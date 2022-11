WM 2022 Eröffnungsspiel – Katar gegen Ecuador – Wer überträgt das Auftaktspiel im TV?

Der Countdown zum größten Turnier im Fußball tickt runter. Die letzten Stunden laufen. Dann wird das WM Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 angepfiffen. Die ganze große Welt blickt auf den kleinen Wüstenstaat, flächenmäßig kleiner als Schleswig Holstein. Und wir blicken auf das Auftaktspiel der Fußballweltmeisterschaft, den Zeitplan bis zum Anpfiff, auf die WM 2022 Eröffnungsfeier sowie auf zahlreiche interessante Fakten rund um und vor der 22. Endrunde einer Fußball WM. Diese Fußball WM ist wegen den Menschenrechtsverletzungen umstritten, doch das 1.WM Spiel wird mit Gastgeber starten, die Welt blickt auf Katar.



WM 2022 Eröffnungsspiel – Fakten

Anstoßzeit: Sonntag, 20.November 2022 um 19 Uhr Ortszeit, 17 Uhr Deutscher Zeit Austragungsort: Al-Bayt-Stadion, Entfernung zum Stadtzentrum von Doha: 46 km

Gegner: Katar gegen Ecuador aus der WM Gruppe A TV: ZDF überträgt, magentatv auch im Pay-TV

Tickets kosten zwischen 266 EUR und 545 EUR pro Person Eröffnungsfeier: Direkt vor dem Anpfiff

Datum Uhrzeit Team 1 Erg. Team 2 Ort Gruppe 20.11.2022 17:00 🇶🇦 Katar -:- 🇪🇨 Ecuador Al-Bayt Stadium A

Wo findet die Eröffnungsfeier und das WM Auftaktspiel statt?

Die Feierlichkeiten und das Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft, das um 17 Uhr (Ortszeit 19 Uhr) angepfiffen wird, finden im al-Bayt-Stadion statt. Es liegt an der Nordküste Katars in Austragungsort al-Chaur. Insgesamt 60.000 Menschen haben dort Platz. Neben dem Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador werden noch acht weitere WM 2022 Spiele dort stattfinden. Unter anderem ein Halbfinale.

Die deutsche Fußball Nationalmannschaft trägt dort ihre Begegnungen in der Gruppe E gegen Spanien (Sonntag, 27. November, 20 Uhr) und Costa Rica (Donnerstag, 1. Dezember, 20 Uhr). Sollte das DFB Team Zweiter in seiner Gruppe werden, wird es auch ein mögliches Viertelfinale am Samstag (10. Dezember 2022, 16 Uhr) dort spielen.

Wo läuft die WM 2022 Eröffnungsfeier im TV und Stream?

Nicht nur das WM 2022 Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador wird im ZDF gezeigt. Zuvor wird schon die Eröffnungsfeier live im Free TV übertragen. Am Sonntag (20. November 2022) geht es um 15.30 Uhr los. Dann meldet sich das ZDF Sportstudio das erste Mal und überträgt die Zeremonie ebenso live in der Online Mediathek als Stream.

Im WM Studio in Mainz führen Kathrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer durch das Programm. Ab etwa 15.45 Uhr kommentiert Bela Rethy live aus al-Chaur erst die Eröffnungsfeier und anschließend auch das WM 2022 Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador. Als Experten konnte das ZDF Experten Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer sowie die Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gewinnen. Die Ard zeigt dann Spiele in den nächsten Tagen. Ebenso kommt das Spiel auch im Pay-TV bei MagentaTv, die übrigens alle 64 WM-Spiele zeigen werden und sich alle Übertragungsrechte gesichtert hatten.

Welche Stars werden bei der WM Eröffnungsfeier erwartet?

Rod Stewart ist ein glühender Fußballfan. Daraus macht der Anhänger der schottischen Nationalmannschaft und von Celtic Glasgow gar kein Geheimnis. Jetzt hat der britische Sänger aber auch verraten, dass er schon vor einigen Monaten ein Millionenangebot abgelehnt habe und nicht in Katar auftreten werde. Trotzdem dürfen sich alle auf einige Superstars während der Eröffnungsfeier der WM 2022 in Katar freuen. Allen voran auf die südkoreanische Band BTS. Dazu soll es noch einen Auftritt des Rappers Lil Baby geben.

Als weitere Musik-Acts sind außerdem Performances der emiratische Sängerin Balqees, der irakischen Sängerin Rahma Riad und der Songwriterin Manal aus Marokko geplant. Dazu tritt die Schauspielerin und Sängerin Nora Fatehi aus Kanada auf. Hierzulande sind das eher unbekannte Namen. Da war eine Jennifer Lopez in Brasilien 2014 oder Robbie Williams in Russland 2018 schon weitaus bekannter.

Gewinnt Gastgeber Katar das WM Eröffnungsspiel 2022?

