, 2 Torres, 3 Hincapie, 7 Estupinan – 20 Mendez, 23 Caicedo, 5 Cifuentes – 19 Plata, 13 Valencia, 10 Ibarra. – Trainer: Gustavo Alfaro Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien) Sa., 19 Uhr – Keine 24 Stunden mehr und die WM 2022 hat ihr 1.Spiel hinter sich! In Katar läuft alles auf Hochtouren. Die Liveacts morgen werden bei der Eröffnungsfeier die südkoreanische Band BTS sein und der us-amerikanische Rapper Lil Baby sein. Sa., 12 Uhr – Der Schiedsrichter – Wer ist Schiedsrichter beim WM-Eröffnungsspiel? Der 47jährige Italiener Daniele Orsato pfeifft das Auftaktspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Er pfeifft seit 2010 für die FIFA und wurde 2020 als Weltschiedsrichter des Jahres gewählt. Dieses Jahr leitete er das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig.

Katar gegen Ecuador heute live – Kann Katar einen Sieg holen?

Das WM 2022 Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador verspricht spannend zu werden. Katar hat in 2022 einen guten Lauf und als Gastgeber bei der Heim-WM einen großen Anreiz gut zu spielen. Außerdem hat Ecuador zuletzt dreimal 0:0 gespielt und scheint etwas außer Form zu sein.

Die Buchmacher vergeben ausgeglichene Quoten und sehen Ecuador leicht vorne. Für einen Ecuador-Sieg gibt es eine Wettquote von 2.40, für einen Katar-Sieg immerhin eine 3.20. Möglicherweise endet das Spiel Remis mit einer Quote von 3.10. Knapp ist es ebenfalls auf der FIFA-Weltrangliste, wo Ecuador (44. Platz) nur sechs Plätze vor Katar (50. Platz) liegt.

Beim direkten Vergleich der Marktwerte liegt Ecuador allerdings deutlich vorne. Ecuadors WM 2022 Kader hat einen Gesamtmarktwert von 146,5 Millionen Euro, Katars Kader ist insgesamt nur 14,9 Millionen Euro wert. Außerdem sind bei Ecuador einige Spieler aus Europas Top-Ligen, während alle Katar-Spieler in der heimischen Qatar Stars League aktiv sind.

Allerdings spricht die Länderspielbilanz für den Gastgeber. Das einzige Aufeinandertreffen der Nationalmannschaften von Katar und Ecuador konnte Katar mit 4:3 gewinnen. Das Freundschaftsspiel war am 12. Oktober 2018 im Jassim Bin Hamad in Doha. Katars beste Spieler waren Akram Afif und Almoez Ali.

Fans der deutschen Bundesliga können heute beim Eröffnungsspiel zwei Ecuador-Spieler verfolgen. Carlos Gruezo vom FC Augsburg und Piero Hincapie von Bayer 04 Bayer 04 Leverkusen werden heute bei Ecuador voraussichtlich in der Startelf stehen. Weitere Starspieler heute sind Moisés Caicedo und Pervis Estupiñán (beide Brighton & Hove Albion) und Enner Valencia (Fenerbahce).

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Katar: 1 Saad – 16 Khoukhi, 15 Bassam, 3 Abdelkarim – 2 Pedro, 6 A. Aziz, 10 Alhaydos, 12 Karim, 7 Alaadin – 11 Afif, 19 Almoez. – Trainer: Felix Sanchez

Ecuador: 22 Dominguez – 4 Arboleda, 2 Torres, 3 Hincapie, 7 Estupinan – 20 Mendez, 23 Caicedo, 5 Cifuentes – 19 Plata, 13 Valencia, 10 Ibarra. – Trainer: Gustavo Alfaro

Katars Coach Félix Sánchez Bas ist seit Juli 2017 im Amt. Die Jahresbilanz 2022 von Katar kann sich durchaus sehen lassen mit 3 Siegen, 3 Remis und nur einer Niederlage gegen Kanada. Die beiden Spiele im Oktober und November 2022 gewann Katar mit 2:0 gegen Guatemala und 1:0 gegen Albanien.

Ecuadors Coach Gustavo Alfaro hat eine durchwachsene Jahresbilanz 2022. Mit nur 3 Remis und 1 Niederlage im März 2022 qualifizierte sich Ecuador knapp für die WM. Von 6 Freundschaftsspielen zwischen Juli und November 2022 konnte Ecuador nur 2 Spiele gewinnen. Allerdings blieb Ecuador 6-mal ohne Gegentor. Neben den 1:0-Siegen gegen Nigeria und Kap Verde gabs ein 0:0 gegen Mexiko, Saudi-Arabien, Japan und Irak.

Wer überträgt heute Fußball live?

Fußball live gibts heute beim ZDF. Das ZDF ist ab 15:30 Uhr auf Sendung und überträgt Vorberichte und die Eröffnungsfeier. Das Spiel Katar gegen Ecuador startet um 17 Uhr mit dem Kommentator Béla Réthy. Außerdem wird das Spiel aus dem ZDF-WM-Studio in Mainz begleitet. Die Moderatoren sind Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein. Außerdem sind die Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker oder Martina Voss-Tecklenburg im Einsatz. Weiterhin ist das ZDF live mit Reportern in Katar vor Ort.

Außerdem übertragt Magenta TV alle WM-Spiele live. Magenta TV ist heute ab 15 Uhr mit Johannes B. Kerner auf Sendung. Kommentator ist Wolf Fuss.