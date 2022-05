Fußball heute – Die WM 2022 Qualifikation: WM Playoff Spiele 2022 im Überblick

Nachdem am 1.April die WM-Gruppenauslosung über die Bühne ging, stehen die acht WM-Gruppen der WM Endrunde 2022 in Katar fest. Deutschland spielt demnach in der WM Gruppe E gegen die Nationalmannschaften aus Spanien und Japan, doch der dritte Gegner fehlt noch, ebenso wie zwei Teams aus den Gruppen B und D. Denn die fehlenden WM-Teilnehmer werden mit Hilfe von Entscheidungsspielen, den sogenannten WM-Playoffs, ermittelt. Wir sagen dir das Wichtigste zu den letzten WM-Playoff-Spielen.

UEFA-Playoff Schottland gegen die Ukraine am 1.6.2022

UEFA-Playoff Schottland gegen die Ukraine am 1.6.2022 Dieser Sieger spielt gegen Wales am 5.6.2022

Dieser Sieger spielt gegen Wales am 5.6.2022 Der 5.Südamerika CONMEBOL gegen den fünften der Asien-Qualifikation AFC am 14.6.2022

Der 5.Südamerika CONMEBOL gegen den fünften der Asien-Qualifikation AFC am 14.6.2022 Mittel- und Nordamerika CONCACAF gegen OFC am 14.6.2022

Alle WM Playoff-Spiele in der Übersicht

Datum Playoff-Runde Team 1 - Team 2 Erg. 1.6. UEFA Halbf. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland - 🇺🇦 Ukraine 5.6. UEFA Finale Sieger 1 - 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 7.6. Asien 🇦🇪 UAE - 🇦🇺 Australien 14.6. Ozeanien - Mittelamerika 🇳🇿 Neuseeland - 🇨🇷 Costa Rica 14.6. Asien Sieger - 5.Südamerika Sieger Asien - 🇵🇪 Peru

WM Playoffs in Europa & der UEFA

Von 13 Starterplätze wurde aus dem europäischen Fußballverband UEFA drei Plätze im Rahmen der WM-Playoff-Spiele ermittelt. Während die 10 Gruppensieger der WM-Qualigruppen sich direkt qualifizieren konnten, schafften Portugal und Polen es, sich über die WM-Playoffs zu qualifizieren, Italien scheiterte.

Eine europäische Fußballnationalmannschaft fehlt also noch unter den 32 WM-Teilnehmern. Der letzte Platz wird innerhalb von 2 Spielen ausgespielt: Schottland spielt zunächst gegen die Ukraine am 1.6., am Sonntag, 5.6. spielt der Gewinner gegen die Nationalmannschaft aus Wales.

Der Sieger dieses Final-Playoffs wird dann in der WM Gruppe B gegen England, die USA und den Iran antreten. Für Schottland als auch für Wales wäre es also ein noch nie dagewesenes Brüderduell bei der Fußball-Weltmeisterschaft.

Die interkontinentalen WM Playoffs

Weitere zwei Starterplätze werden bei den interkontinentalen Matches ausgespielt. Darunter auch der deutsche Gegner bei der EM-Endrunde.

Der 5.Südamerika CONMEBOL gegen den fünften der Asien-Qualifikation AFC

Mittel- und Nordamerika CONCACAF gegen OFC

Peru sicherte sich den 5.Platz in der Südamerika-Qualifikation, der für die Relegation wichtig ist. In den Play-offs wird Peru am 14. Juni auf den Fünften der Asien-WM-Qualifikation treffen. Dieser wird eine Woche zuvor zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien ausgespielt.

Aus Ozeanien spielt Neuseeland gegen Costa Rica. Der Gewinner wird bei der WM-Endrunde auf Deutschland treffen.

Wer zeigt die WM Playoffs im TV?

Zumindest die europäischen Playoffs werden bei DAZN jeweils um 20:45 Uhr übertragen.