Die Chancen, dass Katar als Außenseiter gegen Ecuador zumindest nicht als Verlierer den Platz verlässt, stehen so schlecht nicht. Seit der WM 2006 in Deutschland bestreitet wieder der Gastgeber das Eröffnungsspiel. Damals gewann Deutschland mit 4:2 gegen Costa Rica. Danach spielte die Mannschaft aus Südafrika 1:1 gegen Mexiko, Brasilien besiegte Kroatien mit 3:1 und Russland Saudi-Arabien sogar mit 5:0. Warum wir dies erwähnen? Weil damit die WM Statistik komplett wäre. Katar ist übrigens die Nummer 50 nach der FIFA Weltrangliste, Ecudaor nur marginal besser auf Platz 44.

Und die besagt: In bisher 21 Eröffnungsspielen (jene vor 1966 wurden nachträglich von der FIFA als solche benannt) nahm zehn Mal der Gastgeber der jeweiligen Weltmeisterschaft teil. Und anders als bei Auftaktspielen mit dem Titelverteidiger verlor ein WM Gastgeber noch nie. Insgesamt gab es sieben Siege und drei Unentschieden. Allerdings wurde eine Nationalmannschaft, die das Eröffnungsspiel bestritt, erst zwei Mal später auch Weltmeister. 1930 war das Uruguay. Und 1966 waren es die Three Lions in England.

Beim Auftaktspiel werden die Weichen für die k.o. Runde gestellt, man will ins WM Achtelfinale. Der Senegal muss auf seinen Star Sadio Mane verzichten, das macht die Chancen eher, dass Katar und auch Ecuador weiter kommen ins Achtelfinale und die Gruppenphase überstehen. Am nächsten Tag um 17 Uhr dann schon das Topspiel dieser WM Gruppe zwischen dem Senegal und Niederlande.

Katar gegen Ecuador: Wie steht es im direkten Vergleich?

Die WM Historie spricht also für Katar und der direkte Vergleich nicht unbedingt gegen den Außenseiter. Denn das letzte Testspiel 2018 gewann die katarische Fußball Nationalmannschaft mit 4:3 gegen Ecuador. Davor noch hatten die Südamerikaner die Nase vorne, aber nur knapp mit 2:1. Im ersten Aufeinandertreffen gab es beim 1:1 keinen Sieger. Die Bilanz liest sich also ausgeglichen.

Eine weitere Statistik lässt einen Sieg von Ecuador auch nicht unbedingt erwarten. Denn in den letzten sechs Länderspielen kassierten die Südamerikaner nicht einen einzigen Gegentreffer. Das ist aller Ehren wert. Aber die Kehrseite der Medaille lautet: Vier von diesen Begegnungen endeten torlos 0:0 unentschieden. Und damit wären wir wieder bei den ersten vier offiziellen WM Eröffnungsspielen, in denen auch kein Tor bejubelt werden durfte.

WM 2022 Gruppe A Spielplan

Allen Gruppenspiele der Vorrunde der WM Gruppe A

Wie heißt der WM 2022 Song in Katar?

Selbstverständlich darf auch bei dieser Fußball Weltmeisterschaft der offizielle WM 2022 Song nicht fehlen. Performt wird er von der katarischen Sängerin Aisha. Sie erhält Unterstützung vom US-amerikanischen Künstler Trinidad Cardona und dem Sänger Davido. Der WM Song trägt den Titel Hayya Hayya, was übersetzt so viel bedeutet wie: Besser zusammen.

Hayya Hayya soll also in die Fußstapfen von Wakka Wanka bei der WM 2010 in Südafrika oder Love Generation bei der WM 2006 in Deutschland treten. Es gibt aber sogar noch einen zweiten WM Song 2022: Arhbo wird von Ozuna und Rapper Gims zum Besten gegeben.

Seit wann gibt es bei einer Fußball WM Eröffnungsspiele?

Die erste Endrunde einer Fußball Weltmeisterschaft fand bereits 1930 statt. Das erste offizielle Eröffnungsspiel allerdings bestritten erst 1966 bei der WM in England der Gastgeber gegen Uruguay, also gegen das Austragungsland der WM Premiere. Vier Jahre später fand vor sage und schreibe über 107.000 Zuschauern im Aztekenstadion das Eröffnungsspiel Mexiko gegen die UdSSR statt.

1974 bestritt nicht der Gastgeber Deutschland, sondern der amtierende Weltmeister Brasilien erstmals das WM Eröffnungsspiel, in diesem Fall gegen Jugoslawien. 1978 duellierten sich Weltmeister Deutschland und Polen bei der Weltmeisterschaft in Argentinien. Alle vier Begegnungen endeten übrigens 0:0.

Das erste Tor in einem WM Eröffnungsspiel fiel erst 1982 bei der Weltmeisterschaft in Spanien. Titelverteidiger Argentinien verlor mit 0:1 gegen Belgien. Dieses Missgeschick wiederholte sich für die Südamerikaner auch 1990, als sie als amtierender Weltmeister mit 0:1 gegen Kamerun verloren.