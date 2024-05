DFB Kader 2024: Nagelsmann beruft Schlotterbeck für die Europameisterschaft

Die Vorbereitungen für die Fußball-Europameisterschaft 2024 erreichen eine entscheidende Phase: Julian Nagelsmann, der Trainer der deutschen Nationalmannschaft, wird seine Auswahl an Spielern in Berlin am kommenden Donnerstag offiziell vorstellen. Doch schon vorab sollen ganz offiziell Spieler nominiert werden, um Gerüchten zuvorzukommen. Zuletzt bei der Kaderernennung im März wurden vorab einige Personalien bekannt – dasd wolle man nun vermeiden, so der DFB. Erster Spieler ist der Dortmunder Abwehrspieler Nico Schlotterbeck, der zur EM 2024 mitfahren soll.

Nico Schlotterbeck, der 24-jährige Abwehrspieler von Borussia Dortmund, ist einer der ersten Spieler, die offiziell für das Turnier berufen wurden vom DFB. Diese Nominierung, die in der ARD Tagesschau bekannt gegeben wurde, markiert seinen Eintritt in die Nationalmannschaft seit Nagelsmanns Übernahme als Bundestrainer. Schlotterbeck, der in der Vergangenheit trotz seines Einflusses auf dem Spielfeld für höhere Aufgaben nicht berücksichtigt wurde, bekommt nun die Chance, auf internationaler Bühne sein Können unter Beweis zu stellen. Bisher spielte er elf Mal im DFB Trikot.

Schlotterbecks beeindruckender Aufstieg

Nico Schlotterbeck hat sich in der laufenden Saison als zentraler Bestandteil der Defensivformation von Borussia Dortmund etabliert. Mit seiner Teilnahme in fast allen Spielen, bestätigte er seine konstante Leistungsfähigkeit, besonders in den glorreichen Matches der Champions League gegen Teams wie Atletico Madrid und Paris Saint-Germain.

Spielbeteiligung:

Spiele bestritten: 46/48

Hervorragende Leistungen:

Champions League: Besonders auffallend gegen Atletico Madrid und Paris Saint-Germain

Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht in ihm für die bevorstehende Europameisterschaft eine wichtige Herausfordererrolle. Während Jonathan Tah und Antonio Rüdiger ihre Positionen behaupten, könnte Schlotterbeck andere Verteidiger wie Waldemar Anton und Robin Koch unter Druck setzen. Mats Hummels, trotz herausragender Erfolge auf Vereinsebene, hätte es schwieriger, einen Platz im aktuellen Aufgebot zu sichern.

Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 46 - Per Game In Startaufstellung 43 0.9 Per Game Minuten 3898 84.7 Per Game Tore 2 0.04 Per Game Assists 3 0.1 Per Game Bundesliga 2023/2024 32 31 1 2771′ 4 0 0 2 (0) 1 1 Champions League 2023/2024 11 10 1 886′ 4 0 0 0 (0) 2 0 DFB Pokal 2023/2024 3 2 1 241′ 1 0 0 0 (0) 0 0 Gesamt: 46 43 3 3898′ 9 0 0 2 (0) 3 1

Nico Schlotterbecks Saisonleistungen

