Fußball heute live Länderspiele ** 3:0 Schottland gegen Ukraine ** Nations League 2022/23

Fußball heute: Heute, am 21. September 2022, starten die entscheidenden Spieltage der UEFA Nations League 2022/23. Den Start macht das Nachholspiel Schottland gegen Ukraine in Gruppe B1. Schottland und Ukraine spielen um den Aufstieg in Liga A. Das letzte Aufeinandertreffen gewann Ukraine mit 1:3. Das Länderspiel aus dem Hampden Park in Glasgow wird heute live auf DAZN übertragen. Anpfiff ist um 20:45 Uhr.

Update 22:30 Uhr – Schottland gewinnt mit 3:0 gegen die Ukraine.

UEFA Nations League 2022/23 Gruppe B1 – Wer spielt in der Gruppe?

In UEFA Nations League 2022/23 Gruppe B1 spielen neben Ukraine und Schottland noch Irland und Armenien, die beide ein Spiel mehr absolviert haben. Die Gruppe wird von der Ukraine angeführt (3 Spiele, 7 Punkte), gefolgt von Schottland (3 Spiele, 6 Punkte). Irland hat mit 4 Punkten und 2 ausstehenden Spielen noch Außenseiterchancen auf den 1. Platz. Armenien liegt mit 3 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 21.09.2022 20:45 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland 3:0 🇺🇦 Ukraine B / 1

UEFA Nations League 2022/23 Gruppe B1 – Wer gewinnt die Gruppe?

Der Gruppensieg in Gruppe B1 wird wahrscheinlich zwischen Ukraine und Schottland ausgemacht. Schottland geht als leichter Favorit in die Duelle mit der Ukraine, allerdings werden das garantiert enge Spiele. Schottland hat heute eine Siegquote von 2.55 – die Ukraine kommt auf 2.85.

Beim letzten Spiel in den WM 2022 Playoffs gab es einen deutlichen 1:3-Sieg für die Ukraine. Insgesamt hat die Ukraine 2 der 3 Spiele gegen Schottland gewonnen – einmal gewann Schottland. Das Torverhältnis beträgt 6:4 für die Ukraine.

Tabelle der Gruppe B1

Schottland gegen Ukraine – Wieso gibt es das Nachholspiel?

In UEFA Nations League 2022/23 Gruppe B1 haben Ukraine und Schottland ein Spiel weniger, weil sie Anfang Juni in den WM 2022 Playoffs spielten statt in der Nations League. Die Playoff-Spiele sollten ursprünglich im März 2022 ausgetragen werden, wurden dann allerdings in den Juni 2022 verlegt. Infolgedessen wurde das Nations-League-Spiel ebenfalls nach hinten verschoben.

Ukrainische Fußball-Nationalmannschaft vor dem Spiel gegen Schottland

Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft hat in 2022 bereits 5 Spiele absolviert. Nach dem Sieg Halbfinale der WM 2022 Playoffs ging es ins Finale gegen Wales, wo die Ukraine mit 1:0 unterlag und die WM-Quali verpasste. Danach gab es 3 Spiele in der Nations League mit einem Sieg gegen Irland und Armenien und einem Remis gegen Irland.

Wertvollster Spieler: Ruslan Malinovskyi (OM, Bergamo, 28 Mio. EUR)

Wertvoller Spieler: Viktor Tsygankov (RA, Dinamo Moskau, 25 Mio. EUR)

Wertvoller Spieler: Vitaliy Mykolenko (LV, Everton, 18 Mio. EUR)

Wertvoller Spieler: Roman Yaremchuk (MS, Club Brügge, 15 Mio. EUR)

Gesamtwert: 182,7 Mio. EUR

FIFA-Weltrangliste: 27. Platz

Trainer seit 2021: Oleksandr Petrakov

Kapitän: Andriy Yarmolenko (RA, Al Ain, 2,5 Mio. EUR)

Schottische Fußball-Nationalmannschaft vor dem Spiel gegen Ukraine

Die schottische Fußball-Nationalmannschaft hat in 2022 bereits 6 Spiele absolviert. Im März 2022 gab es 2 Remis in den Freundschaftsspielen gegen Polen und Österreich. Im Juni 2022 holte sich Schottland eine 1:3-Niederlage in den WM 2022 Playoffs gegen die Ukraine ab. In der Nations League gewann Schottland zweimal gegen Armenien und verlor gegen Irland.

Wertvollster Spieler/Kapitän: Andrew Robertson (LV, Liverpool, 65 Mio. EUR)

Wertvoller Spieler: John McGinn (ZM, Aston Villa, 32 Mio. EUR)

Wertvoller Spieler: Kieran Tierney (LV, Arsenal, 32 Mio. EUR)

Wertvoller Spieler: Scott McTominay (DM, ManU, 32 Mio. EUR)

Gesamtwert: 305,3 Mio. EUR

FIFA-Weltrangliste: 45. Platz

Trainer seit 2019: Steve Clarke

Wer überträgt heute Fußball live?

Das Länderspiel Schottland gegen Ukraine kommt heute um 20:45 Uhr auf DAZN. Das Spiel im Glasgower Hampden Park wird von Julian Engelhard kommentiert.