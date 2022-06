Fußball heute: WM Playoff-Finale Wales gegen Ukraine: Live bei DAZN

Heute Abend findet das große Playoff-Finale zwischen der Ukraine und Wales statt. Spannender könnte es kaum werden! Denn der Sieger darf zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar fahren. Das WM Qualifikations-Finale verzögerte sich aufgrund des Krieges in der Ukraine um rund drei Monate. Am heutigen Abend um 18 Uhr ist es dann endlich so weit: Das Duell Wales gegen Ukraine. Ausgetragen wird dies im Cardiff City Stadium. Besonders für die ukrainische Mannschaft wäre der Sieg ein kleiner Hoffnungsschimmer in dieser schwierigen Zeit. Mit Wales als Gegner in den Playoffs haben sie jedoch kein leichtes Los gezogen.

Letzter UEFA Starterplatz zur WM 2022 wird vergeben

Letzter UEFA Starterplatz zur WM 2022 wird vergeben Wales gegen Ukraine in Cardiff/Wales

Wales gegen Ukraine in Cardiff/Wales 18 Uhr, DAZN live, Übertragung beginnt um 17:50 Uhr

UEFA Nations League: Die Ausgangslage vor dem Länderspiel Ukraine – Wales

Beide Teams können den Einzug in die WM noch schaffen und werden im Duell alles geben, um ihr Land stolz zu machen. Aber wie sieht die Ausgangslage der beiden Mannschaften aus?

Wales vor dem Playoff-Finale

Die Nationalmannschaft von Wales blickt voller Respekt auf ihren Gegner. Nationalspieler Ben Davies äußert sich empathisch und mitfühlend „Es muss unglaublich schwer sein, in ihrer Haut zu stecken. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir nicht jeden Tag miterleben müssen, wie hart es ist und wie schwer es für sie sein muss, ihr Leben zu verlieren“. Laut BBC soll es sogar eine kleine Zahl Freikarten für geflüchtete Ukrainer geben.

Aber auch Wales träumt seit 64 Jahren von der ersten WM-Teilnahme. Die Waliser waren im März bereits im Halbfinal-Einsatz und konnten einen Sieg gegen die österreichische Nationalmannschaft erzielen. Der Fußballstar Gareth Bale kürte Wales mit einem Doppelback zum Gewinner. Vor allem in den Länderspielen stellt der Waliser sein Können immer wieder unter Beweis. Gegen Polen musste das Team eine 1:2- Niederlage verzeichnen, allerdings wurden dort bereits wichtige Stammspieler geschont. Anders sieht es bei der heutigen Aufstellung aus. Auch die hervorragende Heimbilanz spricht für Wales: Die letzte Niederlage bei einem Heimspiel war im November 2018, seitdem verloren sie keines der letzten 18 Heimspiele.

Ukraine vor den Playoffs für die WM 2022

Der ukrainischen Fußballnationalmannschaft fehlt noch ein Sieg gegen Wales, um bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar dabei sein zu dürfen. Obwohl der Krieg in der Heimat seit über 100 Tagen tobt, zeigen sich die ukrainischen Spieler vor dem WM-Qualifikationsspiel voller Entschlossenheit und sind sichtlich fokussiert. Der Einzug zur Weltmeisterschaft in Katar wäre ein lang ersehnter Traum für die Ukraine. Jetzt gilt es Wales zu besiegen, um sich den sportlichen Traum erfüllen zu können. Nationaltrainer Oleksandr Petrkow zeigt sich ehrgeizig und emotional „Wir werden alles dafür tun, um die Ukrainer stolz zu machen“.

Beim letzten Spiel gegen Schottlang kam es zu bewegenden Gänsehaut-Momenten bei der Nationalhymne und dem 2:0 Sieg. Der ukrainische Fußball muss durch Krieg aber auch auf beispielsweise Rekord-Nationalspieler Anatolij Tymoschtschuk verzichten, da dieser sich nicht öffentlich gegen Russland stellen wollte. Mit Spielern wie Yaremchuk oder Yarmolenko hat die ukrainische Nationelelf jedoch große Stützen im Team. Der ukrainische Kader zeigt sich fußballerisch derzeit sehr qualitativ. Die unglaubliche Motivation und der Nationalstolz geben der Mannschaft zusätzlich Kraft. Auch die Ukraine hat seit den letzten acht Länderspielen nicht eine einzige Niederlage verzeichnen müssen.

Die Aufstellung beim Länderspiel Wales gegen die Ukraine

Die voraussichtliche Aufstellung von Wales wird aus folgender Formation bestehen:

Hennessey – Davies, Mepham, Gunter – Burns, Ampadu, Williams, Johnson, Wilson – Bale, James

Die Aufstellung der ukrainischen Nationalmannschaft wird voraussichtlich so aussehen:



Bushchan – Mykolenko, Matvienko, Zabarnyi, Karavaev – Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko – Tsygankov, Yaremchuk, Yarmolenko

Übertragung: Das Playoff-Finale im TV

Das spannende Duell um den WM-Einzug wird im Live-Stream bei DAZN gezeigt. Die Übertragung beginnt um 17:50 Uhr. Begleitet wird das heutige Spiel Ukraine gegen Wales von Kommentator Uwe Morawe und Experte Sascha Bigalke.

Bitte dieses Feld leer lassen Kostenlosen Newsletter 'Fußball heute' abonnieren ⚽ „Fußball heute“ Newsletter abonnieren &

WM 2022 Ebook als Geschenk erhalten! Jede Woche die aktuellen Fußballspiele und Nachrichten in deinem Postfach! Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.